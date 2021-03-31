Большинство австрийцев заявили о готовности привиться «Спутником V»

Больше половины австрийцев заявили, что готовы поддержать закупку российской вакцины «Спутник V» и привиться ей, говорится в исследовании института Research Affairs.

Опрос института показал, что 69% респондентов готовы поддержать закупку российского препарата для ускорения темпов вакцинации в Австрии, при этом 31% придерживаются обратной точки зрения, передает РИА «Новости».

Больше всего за закупку вакцины выступали граждане в возрасте 50-59 лет и 60-69 лет. При этом готовы привиться этой вакциной 57% опрошенных. Мужчины выразили большую готовность привиться «Спутником V», 64% против 50% среди женщин.

Опрос проводили в режиме онлайн с 29 по 31 марта, в нем участвовал 501 человек от 16 до 69 лет.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна уже на следующей неделе может заказать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

ЕК предупреждала Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы Австрии по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разрушают миф об агрессивной России и необходимости ее международной изоляции.

Председатель австрийской врачебной палаты Томас Секереш заявил, что «Спутник V» является безопасным и действенным средством, закупка препарата поможет преодолеть нехватку вакцин.