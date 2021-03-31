В Крыму продлили запрет на массовые мероприятия

Режим повышенной готовности в Крыму продлен до 1 мая 2021 года, сообщила пресс-служба главы региона Сергея Аксенова.

Соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» внес Аксенов. В документе указано, что до 1 мая 2021 года запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных, передает РИА «Новости».

Исключением становится проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе, но только с участием профессиональных спортсменов. Также разрешено проводить физкультурные и спортивные мероприятия, которые ранее были включенных в Единый календарный план межрегиональных и всероссийских соревнований в Крыму.

Запрет до 1 мая продлили и на работу хостелов. Также сохраняется ограничение по заполняемости кинотеатров и театров на 75%, численность экскурсионных групп в музеях должна оставлять не более 10 человек, с соблюдением всех противоэпидемиологических требований. Сохраняется масочный режим в общественных местах и на транспорте.

Ранее президент Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя заявил, что летний сезон отпусков в России и детский отдых будут организованы в соответствии с требованиями санитарных врачей.