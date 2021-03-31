Размещение интернет-рекламы на нарушающих законы ресурсах могут ограничить Роскомнадзор научился блокировать доступ к VPN-сервисам Адвокат назвал способную лишить бедную семью пособий недвижимость 31 марта 2021, 08:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Владение «избыточным» недвижимым имуществом может привести к тому, что семью, претендующую на детское пособие, могут признать недостаточно бедной для его получения, рассказал адвокат Олег Сухов. При определении критериев, по которым будет определяться право семей на пособия, остаются некоторые сложности, отмечает Сухов. Например, сложно понять, что скрывается за словом «дача». «Закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не знает такого понятия, как «дача». Статья 3 данного закона оперирует терминами «садовый земельный участок» и «огородный земельный участок». Скорее всего, в данном случае речь идет именно о «садовых земельных участках», – передает РИА «Новости» слова адвоката. Кроме того, не вполне понятно, как будут считать предельные площади, которые могут приходиться на каждого члена семьи, продолжает он. «В некоторых статьях в СМИ утверждается, что Минтруд предлагает установить минимум жилой площади, как для квартир, так и для домов. Так, единственное жилье может быть любой площади. А вот если квартир несколько, то на каждого члена семьи должно быть менее 24 кв. метров. Если же речь идет о нескольких домах – менее 40 кв. метров на одного. И здесь уже действительно непонятно, как станет считаться минимальная жилая площадь, если в собственности семьи находится, например, две квартиры и два дома. Исходя из 24 или из 40 квадратных метров?», – рассуждает Сухов. Еще одной проблемой может стать определение того, кто же входит в состав семьи, отмечает он. Российское законодательство не знает конкретного и единого для всех ситуаций перечня членов семьи. Более того, система законодательства не содержит и единого определения понятия «семья». Кодексы и законы относят к членам семей различных лиц в зависимости от отрасли права, которую регулирует нормативный акт, сетует адвокат. Так, статья 31 ЖК РФ считает членами семьи собственника жилого помещения проживающих вместе с ним супруга, детей и родителей данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены им в качестве членов своей семьи. То есть критерием отнесения гражданина к членам семьи по ЖК РФ является его проживание на одной жилплощади вместе с собственником, напоминает эксперт. А вот статья 2 СК РФ относит к членами семьи «супругов, родителей и детей (усыновителей и усыновленных). Однако, если проанализировать другие разделы и главы Семейного кодекса, то можно сделать вывод, что законодатель включает в состав семьи не только родителей и детей, но и бабушек, дедушек, супругов, бывших супругов, а также фактических воспитателей, отчимов, мачех, пасынков и падчериц. Критерием для отнесения гражданина к члену семьи по СК РФ является его участие в содержании и воспитании детей, исполнение алиментных обязательств и так далее, продолжает Сухов. Что же касается предложений Минтруда по «подозрительно бедным семьям», то сейчас невозможно сказать, по какому именно критерию чиновники Минтруда станут относить граждан к членам семьи, предполагает он. «Скорее всего, разработчики проекта используют совокупность критериев и станут ее применять в зависимости от конкретной ситуации. И если у супружеской пары живы родители с обеих сторон, то при определении «бедности» должны учитываться многие факторы: ведут ли родители супружеской пары хозяйство совместно с детьми, проживают ли вместе с ними в одной квартире, совершают какие-либо платежи в пользу детей и так далее. Другой вопрос, что большинство этих обстоятельств может быть установлено только в ходе судебного процесса. А вот прописать все подобные условия в законе или в указе – невозможно», – заключает адвокат. В начале марта СМИ сообщили, что с 1 апреля Минтруд намерен сделать пособия для малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет более адресными. В частности, определять потребность семьи в пособии будут, основываясь не только на доходе, но и с учетом имущества, в том числе и недвижимого. Позже Минтруд уточнил, что при расчете имущественной обеспеченности не будут учитываться доли, которые составляют менее трети квартиры; ограничение на размер участка относится только к земле, расположенной в черте города, а за городом семья вправе владеть 1 гектаром. Земля, полученная в качестве меры соцподдержки, и дальневосточный гектар, учитываться не будут. Многодетные семьи и семьи, в которых есть инвалиды, вправе владеть дополнительным гаражом или машино-местом без потери права на пособие.

Названа точная причина смерти певицы Легкоступовой 30 марта 2021, 18:59

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Смерть певицы Валентины Легкоступовой наступила из-за полиорганной недостаточности, вызванной хроническими заболеваниями на фоне «многолетнего злоупотребления алкоголем» и травмы головы, пишут СМИ со ссылкой на заключение судмедэкспертов. Следователи готовятся вынести «отказное» постановление о возбуждении уголовного дела по факту смерти певицы, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Экспертиза подписана главным внештатным судмедэкспертом депздрава Москвы, главой бюро столичной судмедэкспертизы Сергеем Шигеевым и руководителем Национального научного центра наркологии - филиала ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского» доктором медицинских наук Татьяной Клименко, отмечает издание. В документе насчитывается более 60 страниц, в них подробно расписаны детали госпитализации Легкоступовой и ее лечение. Эксперты не нашли следов насилия, но нашли следы полиорганной недостаточности – церебральной, печеночной, почечной и сердечно-сосудистой. Эта недостаточность была «осложнением имеющихся у нее хронических заболеваний на фоне хронической алкогольной интоксикации» и острой субдуральной гематомы головного мозга», отмечается в документе. Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в результате получения закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга. До этого исполнительница попала в больницу – ее с пробитой головой нашла дочь. СМИ сообщали, что перед инцидентом артистка вместе с супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым, несколько дней не выходила на связь, а после того, как ее положили в больницу, мужчина якобы пропал. Позже сам Фирсов заявил, что его жена упала в ванной и получила травму головы. По его версии, певица несколько дней пробыла дома с травмой, после чего ее госпитализировали. Адвокат Сергей Жорин сообщал, что при осмотре квартиры Легкоступовой были обнаружены многочисленные следы крови, намекающие на убийство исполнительницы. Позже он заявлял, что экс-супруг артистки якобы «забаррикадировался» в ее квартире и сменил замки. Ветеран «Альфы» объяснил, почему спецназ долго не мог обезвредить стрелка в Мытищах 30 марта 2021, 17:40

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Первостепенная задача спецназа – обеспечение безопасности для всех, кто находится вблизи места происшествия, поэтому операция по задержанию стрелка в Мытищах длится так долго, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов. Силовики прибыли к частному дому, расположенному в коттеджном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах, чтобы проверить данные о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия. Предъявив его супруге соответствующее постановление суда, сотрудники зашли на участок, но мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. Операция по задержанию длится уже более трех часов. «Долгое время там находились гражданские люди – рядом три дома, расположенные вблизи от дома стрелявшего, и их жители оказались практически заложниками. Обезопасить их – это была первостепенная задача. Вторая задача, которая у силовиков всегда стоит, это сохранить жизнь преступнику, потому что все-таки нужно разобраться, что его подвигло на такие «геройские» поступки», – говорит Филатов. Третья задача, говорит эксперт, заключается в том, чтобы обеспечить безопасность всему гражданскому населению, которое находилось неподалеку от места происшествия, поскольку место, где была открыта стрельба, это населенный пункт. «Любой штурм подразумевает, что могут быть пострадавшие или погибшие. Поэтому основным критерием считается, чтобы при штурме никто не пострадал. Стопроцентная гарантия может быть обеспечена, только если операция закончилась на этапе переговоров. Поэтому делается все возможное, вне зависимости от общего количества времени (час, два, трое суток), чтобы без штурма завершить данную ситуацию. И если все-таки решить ситуацию не получается, принимается решение о начале штурма. Поэтому операция и длится так долго», – объясняет собеседник. Также СМИ сообщают, что стрелявший держит на своем участке таких животных, как тигр, рысь, медведь, обезьяны и енот. «Когда идет речь об опасности для людей, животные не помеха. То есть для спецназа никакие дикие животные не представляют особой опасности и препятствий», – считает Филатов. Ранее сообщалось, что спецназ вошел в дом, а спецоперация продолжается. Около дома по-прежнему слышна стрельба. Суд Парижа принял сторону России в процессе об активах в Крыму 30 марта 2021, 20:41

Фото: Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Текст: Елизавета Булкина

Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску украинского «Ощабданка» о взыскании 1,3 млрд долларов с России за потерю активов в Крыму, сообщила пресс-служба Минюста. Ощадбанк подал иск к России еще в 2015 году со ссылкой на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. «Требования банка связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией его имущества. Согласно арбитражному решению Российская Федерация должна была выплатить компенсацию в размере более 1 млрд долларов США за якобы причиненные истцу убытки», – говорится в сообщении на сайте Минюста России. Апелляционный суд Парижа поддержал довод российской стороны об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала. «В частности, Российской Федерации удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение «Ощадбанка», были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций», – пояснили в ведомстве. Решение суда Парижа подтверждает позицию России об «отсутствии у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение «крымских» дел в соответствии с нормами международного права». Минюст подчеркивает, что это решение будет иметь прецедентное значение в том числе по другим делам с участием так называемых украинских инвесторов, которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях. Напомним, ноябре 2018 года «Ощадбанк» заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против России на 1,3 млрд долларов, из которых 1,1 млрд составляют сами убытки, остальное – проценты. Россия это решение не признала. Ощадбанк является крупнейшим украинским банком. Его создали на основе учреждений Сбербанка СССР на Украине. Боррель заявил об объединении России и Китая против Запада 30 марта 2021, 10:41

Фото: FERNANDO ALVARADO/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Россия и Китай объединяются, чтобы противостоять западному миру и снизить зависимость от него, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, отметив при этом, что экономически у Китая есть явное преимущество. «Москва и Пекин используют очень похожий язык, говоря о Западе или США. Однако мы должны внимательно проанализировать, что ими движет. Например, экономически обе страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге, и Китай явно имеет преимущество», – написал Боррель в своем блоге. По его словам, «китайско-российское сближение основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают «вмешательством» в свои внутренние дела». «Китаю нужны нефть и газ, которые он импортирует, в том числе из России. Тем временем Москва стремится диверсифицировать свой экспорт энергоресурсов за пределы ЕС, учитывая наши обязательства по переходу на энергоносители и общую напряженность в наших отношениях», – написал Боррель, уточнив, что Россия не сможет быстро и легко диверсифицировать свой экспорт, так как для этого нужны «огромные инвестиции». Ранее в марте Боррель заявил, что министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом. Перед этим президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. В то же время в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС. Названа цель скандала вокруг российского оборудования на немецких подлодках 30 марта 2021, 11:42

Фото: Carsten Rehder/DPA/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Российский фактор, поданный как некая попытка Москвы вмешаться в дела Германии, будет фишкой некоторых партий на предстоящих выборах», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя предстоящее обсуждение в Бундестаге факта использования российских навигационных устройств на немецких военных подлодках. Ранее об этом сообщило издание Bild. «Газета Bild – это таблоид, который постоянно придумывает новые провокации в отношении России. Думаю, громкого и длительного политического скандала не будет, потому что Германия все-таки не «банановая республика», – сказал немецкий политолог Александр Рар. «Также министерство обороны Германии уже ответило, что располагает серьезной системой противодействия возможным шпионским атакам и в свои технологии никого пускать не намерено», – подчеркнул эксперт. Собеседник предположил, что количество подобных публикаций в немецких СМИ будет возрастать по мере приближения дня выборов в Бундестаг, которые состоятся осенью текущего года. «Безусловно, российский фактор, поданный как некая попытка Москвы вмешаться в дела Германии, будет фишкой некоторых партий на предстоящих выборах», – считает собеседник. «Однако, думаю, вскоре последует серьезный ответ от правительства Германии о том, что эти закупки были сделаны абсолютно корректно, все было легитимно и транспарентно. Кроме того, российская технология на тот момент была самая лучшая из тех, какие можно было получить, поэтому никаких претензий ни у кого быть не должно», – заключил Александр Рар. Во вторник стало известно, что Бундестаг собрался обсудить информацию о том, что корабли ВМС Германии оснащены российскими навигационными устройствами. Об этом сообщила представитель фракции Свободной демократической партии по оборонным вопросам Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она также добавила, что «крайне раздражена» сообщениями о российских устройствах на немецких подводных лодках. Ранее издание Bild сообщило, что с российской компанией «Транзас» Берлин начал сотрудничать еще в 2005 году: при канцлере Герхарде Шредере около 100 кораблей ВМФ ФРГ были оснащены новыми навигационными системами. Позднее власти выбрали систему Transas Navi-Sailor 4000 для современных немецких подлодок U35 (в эксплуатации с 2015 года) и U36 (с 2016-го). По информации издания, «Транзас» был основан в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторах. При этом в материале отмечается, что в 2018 году предприятие купила финская компания Wartsila, но подразделение вооружений осталось у России. «Из-за тесных связей с российским аппаратом безопасности эта часть «Транзаса», по мнению экспертов в области безопасности, находится в фокусе западных разведслужб», – говорится в статье. В ответ на запрос издания о том, могут ли устройства «Транзаса» представлять угрозу для немецких подлодок, в министерстве обороны ФРГ заявили, что «правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT-, кибер- и криптосредств в ведении министерства обороны». Напомним, в августе 2018 года американское издание National Interest назвало состояние ВМС Германии позором для богатейшей страны Европы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Соловьев заявил о безумстве главнокомандующего ВС Украины 30 марта 2021, 14:18

Фото: Андрей Любимов/

Агентство «Москва»

Текст: Елена Лексина

«Вместо того, чтобы начинать войну, лучше бы Хомчак одумался и покаялся», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментирова заявление главнокомандующего вооруженными силами Украины Руслана Хомчака о «моральной» готовности украинских войск к наступлению в Донбассе. «Кто же разберется с его бредом? Ему шахтеры уже надрали одно место. Он его, видимо, до сих пор не подлечил. А теперь рассказывает о какой-то моральной готовности. Безумец! Вместо того, чтобы начинать войну, лучше бы одумался и покаялся», – отметил журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Собеседник также напомнил о предупреждении российского руководства, согласно которому решение Украины начать боевые действия в Донбассе обернется угрозой для ее государственности. «Это было сказано нашим Верховным главнокомандующим, а он слов на ветер не бросает, в отличие от Хомчака и его начальника по фамилии Зеленский», – подчеркнул Соловьев. В свою очередь военный эксперт Игорь Коротченко полагает, что заявление Хомчака – «это подтверждение имеющихся планов Киева по силовой зачистке Донбасса». «В данном случае можно сказать, что это маркер готовности Украины провести военную операцию. Война не просто реальна. Она более, чем возможна», – отметил собеседник. Что касается возможных сроков проведения такой операции, то по мнению доктора военных наук Константина Сивкова, «силовые действия Украины могут быть приурочены к проведению военных учений НАТО «Защитник Европы – 2021», которые продлятся до начала лета». Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что наступление украинской армии в Донбассе возможно, военные готовятся к этому. «Идти в наступление? Ну, конечно, возможно», – сказал он, добавив, что войска «должны быть готовы» к тому, чтобы «защитить территориальную целостность и независимость» Украины, а для этого нужно быть готовыми «и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия» при «любых условиях». «Конечно, мы готовимся к наступлению... у нас есть опыт ведения войны на востоке Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Гордон». Хомчак также заявил, что украинские военные «готовы в первую очередь морально», но признал, что в этом случае на донецком направлении «погибнет очень много местного гражданского населения». При этом Киев не фиксирует подготовки России к открытому военному конфликту с Украиной, сказал он. «Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся – и там будет война? Сегодня генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет», – заявил Хомчак, добавив, что «угроза есть», так как Москва «не отказалась от своих планов». В пятницу президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине. Путин призвал контролировать процент детей мигрантов в школах 30 марта 2021, 15:31 Текст: Елизавета Булкина

В российских школах должно учиться столько детей мигрантов, чтобы их можно было адаптировать к языковой среде и не допустить ситуации как на Западе, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. «В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают... Там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми мигрантов», – передает его слова РИА «Новости».



Президент подчеркнул, что в России «ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода».



«Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой – к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей», – сказал Путин. Ранее президент отметил особую значимость русского языка для всего общества. Стрелка из Мытищ нашли мертвым в сгоревшем коттедже 30 марта 2021, 23:30

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Антон Антонов

Обнаружено тело мужчины, который открыл стрельбу по силовикам в подмосковном поселке Новые Вешки неподалеку от Мытищ, сообщил источник в правоохранительных органах. Тело нашли «в сгоревшем коттедже» мужчины. Источник ТАСС сообщил, что тело находилось в самом эпицентре пожара, в районе чердака, и сильно обгорело, проведут ДНК-экспертизу. Пожар в доме стрелка полностью потушен. «Скорее всего, в рамках уголовного дела ему будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического состояния», – сказал источник, пояснив, что она также помогает установить психологические особенности человека и мотивы его действий, совершенных при преступлении. Напомним, полиция пришла с обыском к Владимиру Барданову около 11.00 мск. Обыск собирались провести в связи с делом о незаконном обороте оружия. Однако мужчина бросил в полицию гранаты, а затем открыл стрельбу. Он забаррикадировался в доме. Сообщалось, что дома он хранил целый арсенал оружия и боеприпасов, в коттедже оборудована подпольная мастерская по изготовлению оружия. При штурме, который состоялся уже ближе к вечеру, ранение получил сотрудник спецподразделения Росгвардии. Перестрелка продолжилась. Сообщалось, что Барданов применил против силовиков не менее 20 гранат. Позднее в доме начался пожар, огонь заметили примерно в 19.00 мск. Новый российский самолет Ил-112В начал второй полет 30 марта 2021, 12:18

Фото: Армен Гаспарян/Пресс-служба ПАО "Ил"/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Перспективный российский военно-транспортный самолет Ил-112В начал второй полет на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО). Как рассказал представитель Конструкторского бюро «Ил» в Воронеже Александр Анохин, после первого полета самолет Ил-112В был доработан. «Были проведены мероприятия по снижению его веса, так как был перевес. Сейчас вес самолета приближен к тому, что указан в ТЗ [техническое задание] заказчика. Самолет опытный, первый экземпляр, естественно, были замечания и по конструктиву, и по другим моментам, сейчас они устранены», – передает ТАСС слова Анохина. Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года на Авиационном комплексе им. С.В. Ильюшина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»). Самолет будет способен перевозить до пяти тонн груза и предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24, ее серийное производство планируется с 2023 года. Напомним, весной 2019 года в Сети появилось полное видео первого полета новейшего легкого военного транспортника Ил-112В; ролик снимался экшн-камерами на киле и в кабине самолета, а также с сопровождающего борта – летающей лаборатории Ил-114ЛЛ. В декабре источник сообщил, что второй полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В спустя почти два года после первого подъема в воздух снова отложен и теперь планируется на февраль 2021 года. Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС 30 марта 2021, 23:24

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции, сообщает Кремль. Стороны уделили «особое внимание задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой» – коронавирусом. Обсуждались меры по предотвращению распространения COVID-19. В частности, Путин, Меркель и Макрон обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС», сообщается на сайте Кремля. Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Украине, подтвердив, что у минских соглашений нет альтернатив. Путин заявил о том, что Киев должен выполнить достигнутые договоренности, «прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса». Россия выразила озабоченность «в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения», а также «фактическим отказом» Киева от «согласованных в июле 2020 года» мер по усилению режима прекращения огня. Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Кроме того, стороны обсудили урегулирование в Ливии, отметив соблюдение участниками конфликта режима прекращения боевых действий. Россия, Франция и Германия согласились, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться, но остро стоят вопросы гуманитарной помощи. Также стороны поддержали сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Обсуждались и отношения между Россией и ЕС. Путин выразил готовность «к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия», если Европа проявит заинтересованность. Он разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении. Напомним, сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины». Премьер Словакии ушел в отставку после скандала со «Спутником V» 30 марта 2021, 19:51

Фото: Christian Liewig/ABACA/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Словацкий президент Зузана Чапутова приняла отставку премьера Игора Матовича и поручила главе минфина Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство после скандала с российской вакциной «Спутник V». «Президент поручает господину Эдуарду Хегеру сформировать правительство республики», – привел указ президента страны руководитель протокола президентской администрации, передает ТАСС. В воскресенье Матович объявил об уходе с должности, временно его полномочия станет исполнять министр финансов Эдуард Хегер. Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав страны разрешил применение препарата. Глава Минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера. Премьер-министр Словакии Игор Матович согласился подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса. Он заявил, что готов уйти со своего поста, но намерен остаться членом правительства. Ранее в отставку подал вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик, министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк, министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и министр образования Бронислав Грюлинг. Стрелок из Мытищ кинул в силовиков не менее 20 гранат 30 марта 2021, 19:27

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Открывший стрельбу по правоохранителям в Подмосковье из своего коттеджа местный житель Владимир Барданов применил против них не менее 20 гранат, сообщил источник в правоохранительных органах. «Он время от времени вступает в перестрелку, когда видит движение спецподразделений, а также бросает гранаты. С утра он использовал уже не менее 20 гранат», – сказал собеседник ТАСС. На данный момент бой возобновился, он не стихает уже 20 минут, сообщил источник. До этого сообщалось, что в ходе спецоперации против устроившего стрельбу мужчины один спецназовец получил ранение. Мужчина в подмосковном поселке Вешки в городском округе Мытищи установил баррикады и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Позже стало известно, что у него в доме могут находиться ребенок и двое взрослых. Также сообщалось, что он отпустил двоих детей. В ГСУ СК по Московской области сообщали, что мужчина на данный момент еще не задержан, он оставался в доме один. Названы преимущества России в случае конфликта с НАТО 30 марта 2021, 15:10

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Шведская газета Aftonbladet объяснила, почему в случае конфликта у России будет преимущество перед Североатлантическим альянсом. В первую очередь, по мнению аналитиков, Москва продолжает сохранять выгодное положение на суше в районе Балтийского моря, так что в случае войны российским военным будет проще получить подкрепление. Кроме того, согласно подсчетам Института оборонных исследований, Москва за неделю сможет собрать и отправить в Северную Европу до 68 механизированных батальонов, тогда как Атлантический альянс – не более 43, передает РИА «Новости». Еще одним немаловажным фактором эксперты называют наличие у России большого количества артиллерии и наземных систем ПВО. Они подчеркивают, что НАТО в отличие от России располагает меньшим количеством соединений для высокоинтенсивного конфликта и они менее скоординированы из-за подчинения разному командованию в разных странах. Вместе с тем специалисты считают, что у НАТО тоже есть свои преимущества, в частности на море и в воздухе. По некоторым оценкам, до 80 процентов общей огневой мощи Запада приходится на ВВС. «Россия сможет выбирать, где атаковать, а значит, избежит встречи с частью наземных войск Запада. Поэтому все будет происходить настолько быстро, что самолеты НАТО не успеют применить меры против российских наземных сил», – считает один из исследователей, Кристер Паллин. В заключение эксперты отметили, что вооружения таких стран – членов НАТО, как Германия, Польша и Великобритания, несмотря на их значительность, находятся в неудовлетворительном состоянии. Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны. Космические силы России взяли на сопровождение 36 британских спутников OneWeb 30 марта 2021, 20:21 Текст: Абдулла Шакиров

Центр контроля космического пространства (ЦККП) Воздушно-космических сил России (ВКС) приняли на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки 36 британских спутников связи OneWeb, сообщило Министерство обороны. «Информация о новых космических объектах была внесена в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства после выведения на орбиту космических аппаратов OneWeb с космодрома Восточный ракетой-носителем среднего класса «Союз-2.1б» 25 марта», – передает ТАСС сообщение ведомства. В Минобороны отметили, что специалисты ЦККП проанализировали и обработали координатную и некоординатную информацию о спутниках OneWeb. В прошлый четверг с Восточного на орбиту были выведены восемь спутников OneWeb, всего запланировано вывести 36 аппаратов. Первые шесть спутников OneWeb были отправлены на орбиту с космодрома Куру на ракете «Союз-СТ» 28 февраля 2019 года. В начале февраля 2020 года на орбиту вывели 34 аппарата, еще столько же 21 марта. В декабре 2020 года спутники OneWeb впервые запустили с космодрома Восточный. Напомним, OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. Песков сообщил о согласовании видеоконференции Путина, Меркель и Макрона 30 марта 2021, 13:56 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что расскажет о формате разговора лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, когда наступит окончательное понимание. «Когда мы точно будем окончательно понимать, мы проинформируем вас», – сказал Песков, отвечая на вопрос о формате общения, передает РИА «Новости». Он отметил, что «речь идет, действительно, о разговоре между Путиным, Меркель и Макроном», а будет ли это видеоконференция или нет – «это уже второстепенный вопрос». «Речь идет об их общении. Будет ли это видео или будет ли это голос – мы вам сообщим», – сказал он. На вопрос о сроках переговоров, можно ли их ожидать на этой или на следующей неделе, Песков сказал: «Я думаю, что гораздо быстрее». В понедельник Германия сообщила об отмене видеоконференции Путина, Меркель и Макрона. В то же время Песков сообщил, что видеоконференция лидеров стран согласовывается, одной из тем станет Донбасс.