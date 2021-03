Сторонников Навального уличили в накрутке данных на сайте в поддержку блогера Юрист призвал регулировать деятельность рекомендательных сервисов 30 марта 2021, 16:25 Текст: Елизавета Булкина

Рекомендательные сервисы, подбирающие контент на основе алгоритмов, ограничивают информационное пространство пользователя и исключают альтернативу, при этом специальное регулирование таких сервисов отсутствует, заявил глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. «Сегодня в мировой практике, в том числе и в России, отсутствует какое-либо специальное регулирование деятельности рекомендательных сервисов. Существует только ограниченный набор общих норм. Тем не менее, во всем мире наблюдается резкий рост использования количества рекомендательных сервисов, применяющих алгоритмы», – сказал эксперт журналистам. Эксперты московского отделения Ассоциации юристов России считают, что рекомендательные сервисы должны подвергаться независимому аудиту и отключаться по желанию пользователей. Соответствующие предложения направлены в Госдуму и Совет федерации для разработки нового регулирования, передает «Коммерсант». Подобные сервисы используют социальные сети, онлайн-кинотеатры и онлайн-ритейлеры для предложения контента или товаров и услуг по интересам конкретного пользователя. Журавлев пояснил, что рекомендательные сервисы позволяют формировать персональное информационное поле, создавать локальную информационную и потребительскую картину для конкретного пользователя, тем самым, являются эффективным инструментом социальной инженерии. «Знание алгоритмов позволяет компаниям в определенные моменты времени искусственно создавать аномальный интерес к товарам и услугам или информации определенного рода. Яркий пример – это Booking, который [Федеральная антимонопольная служба] ФАС уже неоднократно штрафовала за соответствующие нарушения: сервис скрывал более выгодные предложения и выдавал другие, менее выгодные и по более высокой цене», – отметил он. «Кроме, того, одна из причин для введения такого регулирования – неравные конкурентные условия тех компаний, которые используют рекомендательные сервисы, накапливают в своей деятельности большие массивы данных о пользователях и тех, которые такую информацию не собирают в силу особенностей бизнес-модели или технологии. Накапливая массивы информации о пользовательском поведении, предпочтениях, сделанном осознанно или ситуативно выборе, рекомендательные сервисы получают монопольную возможность формирования потребностей человека в будущем», – продолжил юрист. В качестве примера он привел так называемое дело колдунчиков, когда поисковая система в рекомендательных сервисах отдавала предпочтение своим продуктам. «В результате ФАС было выдано предписание об изменении алгоритма и раскрытие порядка его работы. В декабре 2020 года 38 генеральных прокуроров штатов подали антимонопольный иск против Google в окружной суд округа Колумбия. В числе прочего компания обвиняется в приоритезации отображения собственных сервисов в поисковой выдаче по отношению к конкурирующим сервисам иных компаний», – объяснил Журавлев. Эксперт подчеркнул, что в сфере распространения информации использование «рекомендательных сервисов в конечном итоге ограничивает информационное пространство пользователя, «погружая» его в ту информационную оболочку, которая максимально идентична его убеждениям». «Вместе с тем такие технологии поляризуют общественное мнение, создавая закрытые информационные системы, где может не быть альтернативного мнения. В результате повышаются риски социальных конфликтов», – считает он. Журавлев уверен в важности того, чтобы операторы рекомендательных сервисов доступно объясняли пользователям принципы их работы (например, это делает Facebook), тем самым обеспечивая принцип прозрачности. «Также при появлении рекомендаций товаров работ или услуг их следует маркировать как рекламу. В случае, если пользователь не хочет использовать рекомендательный сервис, то следует предоставить право отключать алгоритмы, при этом сохраняя доступность самого сервиса. Также, при использовании сервисов необходим контроль за использованием алгоритмов для продвижения противоправного контента и товаров». – предложил глава комиссии. Говоря о международном регулировании, Журавлев привел в пример Европейскую комиссию, которая опубликовала новое руководство для интернет-компаний, устанавливающее «стандарт прозрачности алгоритмического ранжирования». «Если на сайте есть какое-то ранжирование или поиск, то теперь запрещено скрывать от властей и общества два факта: какие факторы используют алгоритмы ранжирования; какие позиции оплачены», – заключил эксперт.

Фото: 1tv.ru

Текст: Елизавета Булкина

Телеведущая Екатерина Стриженова во время съемок выпуска программы «Время покажет» на Первом канале упала и сломала руку, сообщил ее соведущий Руслан Осташко. «Да, Екатерина оступилась, упала на руку. «Скорая» сразу приехала, госпитализировали ее», – передает его слова РИА «Новости». Осташко добавил, что передачу продолжат снимать дальше. «Программа будет дальше у нас. Там ведущих достаточно. Я думаю, распределим эфир. Кате все выздоровления все желают скорейшего. Скорее всего, перелом у нее уже подтвержденный», – сказал он. Напомним, ранее спортивный журналист Василий Уткин упал с кресла в прямом эфире «Спорт FM».

Фото: Алеся Бацман/Youtube

Текст: Антон Антонов

Наступление украинской армии в Донбассе возможно, военные готовятся к этому, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак. «Идти в наступление? Ну, конечно, возможно», – сказал он, добавив, что войска «должны быть готовы» к тому, чтобы «защитить территориальную целостность и независимость» Украины, а для этого нужно быть готовыми «и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия» при «любых условиях». «Конечно, мы готовимся к наступлению... у нас есть опыт ведения войны на востоке Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Гордон». Комментируя возможность наступления, Хомчак заявил, что украинские военные «готовы в первую очередь морально», но признал, что в этом случае на донецком направлении «погибнет очень много местного гражданского населения». При этом Киев не фиксирует подготовки России к открытому военному конфликту с Украиной, сказал он. «Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся – и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет», – заявил Хомчак, добавив, что «угроза есть», так как Москва «не отказалась от своих планов». Кроме того, Хомчак заявил, что украинские военные выполняют «домашнее задание» для членства в НАТО на 8,5–9 баллов из 10, причем отметил, что «скромно занижает». Хомчак поддержал инициативу о принятии закона о коллаборационизме, который, в частности, предусматривает ответственность за сотрудничество с Россией, ДНР и ЛНР. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названо главное хобби Путина 30 марта 2021, 09:49

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Главным хобби у президента Владимира Путина является чтение, также он смотрит телеканалы на иностранных языках и занимается английским, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Главное его хобби – это чтение. В основном это историческая литература, мемуары», – сказал Песков в интервью изданию «Аргументы и факты». По его словам, также Путин выписывает газеты, которые приходят в Кремль и резиденцию в Ново-Огарево. Песков отметил, что газеты у Путина всегда есть в самолете, поэтому он достаточно часто их просматривает, а также он получает дайджесты прессы. Также глава государства «смотрит немецкие телеканалы, смотрит телеканалы на английском». «Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные», – рассказал Песков. Песков напомнил, что одной из любимых собак Путина, лабрадора Конни, «к сожалению, уже давно нет, время идет». При этом Песков отметил, что «конечно, домашние животные остаются в жизни президента». На уточняющий вопрос о том, какие это питомцы – кошки или собаки, Песков сказал: «Я никогда не видел у президента кошек. Собак – да, а кошек не видел». Ранее Песков рассказывал, что президент давно освоил вездеход, за рулем которого он был во время отдыха в тувинской тайге.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Против физического лица из России и четырех российских компаний, которые связаны со строительством Крымского моста, введены санкции, сообщил МИД Австралии. МИД Австралии рассматривает строительство Крымского моста как попытку Москвы «укрепить контроль над незаконно аннексированным» регионом, а внесенных в санкционный список обвиняет в намерении «узаконить» действия России. Отмечается, что санкции введены в координации с Канадой, передает РИА «Новости». Внешнеполитическое ведомство заявило, что введены «адресные финансовые санкции и ограничения на въезд». В заявлении подчеркивается, что в австралийских санкционных списках по Украине находятся 168 физических лиц и 52 юридических лица, передает ТАСС. Напомним, Канада ввела санкции против двух физлиц и четырех компаний, которые имеют отношение к строительству Крымского моста. Российское посольство в Оттаве заявило, что Канада игнорирует реальность. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Боррель заявил об объединении России и Китая против Запада 30 марта 2021, 10:41

Фото: FERNANDO ALVARADO/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Россия и Китай объединяются, чтобы противостоять западному миру и снизить зависимость от него, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, отметив при этом, что экономически у Китая есть явное преимущество. «Москва и Пекин используют очень похожий язык, говоря о Западе или США. Однако мы должны внимательно проанализировать, что ими движет. Например, экономически обе страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге, и Китай явно имеет преимущество», – написал Боррель в своем блоге. По его словам, «китайско-российское сближение основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают «вмешательством» в свои внутренние дела». «Китаю нужны нефть и газ, которые он импортирует, в том числе из России. Тем временем Москва стремится диверсифицировать свой экспорт энергоресурсов за пределы ЕС, учитывая наши обязательства по переходу на энергоносители и общую напряженность в наших отношениях», – написал Боррель, уточнив, что Россия не сможет быстро и легко диверсифицировать свой экспорт, так как для этого нужны «огромные инвестиции». Ранее в марте Боррель заявил, что министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом. Перед этим президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. В то же время в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС. Названа цель скандала вокруг российского оборудования на немецких подлодках 30 марта 2021, 11:42

Фото: Carsten Rehder/DPA/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Российский фактор, поданный как некая попытка Москвы вмешаться в дела Германии, будет фишкой некоторых партий на предстоящих выборах», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя предстоящее обсуждение в Бундестаге факта использования российских навигационных устройств на немецких военных подлодках. Ранее об этом сообщило издание Bild. «Газета Bild – это таблоид, который постоянно придумывает новые провокации в отношении России. Думаю, громкого и длительного политического скандала не будет, потому что Германия все-таки не «банановая республика», – сказал немецкий политолог Александр Рар. «Также министерство обороны Германии уже ответило, что располагает серьезной системой противодействия возможным шпионским атакам и в свои технологии никого пускать не намерено», – подчеркнул эксперт. Собеседник предположил, что количество подобных публикаций в немецких СМИ будет возрастать по мере приближения дня выборов в Бундестаг, которые состоятся осенью текущего года. «Безусловно, российский фактор, поданный как некая попытка Москвы вмешаться в дела Германии, будет фишкой некоторых партий на предстоящих выборах», – считает собеседник. «Однако, думаю, вскоре последует серьезный ответ от правительства Германии о том, что эти закупки были сделаны абсолютно корректно, все было легитимно и транспарентно. Кроме того, российская технология на тот момент была самая лучшая из тех, какие можно было получить, поэтому никаких претензий ни у кого быть не должно», – заключил Александр Рар. Во вторник стало известно, что Бундестаг собрался обсудить информацию о том, что корабли ВМС Германии оснащены российскими навигационными устройствами. Об этом сообщила представитель фракции Свободной демократической партии по оборонным вопросам Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она также добавила, что «крайне раздражена» сообщениями о российских устройствах на немецких подводных лодках. Ранее издание Bild сообщило, что с российской компанией «Транзас» Берлин начал сотрудничать еще в 2005 году: при канцлере Герхарде Шредере около 100 кораблей ВМФ ФРГ были оснащены новыми навигационными системами. Позднее власти выбрали систему Transas Navi-Sailor 4000 для современных немецких подлодок U35 (в эксплуатации с 2015 года) и U36 (с 2016-го). По информации издания, «Транзас» был основан в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторах. При этом в материале отмечается, что в 2018 году предприятие купила финская компания Wartsila, но подразделение вооружений осталось у России. «Из-за тесных связей с российским аппаратом безопасности эта часть «Транзаса», по мнению экспертов в области безопасности, находится в фокусе западных разведслужб», – говорится в статье. В ответ на запрос издания о том, могут ли устройства «Транзаса» представлять угрозу для немецких подлодок, в министерстве обороны ФРГ заявили, что «правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT-, кибер- и криптосредств в ведении министерства обороны». Напомним, в августе 2018 года американское издание National Interest назвало состояние ВМС Германии позором для богатейшей страны Европы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ольга Кормухина предложила разместить на новой пятитысячной купюре «город-карман» России 29 марта 2021, 20:03

Фото: Анатолий Струнин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Среди российских купюр, изображение на которых планируется обновить к 2025 году, обязательно должна быть одна посвященная Нижнему Новгороду, сказала газете ВЗГЛЯД певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина. «Я считаю, что среди новых купюр обязательно должна быть одна посвященная Нижнему Новгороду, моей Родине. И обязательно на ней должно быть здание Нижегородского банка (Ансамбль зданий Государственного банка – прим. ВЗГЛЯД). Это здание – одно из ярких явлений чисто русской архитектуры. Оно очень красивое, я его очень люблю», – говорит Кормухина. Артистка напоминает, что Нижний Новгород в народе называют «карманом России», а декабристы даже хотели сделать его столицей. «В нашей стране очень много прекрасных городов, но ко всем ним я отношусь одинаково положительно и не могу выделить какие-то из них. Но свой Нижний Новгород особенно люблю, поэтому и выступаю за его размещение на деньгах», – делится собеседница. Отвечая на вопрос, на какой именно купюре, по ее мнению, должен быть изображен город, певица выбрала банкноту с максимальным номиналом. «Мое любимое число – пятерка, пусть будет на пятитысячной», – заключила Кормухина. Ранее зампред Центрального банка России Михаил Алексеев рассказал, что к 2025 году планируется немного видоизменить дизайн купюр. На банкнотах по-прежнему будут изображены российские города, однако на их оборотной стороне поместят достопримечательности федеральных округов.

Фото: Армен Гаспарян/Пресс-служба ПАО "Ил"/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Перспективный российский военно-транспортный самолет Ил-112В начал второй полет на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО). Как рассказал представитель Конструкторского бюро «Ил» в Воронеже Александр Анохин, после первого полета самолет Ил-112В был доработан. «Были проведены мероприятия по снижению его веса, так как был перевес. Сейчас вес самолета приближен к тому, что указан в ТЗ [техническое задание] заказчика. Самолет опытный, первый экземпляр, естественно, были замечания и по конструктиву, и по другим моментам, сейчас они устранены», – передает ТАСС слова Анохина. Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года на Авиационном комплексе им. С.В. Ильюшина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»). Самолет будет способен перевозить до пяти тонн груза и предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24, ее серийное производство планируется с 2023 года. Напомним, весной 2019 года в Сети появилось полное видео первого полета новейшего легкого военного транспортника Ил-112В; ролик снимался экшн-камерами на киле и в кабине самолета, а также с сопровождающего борта – летающей лаборатории Ил-114ЛЛ. В декабре источник сообщил, что второй полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В спустя почти два года после первого подъема в воздух снова отложен и теперь планируется на февраль 2021 года.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Говоря о том, много ли у России осталось «живых отношений» и с кем страна сейчас дружит, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что таких стран очень много, и есть обширное пространство для взаимовыгодной кооперации. «Таких отношений гораздо больше. Это все пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии. У нас прекрасные отношения с республиками СНГ, углубленная интеграция со странами ЕАЭС», – заявил Песков в интервью газете «Аргументы и факты», также назвав важным интеграционным процессом на пространстве бывшего СССР Союзное государство России и Белоруссии. «Это страны Латинской Америки, проявляющие огромный интерес к выстраиванию отношений с Россией. Это целый ряд европейских стран», - продолжил представитель Кремля, отметив, что «с Брюсселем дела идут неважно», но двусторонний диалог со странами-членами ЕС продолжается. «Это африканские государства. Они очень заинтересованы в развитии отношений, что продемонстрировал недавний саммит Россия – Африка. Наверное, говоря о друзьях, нужно было начать с Китая. Также это Индия. И дальше можно перечислять практически всех в Азии и Тихоокеанском регионе. Может быть, кроме Австралии», – добавил Песков.

В США почти две трети жителей считают «культуру отмены» угрозой своей личной свободе, свидетельствует опрос, проведенный Harris Poll для Гарвардского университета. Угрозой «растущую культуру отмены» считают 64% участников опроса, с ними не согласны 36%. Однако при этом только 13% не считают «культуру отмены» проблемой. «Небольшой», «средней» и «большой» проблемой ее считают соответственно 20%, 32% и 36% респондентов, передает РИА «Новости». Онлайн-опрос состоялся 23–25 февраля, в нем приняли участие 1778 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность не приводится. «Культурой отмены» называют бойкот людей, компаний и торговых марок за предположительно неприемлемые высказывания. Напомним, десятки миллионов пользователей по всему миру отказались от использования мессенджеров и соцсетей, принадлежащих американцам, из-за цензуры со стороны Twitter, Google и Facebook. К проблемам «культура отмены» привела и в западных университетах. Соловьев заявил о безумстве главнокомандующего ВС Украины 30 марта 2021, 14:18

Фото: Андрей Любимов/

Агентство «Москва»

Текст: Елена Лексина

«Вместо того, чтобы начинать войну, лучше бы Хомчак одумался и покаялся», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментирова заявление главнокомандующего вооруженными силами Украины Руслана Хомчака о «моральной» готовности украинских войск к наступлению в Донбассе. «Кто же разберется с его бредом? Ему шахтеры уже надрали одно место. Он его, видимо, до сих пор не подлечил. А теперь рассказывает о какой-то моральной готовности. Безумец! Вместо того, чтобы начинать войну, лучше бы одумался и покаялся», – отметил журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Собеседник также напомнил о предупреждении российского руководства, согласно которому решение Украины начать боевые действия в Донбассе обернется угрозой для ее государственности. «Это было сказано нашим Верховным главнокомандующим, а он слов на ветер не бросает, в отличие от Хомчака и его начальника по фамилии Зеленский», – подчеркнул Соловьев. В свою очередь военный эксперт Игорь Коротченко полагает, что заявление Хомчака – «это подтверждение имеющихся планов Киева по силовой зачистке Донбасса». «В данном случае можно сказать, что это маркер готовности Украины провести военную операцию. Война не просто реальна. Она более, чем возможна», – отметил собеседник. Что касается возможных сроков проведения такой операции, то по мнению доктора военных наук Константина Сивкова, «силовые действия Украины могут быть приурочены к проведению военных учений НАТО «Защитник Европы – 2021», которые продлятся до начала лета». Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что наступление украинской армии в Донбассе возможно, военные готовятся к этому. «Идти в наступление? Ну, конечно, возможно», – сказал он, добавив, что войска «должны быть готовы» к тому, чтобы «защитить территориальную целостность и независимость» Украины, а для этого нужно быть готовыми «и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия» при «любых условиях». «Конечно, мы готовимся к наступлению... у нас есть опыт ведения войны на востоке Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Гордон». Хомчак также заявил, что украинские военные «готовы в первую очередь морально», но признал, что в этом случае на донецком направлении «погибнет очень много местного гражданского населения». При этом Киев не фиксирует подготовки России к открытому военному конфликту с Украиной, сказал он. «Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся – и там будет война? Сегодня генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет», – заявил Хомчак, добавив, что «угроза есть», так как Москва «не отказалась от своих планов». В пятницу президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине. В ОП объяснили, почему желающий жениться на беременной школьнице курьер должен пойти под суд 29 марта 2021, 19:22

Фото: West Coast Surfer/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Слова о намерении жениться могут быть всего лишь попыткой уйти от уголовной ответственности мужчины, вступившего в половую связь с несовершеннолетней, сказал газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло, комментируя ситуацию с забеременевшей пятиклассницей из Саратовской области. Пятиклассница забеременела от 23-летнего курьера, после чего он заявил, что намерен на ней жениться. В ЗАГСе молодым людям отказали, поскольку девочке всего 14 лет. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя убеждена, что женитьба – это всего лишь попытка мужчины уйти от ответственности, потому что он посягнул на половую неприкосновенность ребенка. «С моей точки зрения, государство обязательно должно вмешиваться в такие случаи, потому что эффект не только в том, что «бедная девочка, в 14 лет забеременела» (может этот курьер из хорошей семьи и действительно искренне хочет на ней жениться), а проблема прецедента. Если государство никак не участвует в таких делах, то создается впечатление, что ничего страшного в этом нет и так можно», – объясняет Пожигайло. Если же государство действительно не будет реагировать на подобные случаи, то это будет означать, что любой педофил сможет соблазнить и совершить развратные действия в отношении несовершеннолетнего ребенка, прикрываясь тем, что он женится, продолжает член ОП. «То есть государство думает не только о девочке и ситуации, а в целом о стране: что это может дать и какие последствия могут наступить. Поэтому, безусловно, и в этот случай государство должно вмешиваться, и с точки зрения закона судить по всей строгости», – говорит собеседник. Эксперт поясняет, что в законе четко прописано о том, что половые связи с детьми запрещены, поэтому исходя из того, что молодой человек нарушил российское законодательство, судят его абсолютно справедливо. «Было бы хорошо, если бы этот курьер сначала посидел бы годков пять и укрепился бы в своем желании жениться на этой девочке. Как раз к концу его срока она уже будет совершеннолетняя, с ребеночком. То есть по выходу из тюрьмы он сможет реализовать свои планы о женитьбе, если это не попытка уйти от ответственности», – убежден Пожигайло. Напомним, что в Саратовской области по данному инциденту начался закрытый судебный процесс. Молодой человек обвиняется по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Тем не менее, в случае регистрации брака курьера освободят от уголовной ответственности.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Цены на бензин в России формируются тремя факторами – изменением курса рубля, демпфирующим механизмом и рынком, по этим причинам стоимость топлива не падает вместе со снижением стоимости нефти, рассказал замминистра энергетики Павел Сорокин. «Первый фактор: бензин в России продается в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно - как прав

Вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria, сообщает европейское агентство EMA. На портале Агентства медицинских продуктов Швеции указано, что это не повлечет за собой других изменений, но специалисты по вакцинации должны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе, передает РИА «Новости». Изменение названия произошло на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. На этом фоне ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин. Кроме того, сообщалось, что Независимый совет по мониторингу данных и безопасности в США обеспокоен тем, что компания AstraZeneca могла представить неполные данные об эффективности разработанной ей вакцины от коронавируса. При этом эксперты EMA не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о ее безопасности и эффективности и отметил, что преимущества и защита населения значительно превышают связанные с препаратом возможные риски. Кроме того, ученые продолжат изучать побочные эффекты и действия, а данные о случаях тромбоза внесут в общую информацию о нем. На северо-востоке Москвы сгорели 25 грузовиков 30 марта 2021, 07:40 Текст: Дмитрий Зубарев

В промзоне на северо-востоке Москвы сгорели приблизительно 25 грузовых автомобилей, сообщили в экстренных службах столицы. «В 03.13 в ОДС ЦУКС ГУМЧС по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Стартовая, дом 1, строение 1. По прибытии ПСП – на территории промзоны происходит возгорание грузовых автомобилей», – сообщил источник РИА «Новости». Площадь возгорания составляла около 500 квадратных метров. На место пожара прибыли свыше 20 единиц техники и 70 человек личного состава. «В 4.27 пожар был локализован, а в 4.48 пожар ликвидирован», – говорится в сообщении. В экстренных службах уточнили, что сгорели приблизительно 25 автомобилей. В зоне горения также находятся полуприцепы с дизельным топливом. «Предварительно – умышленный поджог», – сказал представитель экстренных служб столицы о причинах пожара. Напомним, в апреле 2020 года в столичном главке МВД сообщили, что в Москве задержан мужчина, подозреваемый в поджоге нескольких автомобилей на северо-востоке города.