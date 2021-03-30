Врач посоветовала, какую еду лучше брать с собой в офис

Выбор приготовленной дома еды для питания в офисе в первую очередь зависит от наличия микроволновки и холодильника на работе, заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

По ее словам, если кухня на рабочем месте оборудована всем необходимым для хранения и разогрева еды, то можно брать с собой практически все, что есть дома. «Например, это может быть суп и сэндвич в качестве полноценного перекуса», – сказала она в беседе на радио Sputnik.

Главное в таком случае – иметь правильный контейнер. Он должен предназначаться для пищевых продуктов и нормально реагировать на использование в микроволновых печах. Тогда емкость не будет выделять токсичные вещества при нагревании, как это происходит с одноразовой посудой.

Бережная отметила, что наличие только холодильника на работе позволяет хранить в нем любые смузи (овощные, фруктовые, с творогом или йогуртом), супы-пюре, отварное мясо, запеченные рыбу или мясо. Эти продукты не обязательно разогревать. Сложнее всего тем, у кого в офисе вообще нет кухни. Тогда придется либо ходить на обед в кафе или столовую, либо питаться всухомятку, что не полезно, заключила диетолог.

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