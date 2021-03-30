Центр поддержки одаренных детей решили создать в Саратовской области

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей будет создан в Саратовской области в 2023 году, он будет работать по аналогии с сочинским центром «Сириус», сообщила и.о. министра образования региона Елена Нерозя.

«В 2023 году в Саратовской области будет создан региональный центр выявления и поддержки одаренных детей по аналогии с центром «Сириус», – сказала ТАСС Нерозя.

По словам министра, в настоящий момент уточняется объем средств, необходимых для создания такого центра. Уже известно, что большая часть средств поступит из федерального бюджета по национальному проекту «Образование».

Она уточнила, что в центре будут работать лаборатории спортивных наук, математики, биохакинга, робототехники, компьютерного моделирования, виртуальной и дополненной реальности. Также планируется создать лаборатории художественной и проектной деятельности, физики будущего, астрофизики и космических систем, агро- и биотехнологий. «В центре планируется вести обучение по программам математической и естественно-научной направленности в очной и дистанционной формах. Ожидается, что всего единовременно обучаться смогут около 300 учащихся», – отметила Нерозя.

Образовательный центр также будет помогать педагогам повышать квалификацию и координировать работу с одаренными детьми.

Образовательный центр «Сириус» был открыт фондом «Талант и успех» в 2015 году по решению президента РФ Владимира Путина, возглавляющего его попечительский совет. Цель работы образовательного центра «Сириус» – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественно-научных дисциплин. В «Сириус» ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.