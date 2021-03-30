Лукин ушел с поста президента Паралимпийского комитета России из-за санкций ВАДА

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин, а также вице-президенты ПКР Борис Иванюженков, Рима Баталова и Олег Смолин сложили полномочия в организации, сообщили в пресс-службе ПКР.

Лукин являлся президентом ПКР с 1997 года. Временно исполняющим обязанности президента ПКР членами исполкома был утвержден Павел Рожков.

«Сегодня на заседании исполкома были рассмотрены и удовлетворены личные заявления о сложении полномочий заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Лукина в качестве президента ПКР и депутатов Государственной думы Бориса Иванюженкова, Римы Баталовой и Олега Смолина в качестве вице-президентов ПКР», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Данные решения были приняты в соответствии с требованиями Спортивного арбитражного суда от 17 декабря 2020 года по делу Всемирного антидопингового агентства против Российского антидопингового агентства и пересмотренными поствосстановительными критериями, опубликованными Международным паралимпийским комитетом 8 февраля 2021 года.

Также заявления на сложение полномочий в качестве председателей региональных отделений ПКР написали депутат Госдумы Елена Бондаренко и начальник управления физической культуры и спорта Брянской области Сергей Трусов.

Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. РУСАДА решило не подавать апелляцию на вердикт CAS по спору с ВАДА.