Российские ученые решили на несколько лет переселить на Луну земные микроорганизмы

Российские ученые хотят отправить на Луну капсулу с земными микроорганизмами и оставить ее на несколько лет, чтобы оценить влияние лунных условий на биологические объекты, сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

«По другому проекту мы предполагаем такую капсулу оставить на Луне на какое-то количество лет, для того чтобы уже с применением ровера можно было её забрать и таким образом оценить длительную экспозицию, ее эффект на биологические системы», – передает РИА «Новости» слова Орлова на «Королевских чтениях».

Орлов отметил, что сначала биологи на одной из будущих российских лунных станций хотят отправить микроорганизмы не на такой долгий срок.

Напомним, в феврале Роскосмос предложил Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству начать непосредственную подготовку к отправке российских космонавтов на Луну и другие тела Солнечной системы, запустив в 2024 году за пределы геомагнитного поля планеты научный аппарат с растениями и животными на борту для изучения возможности их длительного пребывания в таких условиях, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.