В Кремле пообещали подробно рассказать о животных в жизни Путина

В Кремле подумают о том, как подробнее рассказать о животных в жизни президента Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

У Пескова спросили, с чем связана «медийность» животных президента и почему сейчас о них меньше рассказывают, хотя раньше президент даже брал одного из своих питомцев - лабрадора Кони, - на детские утренники.

«Мы все пожелания обязательно передадим президенту. После того, как начнем более активно возвращаться к доэпидемиологическому образу жизни, мы обязательно подумаем, как подробно рассказать о животных в жизни президента», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее Песков в интервью «Аргументам и фактам» напомнил, что одной из любимых собак Путина, лабрадора Конни, «к сожалению, уже давно нет, время идет». При этом Песков отметил, что «конечно, домашние животные остаются в жизни президента». На уточняющий вопрос о том, какие это питомцы – кошки или собаки, Песков сказал: «Я никогда не видел у президента кошек. Собак – да, а кошек не видел».

Путин известен любовью к животным. В январе 2019 года президент Сербии Александр Вучич подарил российскому коллеге четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.

До этого, в октябре 2017 года, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в честь дня рождения подарил ему щенка породы алабай по кличке Верный.

Еще одну собаку российскому президенту подарил губернатор японской префектуры Акита в 2012 году в благодарность за сотрудничество и помощь в ликвидации последствий сильного землетрясения и цунами. Щенка охотничьей породы акита-ину назвали Юмэ, или Мечта (в переводе на русский). В декабре 2016 года Путин взял Юмэ с собой в Кремль на интервью с японскими журналистами.

В 2010 году, будучи премьер-министром Болгарии, Бойко Борисов презентовал российскому лидеру во время его визита в Софию овчарку каракачанской породы. Путин попросил россиян придумать щенку кличку. Победителем конкурса стал пятилетний Дима Соколов, предложивший назвать пса Баффи.

Также ранее Путина сопровождал лабрадор Кони, подаренный Сергеем Шойгу (нынешний министр обороны тогда возглавлял МЧС России).