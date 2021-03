Умерла главред журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко Российская писательница Мария Степанова вошла в «длинный список» Международной Букеровской премии 30 марта 2021, 11:55 Текст: Наталья Ануфриева

Писательница из России Мария Степанова вошла в «длинный список» Международной Букеровской премии (The 2021 Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, сообщили организаторы престижной премии. Попадание в список из 13 авторов, представляющих 12 стран, Степановой обеспечила книга-эссе «Памяти памяти» – исследование личной и исторической памяти, в котором писательница рассказывает историю своей семьи. В 2018 году это произведение было удостоено российской литературной премии «Большая книга», передает ТАСС. С момента изменения формата пять лет назад, когда премию стали вручать ежегодно и за определенную книгу, а не за сборник изданных на английском языке произведений, Степанова стала первым российским автором, который смог пробиться в «длинный список». В 2009 году в число номинантов попала Людмила Улицкая. Всего члены жюри под председательством британской писательницы Люси Хаджес-Холлетт отобрали 13 работ «длинного списка» из 125 произведений. Вместе с книгой-эссе Степановой за главный приз продолжат бороться по две книги, переведенные с испанского языка, по две - с французского, по одной – с китайского, грузинского, датского, кикуйю (один из языков банту, распространенный в центральной части Кении), голландского, немецкого, арабского, шведского языков. Среди авторов значатся Нана Эквтимишвили из Грузии с книгой The Pear Field («Грушевое поле»), Мариана Энрикес из Аргентины с The Dangers of Smoking in Bed («Опасности курения в постели»), Адания Шибли из Палестины с Minor Detail («Незначительная деталь»), Эрик Вюйяр из Франции с The War of the Poor («Война бедных»), а также Нгуги Ва Тхионго из Кении, Сюэ Цань из Китая, Давид Диоп из Франции, Бенхамин Лабатут из Испании, Ольга Равн из Дании, Яап Роббен из Нидерландов, Юдит Шалански из Германии, Анджей Тихий из Швеции. «В тот год, когда мы с трудом могли покинуть наши собственные дома, мы, судьи, путешествовали по континентам, увлекаемые чтением. Каждая прочитанная нами книга - уникальна. Но одна тема ясно прослеживается – миграция, наша всеобщая боль, но также плодотворная взаимосвязанность современного мира», – сказала Хаджес-Холлетт. Председатель жюри добавила, что «авторы пересекают границы, и то же самое делают книги, отказываясь оставаться в отдельных категориях». «Мы читали книги, которые были биографиями, мифами, эссе, размышлениями, историческими работами, – каждая превратилась в художественное произведение благодаря креативной энергии авторского воображения», – заключила она. В отличие от Букеровской премии, основанной в 1969 году и ежегодно присуждаемой писателям стран бывшего Британского Содружества, Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Ее присуждают за достижения в области литературы ежегодно. Победителем может оказаться автор любой книги, которая была переведена на английский и опубликована в Соединенном Королевстве или Ирландии. Денежный приз премии составляет 50 тыс. фунтов стерлингов (69 тыс. долларов), который будет разделен между писателем-победителем и переводчиком. «Памяти памяти» на английский язык перевела британский поэт, драматург и переводчик Саша Дагдейл. «Короткий список» из шести книг жюри объявит 22 апреля, победитель за 2021 год будет назван 2 июня. В 2020 году лауреатом премии стала писательница из Нидерландов Марика Лукас Рейневелд за роман The Discomfort of Evening («Неловкий вечер»). Мария Степанова родилась в Москве 9 июня 1972 года, закончила Литературный институт имени Горького. Является лауреатом премии Андрея Белого (2005), премии «Московский счет» (2006, 2009, 2018), Национальной литературной премии «Большая книга» (2018). Книга «Памяти памяти» вышла в 2017 году, права на издание приобрели в 19 странах.

29 марта 2021, 18:38

29 марта 2021, 14:37

29 марта 2021, 16:17

29 марта 2021, 13:24

30 марта 2021, 02:30

30 марта 2021, 04:26

29 марта 2021, 13:37

29 марта 2021, 20:03

29 марта 2021, 15:47

29 марта 2021, 19:22

29 марта 2021, 22:09

29 марта 2021, 22:43

29 марта 2021, 16:32

30 марта 2021, 09:02

29 марта 2021, 19:37

Под Азовским морем располагаются зоны пра-русел рек Дон и Кубань, следовательно, там могут находится большие запасы пресной воды, считает президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко. «Под Азовским морем находятся зоны пра-русел рек Дон и Кубань. По ним как раз может идти вода из континентальной части украинского щита и Предкавказья. Этот вопрос надо изучить. Там могут оказаться значительные запасы пресной воды. Пока мы не можем с уверенностью и точностью сказать, что там мы найдем Эльдорадо, и что вода будет пригодна для использования в бытовых нуждах, но провести исследования стоит. Результат хороший возможен», – передает его слова РИА «Новости». Подтвердить эту теорию могут геофизические исследования. Провести их можно с помощью можно бурильных установок предприятия «Черноморнефтегаз», считает эксперт. «Мы также считаем целесообразным параллельно вести поиск воды на континентальной части полуострова – в предгорном и степном Крыму, где еще недостаточно изучены глубинные горизонты. Есть предположения, что мы можем открыть зоны глубинных запасов пресной воды», – сказал Тарасенко. Ранее для решения вопроса с водоснабжением Крыма ученые предложили использовать субмаринные источники пресной воды, которые находятся на шельфе омывающих полуостров морей. Между тем старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар заявил газете ВЗГЛЯД, что воды в субмаринных источниках недостаточно для полного обеспечения Крыма таким образом, чтобы не иссушить водоемы.