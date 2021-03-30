Второго вице-премьера Ставрополья задержали за коррупцию

Вице-премьера Ставропольского края Романа Петрашова задержали по подозрению в коррупции, сообщила пресс-служба СУ СК по Москве. Это второе за несколько недель задержание зампреда правительства региона.

«Установлена причастность к совершению преступления ... по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)... и задержан и.о. заместителя председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов», – сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, Петрашов с 2013 по 2015 год получил не менее 130 млн рублей под гарантии заключения подрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений. Деньги он получал лично, через посредников и через переводы на счета подконтрольных ему юридических лиц.

В доме и на рабочем месте Петрашова сейчас проводят обыски. Скоро чиновника привезут в подразделение СК. Следователи устанавливают причастных к преступлению.

Ранее в отношении заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева было открыто уголовное дело о взятках на 63 млн рублей. Он взят под стражу. Следствие считает, что в 2017 году Золотарев в сговоре с Алексеем Когарлыцким, который замещал должность первого замминистра строительства и архитектуры региона, получил взятку в 2,5 млн рублей от представителя акционерного общества. Взятку дали, чтобы Золотарев оказал «покровительство при реализации государственного контракта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы» в Ставрополе.

В 2018 году Золотарев и Когарлыцкий от «того же юридического лица» получили более 15,5 млн рублей «за покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера». В 2019 году они получили 45 млн рублей за «покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера».

После этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что отправил правительство региона в отставку после задержания Золотарева.

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