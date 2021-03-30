Названы способы «излечиться» от лени

Лень может быть обусловлена серьезными ментальными искажениями, это не столь простое состояние, каким оно может казаться, заявил врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

Фомин заявил, что нежелание что-либо делать, или просто человеческая лень, может возникать в результате как физиологических, так и ментальных проблем, передает радио Sputnik.

«Лень в глобальном контексте – это недоверие человека к себе, отсутствие веры, что он сможет выполнить поставленную задачу. Это некая обесценивающая личная глубинная установка, которая не дает уверенности и сил, чтобы выполнить поставленную задачу», – объяснил он.

По словам психиатра, есть несколько способов вновь поверить в себя и перестать лениться.

«Либо человек берет себе отдых и уезжает отдыхать, либо идет на психотропную терапию к психиатру принимать препараты, либо идет к психотерапевту, коучу или психологу. С помощью последних можно разобраться с ситуацией, если возникли ментальные искажения. Это нужно, если человек начал неверно оценивать ситуацию в силу неких глубинных установок, то есть если человек начал думать, что не справится с ситуацией, и у него стали появляться идеи катастрофизации», – считает он.

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