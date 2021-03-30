Apple проиграла в британском суде борьбу за коронную фразу Стива Джобса

Эксперты оценили намерение США говорить с Китаем с позиции силы

«Возможно, КНР ответит похожим заявлением. Но переводить отношения в новое качество сейчас даже Китай не готов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон намерен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы.

«Это самое глупое заявление американской дипломатии за последние полвека. В нем не было необходимости. Оно не вытекало из предыдущих событий. Но подозреваю, что за этим со стороны США ничего не последует», – полагает эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

«Кроме того, думаю, заявление Блинкена является сигналом о том, что Байден все-таки проамериканский президент, а не прокитайский, в чем его многие обвиняют», – добавил эксперт.

Ткаченко также напомнил о том, что ранее китайская дипломатия старалась не доводить отношения с США до конфликта. «Есть десятки историй, когда китайцы и американцы за закрытыми дверьми решали проблемы, после чего весь мир узнавал, что отношения между ними ровные и надежные, – отметил собеседник. – Возможно, сейчас КНР ответит похожим заявлением. Но переводить отношения в новое качество сейчас даже Китай не готов».

«Потому Энтони Блинкен либо неопытный дипломат, что вряд ли, либо преследует недипломатическую задачу. Но все прекрасно понимают, что в мире есть три страны, с которыми нельзя разговаривать с позиции силы – это Россия, Китай и США. В противном случае все может закончиться ядерной войной», – убежден Ткаченко.

В свою очередь замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский считает, что «отношения между Пекином и Вашингтоном будут развиваться плохо, потому что между ними слишком много проблем – и экономических, и политических».

«До Трампа отношения между странами худо-бедно развивались. Америка была ведущим китайским торговым партнером, Китай был ведущим торговым партнером Америки. Объем внешней торговли составлял где-то 600 млрд долларов. В нынешних условиях ситуация обостряется – совсем недавно китайские корабли подошли к спорным островам Сенкаку, есть проблема Тайваня, сохраняется проблема Гонконга и уйгуров. В этих вопросах у Китая и США нет точек соприкосновения», – считает эксперт.

«Единственное, что сейчас было предпринято – это попытка вовлечения Китая в переговоры по климату. Но, учитывая все политические факторы и экономические аспекты, вряд ли это приведет к нормализации отношений», – заключил Островский.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил о том, что отношения США и Китая становятся более конфронтационными, и Вашингтон намерен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы.

Блинкен уточнил, что США в связи с этим будут рассчитывать на поддержку партнеров и союзников. Он уверен, что если страны будут «вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай», то справляться с Пекином получится эффективнее.

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