Оппозиция Армении сообщила о возбуждении дела против своего лидера Манукяна

|
3 марта, среда | Последнее обновление — 18:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Германия заявила о росте оптимизма по «Северному потоку – 2» с приходом Байдена
Разделы
3 марта 1933 года Адольф Гитлер провозгласил основание Третьего рейха – «подлинного немецкого государства», окончательно разрывающего (по крайней мере, на словах) связь с ненавистным веймарским прошлым. Но рейх, превозносившийся в нацистской пропаганде как «тысячелетний», не продержался и пятнадцати лет.
Подробности...
Федеральный проект «Внутренние водные пути» стоит 306 млрд рублей. Но задача, которую он решает, грандиозна: не только увеличить количество грузов, перевозимых по российским рекам, но и остановить деградацию этих рек.
Подробности...
Одной из задач, которую отрабатывает американский спецназ, является высадка бойцов с вертолета на крышу движущегося поезда. Россия располагает своими бригадами спецназа, но средства его доставки для выполнения боевой задачи по факту отсутствуют.
Подробности...
Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
Подробности...
НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
Подробности...
Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
Подробности...
17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
|
Оппозиция Армении сообщила о возбуждении дела против своего лидера Манукяна
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Против лидера армянской оппозиции Вазгена Манукяна возбуждено уголовное дело, сообщил представитель оппозиционного движения.
Информацию об этом передает РИА «Новости».
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Эксперт: Пашинян выиграл поединок с армянским генералитетом
|
|
Глава Генштаба Армении все же будет уволен, а Пашинян побеждает. Видимо, президент Саркисян подвергся слишком сильному давлению со стороны правительства – и поддался ему. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД ереванский политолог Андраник Теванян, комментируя решение президента Армении де-факто утвердить требование премьера Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна.
«Президент Армении мог бы опять притормозить увольнение главы Генштаба, но он обратился в КС, чтобы самоустраниться от принятия решений, которые он должен принимать. Саркисяну вообще свойственна двуликая политика», – сказал ереванский политолог Андраник Теванян. «Возможно, – продолжил собеседник, – сыграл свою роль большой нажим со стороны правительства, и в результате Саркисян решил «умыть руки». Поэтому он обратился в суд насчет того, насколько поправки соответствуют Конституции. Он знает, что судебный процесс может затянуться на несколько месяцев».
Российский эксперт, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Геворг Мирзаян добавляет, что теперь все снова зависит от Пашиняна, который хотя и лишился поддержки армянских генералов, однако сумел сохранить политическую инициативу.
«Пашинян может и дальше работать на дестабилизацию ситуации в Армении, отказываться уходить в отставку, собирать свои митинги и угрожать открытым гражданским конфликтом. А может поступить как хоть немного государственный деятель, а именно – призвать народ разойтись и решить все вопросы через электоральную процедуру. То есть объявить о проведении через два месяца досрочных парламентских выборов. Это единственный шанс выйти из нынешней ситуации нормально», – подытожил собеседник.
Во вторник стало известно, что президент вновь отказался подписать прошение премьера об освобождении от должности Оника Гаспаряна. При этом президент Саркисян обратился в Конституционный суд, но не по поводу самого прошения, а с целью обсуждения соответствия Конституции поправок в закон «О воинской службе и статуте военнослужащего». Оппозиция назвала решение Саркисяна «тревожным» и потребовала экстренной встречи с ним.
Обращение президента Армении в Конституционный суд на данном этапе не может предотвратить уход главы Генштаба должности Оника Гаспаряна, так как КС будет оспаривать не соответствующее ходатайство премьера, а закон, регулирующий назначение и увольнение высшего командного состава. Об этом заявил Sputnik Армения эксперт по конституционному праву Вардан Айвазян.
Как пояснил юрист, именно этот закон позволил премьеру подать соответствующее ходатайство, однако пока КС будет обсуждать соответствие закона конституции, само по себе прошение премьера об увольнении Гаспаряна автоматически вступит в силу уже в среду. Таким образом, по словам Айвазяна, у президента еще остался день, чтобы оспорить конкретно прошение премьера.
«Я сейчас не хочу нарушать презумпцию невиновности, но если президент не обратится в КС с целью оспорить прошение премьера, то он станет соучастником отстранения начальника Генштаба. Обращение президента в КС в данном случае никакого отношения к ходатайству главы правительства не имеет», – заявил Айвазян.
Если же вдруг Конституционный суд вдруг оперативно признает антиконституционным закон «О воинской службе и статуте военнослужащего», то ходатайство премьера об отставке главы Генштаба потеряет свою силу.
Отметим, что начальник Генштаба назначается на должность сроком на 5 лет. До «бархатной революции» 2018 года и статья 35.1 «О воинской службе и статуте военнослужащего» устанавливала исчерпывающий список оснований для преждевременного увольнения высшего военного должностного лица. Ни одного из этих оснований для снятия Гаспаряна у премьер-министра не было. Однако в июне 2018 года в упомянутый закон была внесена поправка, гласившая: «Освобождение военного от должности высшего командного состава может быть осуществлено независимо от того, существуют установленные ч. 1-й данной статьи (ст. 35.1) основания или нет». Иными словами, поправка позволяет снимать главу Генштаба с поста в любой момент.
Армянская оппозиция предложила Пашиняну сделку
|
|
Глава оппозиционной фракции армянского парламента «Светлая Армения» Эдмон Марукян предложил сделку главе правительства Армении Николу Пашиняну.
Пашиняну предлагается отозвать «проект указа об отставке начальника генерального штаба», а также «оставить в покое армию», чтобы та могла «восстановиться». «А мы подписываем любой меморандум, берем на себя обязательства не выдвигать кандидата на пост главы правительства в случае отставки премьера», – приводит слова Марукяна РИА «Новости».
«Тем самым, парламент будет распущен и мы пойдем на внеочередные выборы», – пояснил он, добавив, что таким образом можно снизить внутриполитическую напряженность в стране, направив ситуацию в предвыборное русло.
Если действующий глава кабмина объявит об отставке, а оппозиция не станет выдвигать своего кандидата, Пашинян сможет дать ход роспуску парламента и внеочередным выборам, сохранив пост премьера. У «Светлой Армении» в 132-местном парламенте 17 мандатов. Крупнейшая оппозиционная фракция «Процветающая Армения» (24 мандата) не заявляла о готовности пойти на озвученную сделку.
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пашинян заявил о дезинформации по поводу «Искандеров»
|
|
Премьер Армении Никол Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров», заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.
По ее словам, что в ходе недавнего телефонного разговора премьер-министр Армении и президент России Владимир Путин обсудили заявление Никола Пашиняна об использовании Арменией ракетной системы «Искандер». «В результате обобщения имеющихся фактов и данных премьер-министр пришел к выводу, что ему не доложили о ситуации должным образом», – заявила пресс-секретарь, передает «Медиамакс».
По ее словам, «заявление премьер-министра Армении не имеет ничего общего с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества».
«Не вызывает сомнений и тот факт, что российское оружие – одно из лучших в мире. Армения продолжает тесное сотрудничество с Россией в области военной промышленности и высоких технологий и намерена предпринять шаги для его дальнейшего углубления», – сказала Геворгян, передает «Арменпресс».
На прошлой неделе в Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил
первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер»
.
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
Пашинян не исключил смену формы правления в Армении
|
|
Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал поправки для перехода Армении от парламентской к полупрезидентской форме правления.
«Думаю, что пришло время констатировать, что мы должны в октябре инициировать принятие новой конституции или принять поправки. И да, переход к полупрезидентской форме правления является возможным сценарием», – сказал он на митинге на площади Республики в Ереване, передает ТАСС.
По словам Пашиняна, новая форма правления даст гарантию стабильности в Армении и в дальнейшем исключит «формирование внутриполитических кризисов», сообщают «Известия».
Государственный строй Армении с 2015 года основан на структуре парламентской республики представительной демократии. Исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром. Президент является номинальным главой государства. В 2015 году в Армении состоялся референдум по изменению президентской формы правления на парламентскую. Абсолютное большинство граждан – 63,35%, или 825 622 человека – проголосовали за принятие конституционных реформ.
В понедельник противники премьер-министра Армении ворвались в префектуру центрального района столицы. По словам протестующих, у них есть информация, что в префектуре заняты привлечением людей на митинг главы правительства.
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
В Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.
В свою очередь Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров».
Эксперт оценил возможность компромисса между Пашиняном и оппозицией
|
|
«Вариант «сотрем – начнем сначала» устраивает только саму «Светлую Армению». Ни для Пашиняна, ни для остальной оппозиции такой компромисс не представляется возможным», – заявил газете ВЗГЛЯД ереванский политолог Александр Маркаров, комментируя «сделку», предложенную главой фракции «Светлая Армения» Эдмоном Марукяном премьер-министру страны Николу Пашиняну.
«Пока нельзя сказать, в чью сторону склоняется противостояние премьер-министра и президента Армении. Если Армен Саркисян будет последовательным, он передаст предложение Пашиняна об отставке главы Генштаба на рассмотрение в Конституционный суд. Там определят, насколько правомерны и эта инициатива, и решение президента. Таким образом, площадка их противоборства просто изменится», – объяснил руководитель ереванского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.
Если же говорить об уличном противостоянии, то в понедельник, 1 марта, будет важный и интересный день с точки зрения того, как две стороны конфликта смогут мобилизовать своих сторонников на участие в митингах. «В Ереване пошел сильный снег, поэтому захотят ли люди выйти на улицы – это большой вопрос. Но, скорее всего, эти митинги просто станут очередной попыткой обеих сторон легитимировать собственные позиции и не приведут к существенным изменениям в политическом процессе страны», – считает политолог.
Собеседник также упомянул о «сделке», предложенной Николу Пашиняну главой фракции «Светлая Армения» Эдмоном Марукяном. «Они предложили премьеру вариант «сотрем – начнем сначала». Но это позиция только одной парламентской партии, которая не совпадает с мнением тех сил, которые реально борются с Пашиняном. Митингующие не видят никакой возможности вступать диалог с премьер-министром, а единственное условие проведения внеочередных выборов, по их мнению, это отставка Пашиняна. Предложенный вариант устраивает только саму «Светлую Армению», но не премьера, для которого внеочередные выборы несут некий элемент непредсказуемости», – заключил Маркаров.
Ранее Марукян предложил сделку Пашиняну. В частности, Пашиняну предлагается отозвать «проект указа об отставке начальника генерального штаба», а также «оставить в покое армию», чтобы та могла «восстановиться». «А мы подписываем любой меморандум, берем на себя обязательства не выдвигать кандидата на пост главы правительства в случае отставки премьера», – приводит слова Марукяна РИА «Новости».
«Тем самым, парламент будет распущен и мы пойдем на внеочередные выборы», – пояснил он, добавив, что таким образом можно снизить внутриполитическую напряженность в стране, направив ситуацию в предвыборное русло.
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Юрист объяснил, как глава Генштаба Армении может избежать увольнения
Глава Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян может в течение суток обратиться в Административный суд и добиться приостановки своего увольнения до принятия окончательного вердикта, заявил юрист, глава партии «Одна Армения» Артур Казинян.
«Оник Гаспарян в течение суток может обратиться в Административный суд, а суд может приостановить применение данного административного акта (предложение Пашиняна об отставке Гаспаряна – прим. ВЗГЛЯД) до окончательного решения со стороны суда. То есть, имеется шанс, что он еще надолго может остаться на должности начальника Генштаба ВС Армении», — сказал он в интервью ТАСС.
Во вторник стало известно, что президент вновь отказался подписать прошение премьера об освобождении от должности Оника Гаспаряна. При этом президент Саркисян обратился в Конституционный суд, но не по поводу самого прошения, а с целью обсуждения соответствия Конституции поправок в закон «О воинской службе и статуте военнослужащего», в котором говорится, что глава кабмина имеет права предложить уволить представителя высшего командного состава ВС без представления причин. Это означает, что если Саркисян до 3 марта включительно не направит в КС именно предложение Пашиняна, то начальник Генштаба автоматически отправится в отставку.
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
Позже Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пашинян уклонился от ответа на вопрос о применении «Искандеров»
|
|
Все разъяснения по теме комплексов «Искандер» уже даны, заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян, который вышел на трибуну вместо премьера страны Никола Пашиняна в ходе правительственного часа в парламенте.
Депутат «Просвещенной Армении» Аркадий Хачатрян задал несколько вопросов о применении «Искандеров». Пашинян на вопрос отвечать не стал, к трибуне вышел вице-премьер.
Авинян заявил, что по этому вопросу уже прозвучали все возможные заявления и состоялись обсуждения. «Разъяснения были даны со стороны пресс-секретаря премьера. Я думаю, что здесь нечего добавить», – передает его слова «Sputnik.Армения»
Вице-премьер предложил прочитать последнее заявление российской стороны о том, что вопрос «разъяснен и никаких проблем нет».
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
Позже Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков заявил о торжестве правды в теме Пашиняна и «Искандеров»
В Кремле удовлетворены заявлениями Еревана о том, что премьер Армении Никол Пашинян пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров».
Новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
Генштаб Армении потребовал прекратить обвинения в адрес вооруженных сил
Генштаб вооруженных сил Армении заявил, что его оценка ситуации в стране не изменилась.
В сообщении генштаба говорится, что военное командование «подтверждает свои оценки». Указывается, что военных пытаются «вовлечь в политические процессы». Вооруженные силы страны «считают недопустимыми и настоятельно призывают прекратить необоснованные обвинения» в свой адрес, включая обвинения против «отдельных должностных лиц». Генштаб подчеркнул, что вооруженные силы руководствуются только государственными интересами, интересами народа и конституцией, передает ТАСС.
Напомним, президент страны Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна уволил первого замначальника генштаба Тирана Хачатряна. Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу генштаба.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Вице-спикер парламента Армении назвал российское оружие лучшим
Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян вслед за пресс-секретарем премьер-министра страны Мане Геворгян заявил, что российское оружие является лучшим.
«Я считаю, что российское оружие - самое лучшее оружие, я считаю, что действия Российской Федерации во время войны [эскалация конфликта в Карабахе осенью 2020 года] были максимально союзническими, и я считаю, что те проблемы, которые проявились, не в меньшей степени хорошо известны и нашим российским партнерам», – передает слова Симоняна РИА «Новости».
Геворгян ранее также заявила, что «не вызывает сомнения и то обстоятельство, что российское оружие – одно из лучших в мире».
На прошлой неделе в Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
Позже Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Противники Пашиняна ворвались в префектуру центрального района Еревана
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвались в префектуру центрального района столицы. По словам протестующих, у них есть информация, что в префектуре заняты привлечением людей на митинг главы правительства.
Сторонники оппозиции прошли по коридорам здания и выкрикивали лозунги «Армения без Никола» и «Нация, армия, победа». Акция продлилась несколько минут, передает РИА «Новости».
В понедельник в Ереване должны пройти два митинга. Оппозиция соберется на проспекте Баграмяна напротив здания парламента в 17.00 мск, а сторонники премьера Пашиняна – в 17.30 мск на площади Республики.
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
В Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.
Премьер Армении Никол Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров».
Противники Пашиняна провели акцию в правительственном здании в центре Еревана
Участники акции протеста с требованием отставки главы армянского правительства Никола Пашиняна ворвалась в здание в центре Еревана, где расположено несколько министерств.
Оппозиционеры провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников министерств не участвовать в понедельник в митинге, организованном премьером. Акция продлилась несколько минут. Проскандировав лозунги с требованием отставки премьера, они покинули здание.
«Мы завершаем нашу акцию. Нашей целью было показать, что можем войти в любое министерство», – сказал один из участников акции, передает РИА «Новости».
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Саркисян выразил готовность объединить все политические силы Армении
Президент Армении Армен Саркисян готов объединить все политические силы республики за столом переговоров для преодоления разногласий, говорится в заявлении главы армянского государства.
«Президент республики неоднократно предлагал и сейчас тоже подтверждает свою готовность объединить политические силы за столом переговоров для урегулирования разногласий и поиска взаимоприемлемых решений», – отмечается в заявлении, передает ТАСС.
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
Президент Армении получил повторное предложение Пашиняна об отставке главы генштаба
Администрация президента Армении Армена Саркисяна повторно получила предложение премьер-министра Никола Пашиняна об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, сообщила пресс-служба армянского президента.
«Обоснования о несогласии с возражениями президента были отправлены (премьером) в администрацию президента вечером 28 февраля и поступили в первый после него рабочий день – 1 марта. Президент республики выразит свою позицию по проекту указа в установленные законом сроки», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В пресс-службе заявили «о недопустимых манипуляциях и несоразмерной реакции» на решение армянского президента, отказавшегося отправлять в отставку главу Генштаба. «В этой связи мы еще раз подчеркиваем, что президент республики осуществляет свои функции только в рамках полномочий, определенных конституцией, принимая решения беспристрастно, руководствуясь исключительно национальными интересами. Президент республики не представляет интересы какой-либо политической силы… в этом смысле любые спекуляции недопустимы», – говорится в сообщении.
В пресс-службе заявили, что президент неоднократно предлагал и подтверждает свою готовность объединить политические силы за столом переговоров для урегулирования разногласий и поиска взаимоприемлемых решений.
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
Оппозиция в Ереване перекрыла проспект у здания суда
В столице Армении около сотни сторонников «Движения за спасение родины» перекрыли проспект у здания суда общей юрисдикции Еревана, где проходит заседание по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, экс-министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна.
«Народ, армия, победа! Ты не можешь судить наших генералов, Никол!» – скандируют протестующие, передает ТАСС.
Напомним, Оганяну 4 марта прошлого года было предъявлено обвинение по статье УК «растрата имущества в особо крупных размерах.
Следствие установило, что в 2010 году Минобороны подготовило секретное решение о приватизации ЗАО «Дзора ГЭС», дав добро на отчуждение компании имущества на сумму 3,6 млрд драмов. Реальная стоимость имущества составляла 4 млрд 646 млн 400 тыс. драмов, в результате чего государству было нанесен ущерб на 1 млрд 46 млн 400 тыс. драмов (примерно 2 млн долларов США).
В мае 2019 года уголовное дело в отношении Оганяна было прекращено. Тогда же прекратили дело против экс-президента Роберта Кочаряна, экс-вице-премьера Армена Геворкяна, и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.
Однако в июне Апелляционный суд в Армении постановил вернуть Кочаряна под стражу и возобновить дело. Он находится под арестом.
В Армении в конце февраля разгорелся новый политический кризис после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
В Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.
Премьер Армении Никол Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров».
Кочарян призвал граждан поддержать военных, выступивших за отставку главы правительства Никола Пашиняна.
|
|