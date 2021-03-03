Германия заявила о росте оптимизма по «Северному потоку – 2» с приходом Байдена

Статс-секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен отметил, что настроен более оптимистично относительно перспектив проекта «Северный поток – 2» после смены власти в США, однако призвал оставаться «реалистичными».

«Мне реально жаль, что этот вопрос (трубопровода) формирует немецко-, и в некоторой степени европейско-американские отношения таким образом, каким он не должен это делать. Я надеюсь, что я не слишком оптимистичен, но я реально надеюсь, что с новой администрацией (Джо) Байдена мы сможем найти партнеров, которые захотят работать с нами и еще раз оценить, что в действительности происходит, потому что мы не считаем, что «Северный поток – 2» увеличивает нашу зависимость», – заявил он на конференции CERAWeek компании IHS Markit, передает РИА «Новости».

Он отметил, что энергетический рынок Европы изменился, стал более прозрачным, появились новые технические возможности и все это позволяет урегулировать обеспокоенности других стран. В частности, он отметил, что «возможно, нет ни одной страны, которая делает столько для Украины, как Германия». «Не только в вопросе энергетики, но в отношении всех видов поддержки украинской демократии», – заявил Аннен, напомнив также поддержку Германией Украины в переговорах о транзите российского газа.

Кроме того, он напомнил, что Германия находится в фазе «энергетического перехода», отказываясь от угля и атома в пользу возобновляемых источников, и в этом контексте газ является переходным источником энергии. Он также подчеркнул, что газовая инфраструктура – «возможно, единственная инфраструктура ископаемой энергетики, которую можно использовать для новой энергетики».

Аннен также отметил, что вопрос энергетики «политизирован», но это также вопрос суверенитета Германии, поэтому «угрожать санкциями друзьям – неприемлемо». «Надеюсь, это понимают, как и то, что мы были бы рады сесть за стол переговоров», – заявил представитель МИД ФРГ.

В то же время он не стал отвечать на вопросы о контактах Берлина с Вашингтоном по вопросу «Северного потока – 2», в том числе о том, отличается ли посыл администрации Байдена от его предшественника.

«Пока несколько рано отвечать на этот вопрос. Все, что мы слышим от Вашингтона во многих сферах, которые важны для нас, это то, что нам приятно слышать, мы видим также и действия. Если говорить о климате, то возвращение США в Парижское соглашение – это музыка для наших ушей», – заявил он.

Аннен добавил, что пока Берлин по «Северному потоку – 2» получает от Вашингтона скорее «сигналы». «Есть разговоры, но мы не видели пока политического курса. У меня и не было ожидания увидеть его сейчас», – отметил статс-министр.

Он добавил, что в США оппозиция трубопроводу – это консенсусная политика для демократов и республиканцев. «Я считаю, что нужно быть реалистичными, но мы считаем, что у нас (Германии) на протяжении многих лет была хорошая политика, которую упустили из внимания из-за политической линии, усложнившей ситуацию. Поэтому давайте подождем, но я более оптимистичен, чем год назад», – заключил Аннен.

Ранее в США призвали «поставить мат» проекту «Северный поток – 2». Администрации президента США Джо Байдена не следует отказываться от давления на европейские компании для прекращения строительства «Северного потока – 2» из-за «публичной вежливости» в отношениях с Германией, пишет National Interest.

Напомним, стало известно, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.

В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.

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