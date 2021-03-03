Суд увеличил срок убийце настоятеля монастыря в Переславле-Залесском

Первый апелляционный суд общей юрисдикции пересмотрел дело убийцы настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря в Переславле-Залесском Александра Авдеева и увеличил ему срок с 15 лет до 21 года колонии, сообщила пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

«Проверив материалы дела, судебная коллегия нашла приговор подлежащим отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции, а также неправильным применением уголовного закона. Суд апелляционной инстанции вынес новое судебное решение – обвинительный апелляционный приговор», – сообщили в суде, передает ТАСС.

В результате пересмотра дела Авдеев признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 105, п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, сопряженное с разбоем). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с ограничением свободы сроком на год и шесть месяцев.

Тело 42-летнего настоятеля с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 7 июля 2016 года в одной из келий монастыря. В 2019 году МВД и СК установили личность подозреваемого, им оказался Александр Авдеев. Для этого следователям пришлось провести 430 судебных экспертиз.

Обвинение запрашивало для Авдеева 23 года колонии строгого режима, но суд приговорил его к 13 годам колонии. С учетом приговора за другое убийство, срок за которое он уже отбывал, срок заключения увеличился до 15 лет.

Сам Авдеев не смог объяснить свой поступок. Адвокат осужденного рассказывала, что ее подзащитный в 2011-2012 годах был трудником в этом монастыре, но из-за конфликтов с настоятелем разочаровался в православии и духовенстве.