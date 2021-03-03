Скворцова назвала способ избежать третьей волны коронавируса

Зеленского высмеяли за вакцинацию с голым торсом

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сделал прививку от коронавируса, вакцинировавшись индийским препаратом Covishield. Во время прививки Зеленский сидел с голым торсом, на что обратили внимание украинские журналисты и пользователи соцсетей.

«А зачем Зеленский оголил торс во время вакцинации?» – задалась вопросом журналистка «Страна.ua» Олеся Медведева в своем Twitter.

Девушка прикрепила к публикации фотографию с вакцинации Зеленского и министра здравоохранения Украины Максима Степанова, отметив, что последний прививался в джемпере. Пошутили над украинским президентом и пользователи Instagram, предположив, что ему вкололи витамины. Также пользователи Сети обратили внимание, что президент бреет грудь. Некоторые после публикации фотографии Зеленского с голым торсом сделали фотожабы. Например, журналист Антон Комаров разместил шуточный снимок, где украинскому лидеру делают татуировку с логотипом кондитерской корпорации Rochen, пишет «Страна.ua».

Издание отмечает, что раздеваться перед камерами – сомнительный шаг, и лидеры других стран во время прививки от коронавируса такого себе не позволяли. В качестве доказательств портал привел фотографии с вакцинаций президента США Джо Байдена, премьер-министров Великобритании и Израиля Бориса Джонсона и Биньямина Нетаньяху, которые делали прививку одетыми. Как предположило издание, перфоманс Зеленского был продиктован политтехнологией: якобы президент должен нравиться избирателю, в том числе и в физическом смысле, «вплоть до того, что у женской части населения политик должен вызывать сексуальное влечение».

Напомним, Зеленский привился от коронавируса вместе с украинскими силовиками в Донбассе.

Ранее директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщила, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.

Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями.