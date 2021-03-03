Ученые раскрыли влияние COVID на кровеносные сосуды В Подмосковье закрыли крупнейший временный «ковидный» госпиталь 3 марта 2021, 15:21 Текст: Евгения Шестак

Самый большой временный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом закрыли в торговом центре «Мой молл» подмосковного города Раменское, где размещалось 2,2 тыс. инфекционных коек. «В Московской области прекратил работу самый большой временный ковидный госпиталь – инфекционный стационар почти на 2,2 тыс. коек в торговом центре «Мой молл». За время его работы здесь прошли лечение почти 5,5 тыс. пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией», – говорится в сообщении подмосковного Минздрава. Отмечается, что решение по закрытию госпиталя было принято в связи со стабилизацией в регионе эпидситуации. Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что два стационара на 2 тыс. коек возвращаются к плановой работе в Москве, также из работы с пациентами с коронавирусом будут выведены порядка 2,7 тыс. коек в резервных госпиталях.

Зеленского высмеяли за вакцинацию с голым торсом 2 марта 2021, 20:55

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Текст: Абдулла Шакиров

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сделал прививку от коронавируса, вакцинировавшись индийским препаратом Covishield. Во время прививки Зеленский сидел с голым торсом, на что обратили внимание украинские журналисты и пользователи соцсетей. «А зачем Зеленский оголил торс во время вакцинации?» – задалась вопросом журналистка «Страна.ua» Олеся Медведева в своем Twitter. Девушка прикрепила к публикации фотографию с вакцинации Зеленского и министра здравоохранения Украины Максима Степанова, отметив, что последний прививался в джемпере. Пошутили над украинским президентом и пользователи Instagram, предположив, что ему вкололи витамины. Также пользователи Сети обратили внимание, что президент бреет грудь. Некоторые после публикации фотографии Зеленского с голым торсом сделали фотожабы. Например, журналист Антон Комаров разместил шуточный снимок, где украинскому лидеру делают татуировку с логотипом кондитерской корпорации Rochen, пишет «Страна.ua». Издание отмечает, что раздеваться перед камерами – сомнительный шаг, и лидеры других стран во время прививки от коронавируса такого себе не позволяли. В качестве доказательств портал привел фотографии с вакцинаций президента США Джо Байдена, премьер-министров Великобритании и Израиля Бориса Джонсона и Биньямина Нетаньяху, которые делали прививку одетыми. Как предположило издание, перфоманс Зеленского был продиктован политтехнологией: якобы президент должен нравиться избирателю, в том числе и в физическом смысле, «вплоть до того, что у женской части населения политик должен вызывать сексуальное влечение». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) Напомним, Зеленский привился от коронавируса вместе с украинскими силовиками в Донбассе. Ранее директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщила, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca. Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями. Швеция начала переговоры с российским поставщиком вакцины от COVID 3 марта 2021, 05:57 Текст: Наталья Ануфриева

Координатор вакцинации против коронавируса в Швеции Рикард Бергстрем провел встречу с представителем российского производителя вакцины против коронавируса, еще одна встреча запланирована на 3 марта. Бергстрем заявил телеканалу ТВ4, что у него «есть мандат от правительства на переговоры с другими (поставщиками)», он «встречался с российским производителем на прошлой неделе, и завтра снова будет встреча», передает ТАСС. «И Швеция, и Еврокомиссия готовы поговорить с любым, кому есть что предложить. Но основное направление – делать это через ЕС», – добавил он. В данный момент парламентское большинство требует, чтобы Швеция закупала вакцины и вне соглашений с ЕС. Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон в интервью агентству ТТ заявил о разочаровании «тем, что все идет слишком медленно». Он рассчитывает, что в среду на обсуждении этого вопроса в комитете по социальным делам его партию поддержат «Христианские демократы», «Либералы», «Шведские демократы» и Левая партия. Вакцинация в Швеции началась 27 декабря. Правительство страны планирует провести ее среди всего взрослого населения в течение первой половины 2021 года. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швеции достигло 669 113. Число умерших пациентов составляет 12 882. Ранее Словакия купила «Спутник V» без санкции ЕС. Также чешский фармрегулятор приступил к изучению «Спутника V». Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале. Эпидемиолог объяснил отсутствие антител после вакцинации 3 марта 2021, 10:38

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

Недостаточное количество или отсутствие антител после вакцинации может быть в том случае, если иммунологический ответ у человека запаздывает, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Горелов заявил в эфире Первого канала, объясняя недостаточное количество антител после вакцинации, что «это говорит о том, что иммунологическая активность иная», передает РИА «Новости». «Люди сделаны не по какому-то шаблону. Они индивидуально отличаются. У кого-то бывает быстрый иммунологической ответ, у кого-то иммунологической ответ запаздывает», – пояснил он. У организма, как отметил эксперт, остается пожизненная память о том, что человек встречался с вирусом. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, как избежать третьей волны коронавируса. Привившиеся от COVID столичные пенсионеры жалуются на неразблокированные социальные карты 2 марта 2021, 20:20

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

«К нам идет огромное количество обращений столичных пенсионеров, что им не активируют социальную карту», – рассказала газете ВЗГЛЯД почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова. Данная карта дает право бесплатного проезда в общественном транспорте. В конце декабря прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что через 14 дней после получения второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции, «москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте». Карта, по словам главы города, должна была активироваться автоматически. Однако пенсионеры жалуются, что после вакцинации и прошедшего двухнедельного периода после нее, их карты не разблокированы. «К нам идет огромное количество обращений пенсионеров Москвы, что им не активируют социальную карту. Да, во многих регионах вообще нет у пенсионеров права бесплатного проезда, как у жителей столицы. Тем не менее, такие права у москвичей есть, поэтому это неправильно, что правительство Москвы не говорит точно, что и когда заработает», – говорит Пискунова. Она подчеркивает, что бесплатный проезд для пенсионеров был организован не случайно. Город очень большой, поэтому и до поликлиник, и до магазинов пожилые люди часто дойти сами не могут, поэтому приходится пользоваться общественным транспортом, стоимость билета на который является существенной тратой для человека на пенсии. «Есть портал «Активный гражданин». Мы советуем нашим пенсионерам обращаться туда с вопросами, чтобы отстоять свои права. Я предполагаю, что когда наберется критическая масса, тогда и проблема как-то решится. Либо наступит дачный период, когда в массовом порядке люди соберутся на свои дачные участки, потому что их необходимо будет обрабатывать, и увеличится число жалоб», – подытожила собеседник. В свою очередь, член комиссии Общественной палаты Москвы по транспорту Павел Данилин порекомендовал пенсионерам, прошедшим вакцинацию и столкнувшимся с подобными проблемами, позвонить на «Горячую линию» проекта «Карта москвича». Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом в прошлом году нескольким категориям москвичей были заблокированы социальные карты, которые дают право бесплатного проезда на общественном транспорте пенсионерам и гражданам с инвалидностью, а также льготного – школьникам и студентам очного отделения. Выявленный в Италии штамм коронавируса обеспокоил вирусологов 3 марта 2021, 04:48

Фото: Laporta Salvatore/IPA/

ABACA/Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

В итальянском городе Брешия обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть устойчивым к существующим вакцинам, сообщил президент Итальянского общества вирусологов Арнальдо Карузо. Карузо сообщил, что «впервые в Италии мы выделили штамм, отмеченный мутациями, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против COVID-19», передает RT со ссылкой на ANSA. Сообщается, что это якобы нигерийский штамм коронавируса. Напомним, новый штамм коронавируса обнаружили в Нигерии в конце 2020 года. В Великобритании оштрафовали женщин, решивших покрасить волосы на парковке в карантин 2 марта 2021, 21:58 Текст: Елена Мирошниченко

Полиция Южного Уэльса оштрафовала более 370 человек за нарушение карантинных мер, в число которых попали три женщины из города Суонси, которые собрались на автомобильной парковке, чтобы покрасить волосы. «Протестующие, участники вечеринок и люди, гуляющие компаниями по достопримечательностям Южного Уэльса, были в числе тех более чем 370 человек, которым полиция в минувшие выходные выписала штрафы за нарушение коронавирусных ограничений. Хорошая погода стала причиной того, что многие отправились на пляжи и в парки, а также собирались выпивать на свежем воздухе. Как и в прежние недели полицейские пресекли множество домашних вечеринок», – сообщает РИА «Новости». Многих нарушителей поймали на поездках без необходимости к морю и в приморские города. На одной из автопарковок в пригороде Суонси были обнаружены три женщины, они собрались, чтобы покрасить друг другу волосы. Еще четыре человека были обнаружены полицией в пабе в поселке Лландафф. «Мы знаем, что люди крайне тяжело переживают эти месяцы, мы можем понять то, что им необходимо сменить обстановку. Реальность такова, что коронавирус все еще является для всех нас угрозой, и по всему Уэльсу установлены карантинные ограничения четвертого (самого высокого) уровня», – заявил глава региональной полиции Энди Валентайна. В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации. Роспотребнадзор заявил о продолжении первой волны коронавируса 2 марта 2021, 16:20

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Россия еще не закончила проходить через первую волну коронавируса, в данный момент в стране наблюдается стадия стабилизации ситуации с распространением инфекции, заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. «Начнем с того, что мы с вами еще первую волну не пережили, потому что классика жанра – ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта», – сказал Горелов в эфире Первого канала. По его словам, Россия переживала осенне-весенние подъемы заболеваемости, а сейчас находится в стадии стабилизации. Россияне все еще переживают первую волну коронавируса, уверен он. Также он добавил, что у 18% пациентов, которые перенесли коронавирус бессимптомно или с незначительными симптомами, антитела не вырабатываются вовсе. «Логичной является вакцинация вне зависимости от исходного статуса – болел ты или не болел. Весной я говорил это, основываясь на том, что хотелось бы, чтобы больше лиц, которые не встретились с COVID, получили вакцинацию», – пояснил Горелов. За минувшие сутки в России выявлено 10 565 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания. Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в России следует ожидать до второй половины 2021 года. В России выявили 10,5 тыс. новых случаев коронавируса 3 марта 2021, 11:15

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 10 535 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 10 535 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1284, Санкт-Петербурге – 962, Московской области – 691. Всего в стране выявлено 4 278 750 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 853 734 человек, из них 15 694 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 452 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 87 348 человек. Накануне, 2 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 565. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 30. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Байден назвал способ увеличить производство вакцин Johnson&Johnson 3 марта 2021, 03:01 Текст: Алексей Дегтярев

Нарастить производство вакцины Johnson&Johnson от коронавируса поможет Фармацевтическая группа Merck, сообщил президент США Джо Байден. «Мы объявляем о важном шаге. Две крупнейшие компании в области здравоохранения и фармацевтики, которые обычно являются конкурентами, работают вместе над вакциной. Johnson&Johnson и Merck будут работать вместе, чтобы расширить производство вакцины Johnson & Johnson», – цитирует Байдена ТАСС. По его словам, будет задействован закон о производстве продукции военного назначения, действовавший еще во времена войны в Корее, это позволит оборудовать два завода Merck по стандартам, необходимым для безопасного производства вакцины Johnson & Johnson. «По настоянию и при поддержке со стороны моей администрации Johnson & Johnson также предпримет дополнительные действия для безопасного ускорения производства», – добавил американский лидер. Байден также заявлял, что к концу мая в стране появится достаточное для вакцинирования взрослого населения США количество вакцин против коронавируса, а жители страны смогут вернуться к привычной жизни примерно через год. В конце февраля американский лидер говорил об успехах национальной программы вакцинации от COVID-19 в стране, по его словам, она проходит с опережением. Напомним, 28 февраля управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) минздрава США сообщило, что выдало компании Johnson&Johnson разрешение на использование вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. В мире зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом 3 марта 2021, 00:42 Текст: Алексей Дегтярев

Число случаев заболевания COVID-19 за последнюю неделю выросло на 7% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. «На прошлой неделе было зарегистрировано более 2,6 млн новых случаев, что на 7% больше по сравнению с предыдущей неделей после шести недель последовательного снижения числа (заболевших)», – цитирует сообщение ВОЗ РИА «Новости». В организации отметили, что рост связан с увеличением заболеваемости в Восточном Средиземноморье (рост на 14%), Юго-Восточной Азии (9%), Европе (9%) и Северной и Южной Америке (6%). В ВОЗ полагают, что причинами роста могут быть продолжающееся распространение разных штаммов вируса, ослабление ограничительных мер. При этом снижается число смертей от заболевания, с 22 по 28 февраля зафиксировано и 63 тыс. 477 летальных исходов. Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета. Байден назвал сроки получения вакцины для всего взрослого населения США 3 марта 2021, 01:33 Текст: Алексей Дегтярев

Достаточное для вакцинирования взрослого населения США количество вакцин против коронавируса в США появится к концу мая, заявил президент страны Джо Байден. «Наша страна на пути к тому, чтобы у нее было достаточно вакцины для каждого взрослого до конца мая», – цитирует американского лидера РИА «Новости». На данный момент взрослое население Соединенных Штатов составляет более 200 млн человек. «Это прогресс. Важный прогресс. Но недостаточно иметь поставки вакцины. Нам нужны участники вакцинации – люди, которые будут делать уколы в миллионы рук американцев», – указал Байден. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США пока не собираются передавать вакцину от коронавируса другим государствам. В конце февраля Байден заявлял об успехах национальной программы вакцинации от COVID-19 в стране, по его словам, она проходит с опережением. Инфекционист предположил возможные сроки снятия ограничений по COVID-19 3 марта 2021, 03:46 Текст: Алексей Дегтярев

В мае-апреле в России уже можно будет отменить многие ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. «Если мы будем брать уровень заболеваемости ОРВИ за предыдущий год и как планируется в этом году, до появления коронавирусной инфекции, то обычно в апреле заболеваемость ОРВИ значительно снижалась. Поэтому с определенной долей вероятности можно сказать, что в апреле-мае многие ограничения уже будут сняты», – пояснил Вознесенский РИА «Новости». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу. Байден понадеялся на возвращение к нормальной жизни через год 3 марта 2021, 02:39 Текст: Алексей Дегтярев

Жители Соединенных Штатов смогут вернуться к нормальной жизни примерно через год, предположил президент страны Джо Байден. «Меня предупреждали не давать ответа на этот вопрос, потому что мы не знаем точно, но я надеюсь, что к этому времени в следующем году мы вернемся к норме, возможно, и раньше», – сказал Байден, передает РИА «Новости». Также Байден заявлял, что к концу мая в стране появится достаточное для вакцинирования взрослого населения США количество вакцин против коронавируса. В конце февраля американский лидер говорил об успехах национальной программы вакцинации от COVID-19 в стране, по его словам, она проходит с опережением. В Италии предложили напрямую контактировать с Россией по поставкам «Спутника V» 3 марта 2021, 13:25 Текст: Елизавета Булкина

Италии следует наладить прямые контакты с Россией по вопросу поставок в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V», с таким предложением выступили члены итальянской независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого, сообщил координатор организации Марко Баратто. «Из сообщений СМИ мы узнали о том, что Австрия и Чехия вслед за Венгрией и Сан-Марино начали прямые переговоры с Россией относительно вакцины «Спутник V». Если эти страны считают для себя возможным закупить этот препарат, минуя каналы ЕС, полагаю, что то же самое можем сделать и мы», – передает его слова РИА «Новости». Баратто отметил, что государства-члены Евросоюза могут заключать контракты с теми компаниями-производителями вакцин, которые не входят в число стратегических партнеров ЕС в данном вопросе, и это не отрицают в самой Европейской комиссии.



«В любом случае здоровье граждан имеет приоритет перед европейскими правилами. Россия год назад уже оказала Италии серьезную помощь, когда в чрезвычайной ситуации направила к нам в Ломбардию своих медиков и военных для борьбы с невидимым и опасным врагом – коронавирусом. Конечно, мы не забыли об этой безвозмездной помощи», – добавил координатор организации. В апреле прошлого года, напомнил Баратто, культурная ассоциация имени Льва Толстого предложила установить памятные знаки в честь российских военных специалистов, помогавшим итальянцам в борьбе с пандемией. Две такие доски в мае должны быть открыты в североитальянской провинции Брешия.



«Было бы очень хорошо, если бы в мае мы смогли также стать свидетелями начала кампании по вакцинации наших сограждан при помощи «Спутник V», – сказал он.



Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия видит поддержку вакцины «Спутник V» со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии. Напомним, Европейская комиссия призвала государства-члены проявлять бдительность при закупке препаратов от COVID-19 в связи с участившимися случаями мошенничества с вакцинами на фоне задержек с поставками от авторизованных производителей. Директор Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани профессор Франческо Вайя заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» наиболее оптимальный препарат для вакцинации населения Италии. Названы сроки появления ковид-паспортов в ЕС 3 марта 2021, 12:20 Текст: Алина Назарова

Паспорта с информацией о вакцинации от коронавируса появятся в Европейском союзе не ранее, чем через несколько месяцев, что грозит срывом туристического сезона в 2021 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ сообщества. В нем говорится, что Еврокомиссия работает «над созданием цифровой инфраструктуры, которая бы облегчила аутентификацию подобных паспортов». При этом отмечается, что техническая работа по созданию такой платформы может занять от двух до четырех месяцев, передает ТАСС. По данным агентства, ЕК просит страны-члены ЕС представить замечания по этому вопросу до публикации законопроекта о паспортах вакцинации в конце марта. Кроме того, странам предстоит выработать общий подход к «доказательствам выздоровления» от COVID-19, поскольку пока неясно, как долго человек, перенесший болезнь, обладает иммунитетом и будет ли его организм так же устойчив к новым вариантам коронавируса. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Москва осудила недавнее решение саммита Евросоюза о введении ковид-паспортов. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, их появление будет означать принудительную вакцинацию, что противоречит основам демократии. Однако и в самой Европе также нет единства относительно необходимости этого документа, с которым, впрочем, связывают открытие внутренних и внешних границы ЕС. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД