Названы приоритетные версии появления трещин на МКС

Комиссия Роскосмоса считает приоритетными версиями образования трещины в модуле «Звезда» Международной космической станции усталость металла или попадание микрометеорита, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, рассматривается версия образования негерметичности как от усталости металла, так и от воздействия микрометеорита, который мог пробить агрегатный отсек, под которым находится промежуточная камера, передает РИА «Новости».

К такому выводу пришла комиссия специалистов Роскосмоса, Ракетно-космической корпорации «Энергия» (оператор российского сегмента МКС), головного научного института отрасли ЦНИИмаш и технологического института «Техномаш», Космического центра им. Хруничева (производитель модуля).

Также источник сообщи, что российские космонавты летом в ходе планового выхода в открытый космос осмотрят поверхность агрегатного отсека модуля «Звезда» Международной космической станции с целью поиска места удара микрометеорита. По его словам, тем самым планируется подтвердить версию удара микрометеорита, который вызвал утечку воздуха со станции.

По текущей программе полетов работа российских космонавтов на внешней поверхности МКС планируется на июнь 2021 года.В ноябре 2020 года космонавты уже обследовали корпус модуля в ходе работ на его внешней поверхности, но ничего не обнаружили.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что причиной утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) могли стать приборы на американском сегменте.

Напомним, на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин. Позднее трещину заделали заплаткой из резины и алюминиевой фольги, но и это не устранило утечку воздуха. На станцию решено доставить специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации. Сообщалось, что экипаж МКС попросили найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда».

Рогозин заявил, что проблемы на МКС могут быть связаны с микрометеоритами и пообещал их «вылечить».

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