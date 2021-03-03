Ученые раскрыли влияние COVID на кровеносные сосуды

Ученые выяснили, как коронавирус влияет на сосудистую систему. Поражая клетки эндотелия стенок сосудов, белки SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) провоцируют повышенную коагуляцию и воспаление. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

Многие специалисты считают, что COVID-19 можно считать в равной степени как респираторным, так и сосудистым заболеванием, передает РИА «Новости».

Ученые из Тель-Авивского университета обнаружили, что белки коронавируса влияют на проницаемость сосудов, воздействуя на эндотелиальные клетки.

По данным исследования, после начальной фазы вирусной инфекции примерно у 30% госпитализированных пациентов развивается тяжелое заболевание с прогрессирующим поражением легких и гипертрофированным иммунным ответом, что проявляется как резкое падение уровня кислорода в крови, цитокиновый шторм, а также сердечная и почечная недостаточность. По мнению авторов, многие из этих патологий связаны с повышенной коагуляцией крови и дисфункцией сосудов.

Геном SARS-CoV-2 кодирует 29 белков, определяющих проявления и симптомы коронавируса. Чтобы увидеть влияние белков коронавируса на эндотелиальные клетки, ученые клонировали и экспрессировали 26 из этих белков в клетках пупочной вены человека.

По эндотелиальному ответу на сверхэкспрессию каждого белка авторы точно определили, как каждый из белков SARS-CoV-2, независимо от других, влияет на изменение эндотелиального барьера кровеносных сосудов, повышение коагуляции, воспаление и высвобождение цитокинов.

Ученые обнаружили, что 70% белков коронавируса стимулируют значительные изменения проницаемости эндотелия, которые связаны с прямым воздействием на клетки, выстилающие внутреннюю поверхность сосудов, и вызывающим эндотелиальную дисфункцию, с лизисом, или растворением эндотелиальных клеток и их гибелью, а также с отторжением человеческого ангиотензин-превращающего фермента 2 (hACE2) вирусными белками, которые способствуют проницаемости сосудов.

Кроме того, по мнению исследователей, чрезмерная реакция иммунной системы, при которой происходит комбинация иммунных клеток и нейтрофилов, вызывает производство активных форм кислорода, воспалительных цитокинов и вазоактивных молекул, а отложение гиалуроновой кислоты – изменение эндотелиальных соединений, увеличение проницаемости сосудов, утечку крови и коагуляцию.

По результатам исследования ученые определили, какие из вирусных белков играют решающую роль в физиологическом ответе на вирусную инфекцию и исходя из этого подготовили рекомендации по разработке лекарств, направленных на подавление этих белков.

Ранее академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности Юрий Беленков рассказал, как сберечь сердце после коронавируса. Он заявил, что после получения отрицательных анализов на наличие коронавируса следует соблюдать щадящий режим, ограничить физические нагрузки и внимательно следить за всеми реакциями своего организма.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД