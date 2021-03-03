В МВД рассказали о планах внедрить электронные удостоверения личности россиян и иностранцев

Эксперт: Пашинян выиграл поединок с армянским генералитетом

Глава Генштаба Армении все же будет уволен, а Пашинян побеждает. Видимо, президент Саркисян подвергся слишком сильному давлению со стороны правительства – и поддался ему. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД ереванский политолог Андраник Теванян, комментируя решение президента Армении де-факто утвердить требование премьера Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

«Президент Армении мог бы опять притормозить увольнение главы Генштаба, но он обратился в КС, чтобы самоустраниться от принятия решений, которые он должен принимать. Саркисяну вообще свойственна двуликая политика», – сказал ереванский политолог Андраник Теванян. «Возможно, – продолжил собеседник, – сыграл свою роль большой нажим со стороны правительства, и в результате Саркисян решил «умыть руки». Поэтому он обратился в суд насчет того, насколько поправки соответствуют Конституции. Он знает, что судебный процесс может затянуться на несколько месяцев».

Российский эксперт, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Геворг Мирзаян добавляет, что теперь все снова зависит от Пашиняна, который хотя и лишился поддержки армянских генералов, однако сумел сохранить политическую инициативу.

«Пашинян может и дальше работать на дестабилизацию ситуации в Армении, отказываться уходить в отставку, собирать свои митинги и угрожать открытым гражданским конфликтом. А может поступить как хоть немного государственный деятель, а именно – призвать народ разойтись и решить все вопросы через электоральную процедуру. То есть объявить о проведении через два месяца досрочных парламентских выборов. Это единственный шанс выйти из нынешней ситуации нормально», – подытожил собеседник.

Во вторник стало известно, что президент вновь отказался подписать прошение премьера об освобождении от должности Оника Гаспаряна. При этом президент Саркисян обратился в Конституционный суд, но не по поводу самого прошения, а с целью обсуждения соответствия Конституции поправок в закон «О воинской службе и статуте военнослужащего». Оппозиция назвала решение Саркисяна «тревожным» и потребовала экстренной встречи с ним.

Обращение президента Армении в Конституционный суд на данном этапе не может предотвратить уход главы Генштаба должности Оника Гаспаряна, так как КС будет оспаривать не соответствующее ходатайство премьера, а закон, регулирующий назначение и увольнение высшего командного состава. Об этом заявил Sputnik Армения эксперт по конституционному праву Вардан Айвазян.

Как пояснил юрист, именно этот закон позволил премьеру подать соответствующее ходатайство, однако пока КС будет обсуждать соответствие закона конституции, само по себе прошение премьера об увольнении Гаспаряна автоматически вступит в силу уже в среду. Таким образом, по словам Айвазяна, у президента еще остался день, чтобы оспорить конкретно прошение премьера.

«Я сейчас не хочу нарушать презумпцию невиновности, но если президент не обратится в КС с целью оспорить прошение премьера, то он станет соучастником отстранения начальника Генштаба. Обращение президента в КС в данном случае никакого отношения к ходатайству главы правительства не имеет», – заявил Айвазян.

Если же вдруг Конституционный суд вдруг оперативно признает антиконституционным закон «О воинской службе и статуте военнослужащего», то ходатайство премьера об отставке главы Генштаба потеряет свою силу.

Отметим, что начальник Генштаба назначается на должность сроком на 5 лет. До «бархатной революции» 2018 года и статья 35.1 «О воинской службе и статуте военнослужащего» устанавливала исчерпывающий список оснований для преждевременного увольнения высшего военного должностного лица. Ни одного из этих оснований для снятия Гаспаряна у премьер-министра не было. Однако в июне 2018 года в упомянутый закон была внесена поправка, гласившая: «Освобождение военного от должности высшего командного состава может быть осуществлено независимо от того, существуют установленные ч. 1-й данной статьи (ст. 35.1) основания или нет». Иными словами, поправка позволяет снимать главу Генштаба с поста в любой момент.