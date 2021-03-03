Пентагон подтвердил пьянство на работе бывшего главврача Белого дома

Конгрессмен Ронни Джексон (республиканец от штата Техас) в бытность главным врачом Белого дома при администрациях Барака Обамы и Дональда Трампа (с 2013 по 2018 год) злоупотреблял спиртными напитками, снотворным и цинично высказывался о женщинах, сообщили СМИ.

Как сообщает телекомпания CNN со ссылкой на доклад генерального инспектора Министерства обороны США, который, как ожидается, будет обнародован в среду, следует, что Джексон был очень невысокого мнения о своих коллегах-женщинах и не скрывал этого, был груб и резок в общении с подчиненными и журналистами, нередко выпивал на работе и во время служебных командировок с президентом, а также употреблял настолько сильно действующее снотворное, что работавшие с ним рядом люди опасались за его способность выполнять свои служебные обязанности.

Сам Джексон отверг все эти обвинения, равно как и выводы расследования, которые он считает политической местью за то, что он в свое время «не отвернулся от президента Трампа», поддержавшего его избирательную кампанию на выборах в Палату представителей Конгресса США в 2020 году, передает ТАСС.

«Я горжусь той рабочей обстановкой, которую я поддерживал при трех президентах обеих партий. Я уважительно относился к своим профессиональным обязанностям в том, что касается выписывания сильно действующих препаратов. И я отвергаю любые обвинения в том, что я употреблял алкоголь на работе», – заявил Джексон.

Ранее член Конгресса США Вито Фосселла был осужден на 5 дней тюрьмы за пьянство за рулем.