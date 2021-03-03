МИД назвал заявления США о санкциях против России «вещанием в пустоту»

Вашингтон, заявляя о санкциях в отношении России и посылаемых Москве сигналах, «вещают в пустоту», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Вот эти заявления госдепа мне напоминают такой сломанный звуковой извещатель. Вот он как бы звук транслирует, заело, и дальше не идет. Они же все время говорят: мы хотим направить России сигнал. Проходит неделя, они опять: мы хотим направить России сигнал. Потом опять. Ответили. А у них, знаете, как программа стоит может быть на 500 миллионов сигналов, и они выдают этот сигнал за сигналом. Они в какую-то пустоту вещают в абсолютную. Если они этот звук, который производят, направляют нам, мы на него ответили, и дальше он идет мимо», – сказала Захарова.

Она также указала, что ответ на новые антироссийские санкции США и ЕС уже прорабатывается. «За это будьте спокойны. Можете не переживать – и ответ будет, он уже прорабатывается», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что «они уже несколько раз проходили через наши контрмеры и поэтому сейчас вам многое кажется символическим – то, что делают они в наш адрес».

Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.

Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.

В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.