Летчики ЧФ после возвращения Крыма в состав России начали летать втрое больше

Налет летчиков морской авиации Черноморского флота (ЧФ) с момента возвращения Крыма в состав России увеличился в три раза и составил порядка 5000 часов в год, сообщила пресс-служба ЧФ.

В Севастополе прошли торжественные мероприятия, посвященные 100-летию создания морской авиации Черноморского флота.

«За последние семь лет, после возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, общий налёт лётчиков морской авиации увеличился более чем в три раза и в настоящее время составляет порядка 5000 часов в год. Ежегодно лётный состав морской авиации ЧФ пополняется молодыми лётчиками, которые спустя год полностью подготовлены к выполнению задач по предназначению как в дневное, так и в ночное время», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Кроме того, боевое применение авиации флота увеличилось более чем в шесть раз, что позволило довести показатель точных попаданий управляемыми авиационными ракетами по морским целям до 100%.

«После 2014 года в состав морской авиации были поставлены на вооружение многоцелевые истребители Су-30СМ и модернизированные фронтовые бомбардировщики Су-24М. Освоен и успешно применяется разведывательный вертолет Ка-31р и модернизированные вертолеты Ка-27М», – сообщает пресс-служба ЧФ.

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