Летчики ЧФ после возвращения Крыма в состав России начали летать втрое больше 3 марта 2021, 11:39

Налет летчиков морской авиации Черноморского флота (ЧФ) с момента возвращения Крыма в состав России увеличился в три раза и составил порядка 5000 часов в год, сообщила пресс-служба ЧФ. В Севастополе прошли торжественные мероприятия, посвященные 100-летию создания морской авиации Черноморского флота. «За последние семь лет, после возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, общий налёт лётчиков морской авиации увеличился более чем в три раза и в настоящее время составляет порядка 5000 часов в год. Ежегодно лётный состав морской авиации ЧФ пополняется молодыми лётчиками, которые спустя год полностью подготовлены к выполнению задач по предназначению как в дневное, так и в ночное время», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Кроме того, боевое применение авиации флота увеличилось более чем в шесть раз, что позволило довести показатель точных попаданий управляемыми авиационными ракетами по морским целям до 100%. «После 2014 года в состав морской авиации были поставлены на вооружение многоцелевые истребители Су-30СМ и модернизированные фронтовые бомбардировщики Су-24М. Освоен и успешно применяется разведывательный вертолет Ка-31р и модернизированные вертолеты Ка-27М», – сообщает пресс-служба ЧФ. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему НАТО наглеет в Черном море.

В США признали провал истребителей F-35 1 марта 2021, 14:44

Военно-воздушные силы США смирились с провалом при создании F-35, которым в течение целого десятилетия пытались заменить главный американский истребитель F-16, пишут американские СМИ. Из материала следует, что на фоне растущей конкуренции конструкцию F-35 существенно усложнили, что замедлило разработку, увеличило затраты и снизило надежность проекта. В результате руководителям ВВС пришлось принять тот факт, что они не смогут компенсировать проверенные временем F-16 таким же числом F-35. И военные уже допускают, что им придется запустить новую программу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes. «Разговоры со стороны ВВС США о необходимости создания новых легких истребителей выступают негласным признанием того, что программа самолетов F-35 Lightning II провалилась», – говорится в статье. При этом, как предполагают авторы материала, даже если американские ВВС все же предпримут такую попытку, есть большая вероятность, что сценарий повторится, и новый истребитель не придет на смену F-16, а окажется таким же дорогим, ненадежным и посредственным, как F-35. Ранее сообщалось, что если Китай остановит поставки своих редкоземельных металлов за океан, то ВПК США долго не сможет оправиться от такого удара. В частности, пострадает производство истребителей F-35. Агентство Bloomberg со ссылкой на управление Пентагона по испытаниям сообщало, что у F-35 имеется 871 дефект, подрывающий его боеготовность. Изъяны связаны с программным обеспечением и аппаратурой самолета, десять из них относятся к потенциально серьезным проблемам первой категории: речь идет о критических дефектах, которые способны поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций. Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем. Пашинян заявил о дезинформации по поводу «Искандеров» 1 марта 2021, 13:51

Премьер Армении Никол Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров», заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян. По ее словам, что в ходе недавнего телефонного разговора премьер-министр Армении и президент России Владимир Путин обсудили заявление Никола Пашиняна об использовании Арменией ракетной системы «Искандер». «В результате обобщения имеющихся фактов и данных премьер-министр пришел к выводу, что ему не доложили о ситуации должным образом», – заявила пресс-секретарь, передает «Медиамакс». По ее словам, «заявление премьер-министра Армении не имеет ничего общего с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества». «Не вызывает сомнений и тот факт, что российское оружие – одно из лучших в мире. Армения продолжает тесное сотрудничество с Россией в области военной промышленности и высоких технологий и намерена предпринять шаги для его дальнейшего углубления», – сказала Геворгян, передает «Арменпресс». На прошлой неделе в Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны. Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер» Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба. Началась разработка стратегического ракетного комплекса нового поколения «Кедр» 1 марта 2021, 07:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Предприятия ОПК России приступили к проектированию стратегического ракетного комплекса нового поколения «Кедр», сообщил источник в ракетно-космической отрасли. Отвечая на вопрос, что такое научно-исследовательская работа (НИР) «Кедр», источник ТАСС сказал: «Это – работы в рамках модернизации стратегического вооружения. Это – одно из направлений по созданию (ракетного комплекса) нового поколения». По его словам, пока эта работа ведется в научно-исследовательском плане. «Если она превратится через некоторое время в опытно-конструкторскую работу, тогда можно будет говорить предметно. Пока это глубокая НИР», – подчеркнул он. Напомним, в конце января замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» завершатся в этом году, будут выполнены пуски с подводных лодок. Экс-командующий ЧФ России оценил поставку США катеров Киеву 2 марта 2021, 12:24 Текст: Дмитрий Зубарев

США поставками катеров подливают масла в огонь, вселяя в Украину уверенность в возможности собственных ВМС провести успешную десантную операцию против России, заявил командующий Черноморским флотом России (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов. «Принцип США по отношению к Украине таков: «Нате, Боже, что нам негоже», то есть американцы поставляют украинцам катера для создания так называемого «москитного флота» [быстроходные и маневренные малые боевые корабли]. Эти катера также нужны Киеву, чтобы иметь если не превосходство, то хоть какое-то влияние на море, и тут американцы рады подлить масла в огонь не только в Азовском, но и на Черном море», – передает РИА «Новости» слова Комоедова. При этом адмирал исключил возможность того, что насыщение украинских ВМС новыми кораблями позволит Киеву провести даже гипотетически успешную десантную операцию против России в районе Крыма. Такого рода маневры – самые сложные и затратные в военно-морском деле, полагаться на силу одних катеров в них невозможно, отметил он. «Если и планировать нечто подобное, то уровень должен быть гораздо более масштабный: такая операция потребует далеко не только средства доставки, то есть корабли и катера. Она состоит из нескольких этапов: посадка десанта, переход морем, сопровождение авиацией, разведка и, наконец, высадка на берег при огневом прикрытии. На каждом из этих этапов на десант может быть оказано мощное огневое воздействие противоборствующей стороны, так что я не склонен полагать, что украинцы даже при помощи США решатся на такой шаг», – подчеркнул Комоедов. Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи. Кроме того, Киеву был обещан новый транш в 150 миллионов долларов в случае успеха военной реформы в этой стране. Шойгу предложили возобновить выпуск «Русланов» в России 2 марта 2021, 14:05

Министр обороны Сергей Шойгу заслушал предложения по возобновлению производства в России украинского самолета Ан-124 «Руслан», сообщили в пресс-службе военного ведомства. Эти предложения министру представили на совещании в Ульяновске на предприятии «Авиастар-СП». Шойгу отметил, что в 2020 году были отремонтированы шесть самолетов Ан-124. Он выразил надежду, что стране удастся получить необходимое количество исправных самолетов. Ан-124 «Руслан» – самый большой в мире серийный грузовой самолет. Его разработали в украинском конструкторском бюро «Антонов». В Ульяновском авиакомплексе всего было выпущено 36 Ан-124, передает «Интерфакс». В России эти самолеты не выпускают с 2003 года, но действующие машины продолжают ремонтировать и поддерживать их летную годность. Военные не раз предлагали возобновить производство «Русланов». Однако глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в этом нет острой необходимости, поскольку ремонт существующего парка продлит ресурс Ан-124 до конца 2040-х. Напомним, в октябре Шойгу заявил о важности модернизации самолета Ан-124. В США российский танк Т-90М назвали «монстром» 3 марта 2021, 09:30

Американское издание The National Interest оценило российский танк Т-90М, назвав его «монстром», который «заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников». Как указал автор материала, журналист Марк Эпископос, Т-90М представляет собой модернизацию проверенного Т-90, которая привнесла в его конструкцию множество улучшений. Так, была значительно обновлена башня танка, он получил новую систему управления огнем, комплекс динамической защиты «Реликт», усовершенствованную пушку, а также более мощный двигатель. «Короче говоря, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников», – отметил обозреватель The National Interest. Саму военную машину автор публикации назвал «танковым монстром», который «с каждым днем становится все смертоноснее», сообщает «Царьград». При этом российская армия планирует обновить свой парк Т-90 и Т-90А до версии Т-90М к середине 2020-х годов, напомнил автор. По словам Эпископоса, модернизация танков Т-90 идет на фоне еще более амбициозного проекта Т-14 «Армата», передает РИА «Новости». Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. По словам создателей танка, он является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести. Ранее журналист немецкого издания Stern восхитился не имеющей аналогов российской боевой машиной поддержки танков «Терминатор», назвав ее стрелковым танком «на стероидах». Беспилотный истребитель Loyal Wingman совершил первый полет 2 марта 2021, 12:52

Первый беспилотный истребитель Loyal Wingman, спроектированный и произведенный в Австралии более чем за 50 лет, совершил первый полет. «Команда Boeing Australia и Королевские ВВС Австралии выполнили первый полет Loyal Wingman. Самолет … предназначен для защиты других пилотируемых самолетов», сообщает портал Aerocontact. Там же отмечается, что Loyal Wingman – первый военный самолет, спроектированный и произведенный в Австралии более чем за 50 лет. Второй самолет Loyal Wingman в настоящее время находится в стадии разработки, совместные полеты запланированы на конец 2021 года. Рассказывая об этом беспилотнике в конце прошлого года газета ВЗГЛЯД сообщала, что Loyal Wingman – «Верный ведомый» – будет просто лететь ведомым за пилотируемым истребителем и вести бой совместно с ним. Это тоже требует искусственного интеллекта, и неизвестно, чем ограничатся австралийцы в итоге. И во что превратится эта машина, когда попадет в ВВС США. Первый опытный образец беспилотного летательного аппарата Loyal Wingman показали на предприятии корпорации Boeing Australia 5 мая 2020 года. Проект финансируется корпорацией Boeing и правительством Австралии. При этом разработка была бы невозможной без участия американской стороны: в его основе лежат концепции, проработанные специалистами Phantom Works – специальной научно-исследовательской группы Boeing, работающей в перспективных направлениях, пишет «Военное обозрение». Loyal Wingman – довольно крупный аппарат. Его длина составляет 11 метров, а ширина – 11,7 метра. Он имеет один реактивный двигатель. Главной конструктивной особенностью БПЛА можно назвать модульный принцип: в зависимости от характера задания аппарат сможет брать различную нагрузку. Прежде всего, вероятно, речь идет о различных сенсорах, позволяющих обнаруживать и идентифицировать неприятеля. В будущем аппарат может получить свое собственное вооружение. Loyal Wingman сможет сопровождать пилотируемые истребители на протяжении всего полета, вне зависимости от характера боевого задания. Среди заявленных целей – разведка, ударные задачи, постановка помех и так далее. Американцы признали Су-35 одним из красивейших истребителей в мире 2 марта 2021, 08:40

Читатели американского издания Defence Blog признали российский самолет Су-35 поколения 4++ одним из самых красивых современных истребителей в мире. Су-35 оказался вторым в рейтинге, набрав 14% голосов. Первое место в списке занял американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor (40%), третье место отошло французскому Rafale (13%). На четвертом месте с 12% голосов оказался американский F-15 Eagle. Пятое место с 5% занял европейский Typhoon. Кроме указанных самолетов, читателям предлагалось проголосовать за американские F-35 Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet, российский Су-57 и китайский J-20, передает РИА «Новости». Ранее американское издание National Interest сообщало, что российский истребитель четвертого поколения Су-35 обходит американский самолет F-15 по многим показателям и «удерживает корону лучшего истребителя». В Болгарии высмеяли украинский электроброневик 1 марта 2021, 09:05

Читатели болгарской газеты «Факты» оценили представленный на международной оружейной выставке в Абу-Даби украинский электрический бронеавтомобиль «Шторм», детали которого производятся в Китае, Финляндии и Австралии. Прототип броневика был создан в Киеве местным конструктором. Поддержки у государства и спонсоров на запуск серийного производства изобретатель не нашел, поэтому отправился в ОАЭ, где заключил контракт и менее чем за полгода создал гибридный вариант бронемашины, передает РИА «Новости». В публикации «Фактов» отмечается, что батареи для «Шторма» производятся в Китае на заводе, выпускающем аккумуляторы для Tеslа, элементы брони поставляются из Финляндии, a амортизаторы – из Австралии. Публикация вызвала определенный интерес читателей. «А что в нем украинского? Наверное, только цепи», – написал один из пользователей. «Давайте и мы похвастаемся — мы делаем перцепечки (болгарское национальное блюдо) аж на три перца!» – предложил другой комментатор. «Вот бы еще он летал!» – добавил третий читатель. «Сразу отметим, что такие машины большие команды разнопрофильных инженеров создают несколько лет, затем месяцами испытывают их и так далее. И все равно 90% проектов не реализуют из-за их недостатков», – заметил еще один пользователь. «А что они еще могут сделать или разработать, если не оружие?» – задался вопросом другой комментатор. Названы сроки передачи АПЛ «Казань» флоту 3 марта 2021, 03:22

Головную атомную подлодку (АПЛ) проекта 885М («Ясень-М») «Казань» планируется передать Военно-морскому флоту (ВМФ) в конце весны или начале лета, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Передача «Казани» флоту ожидается в мае–июне этого года», – сказал собеседник ТАСС. Планируется, что АПЛ до сдачи флоту совершит еще один контрольный выход в море, после этого будет проведена ревизия узлов и механизмов. После этого пройдет церемония поднятия на лодке Андреевского флага. Ранее глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов заявлял, что «Казань» будет готова к передаче Военно-морскому флоту России с 26 февраля. Напомним, 12 января атомная подлодка «Казань» вышла на завершающий этап испытаний. Минобороны Китая оценило характер военных отношений с Россией 1 марта 2021, 08:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Российско-китайские отношения в военной сфере носят особый характер и в корне отличаются от военных союзнических отношений, существующих между некоторыми странами, говорится в комментарии пресс-службы министерства обороны Китая. «Россия и Китай партнеры по всестороннему стратегическому взаимодействию. Отношения между двух стран являются примером международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости, беспристрастности и взаимной выгоде. Стороны придерживаются принципов несоюзничества, неконфронтации, не направленности против третьих стран, эти отношения в корне отличаются от военных сообщнических отношений, существующих между некоторыми странами», – передает РИА «Новости» текст комментария к стратегии Китая по международному военному сотрудничеству. Отмечается, что высокий уровень отношений в военной сфере – главный показатель особенности двусторонних отношений, а также важная опора стратегического сотрудничества между двумя странами. «В 2021 году отмечается 20-летие Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, китайская сторона готова осуществлять консенсус, достигнутый лидерами двух стран; углублять контакты на высоком уровне, стратегическое сотрудничество в сфере совместных военных учений, а также военно-технической области», – отмечается в комментарии. В оборонном ведомстве Китая также выразили готовность всесторонне углублять российско-китайские военные отношения в новую эпоху, стать позитивной энергией для защиты общих интересов, а также международного мира и стабильности. Ранее замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Вашингтон отслеживает «вложения» Москвы и Пекина в ракетные технологии для их сдерживания, потому что не хочет войны с Россией и Китаем. АК-203 решили сделать основным штурмовым оружием индийской армии 2 марта 2021, 08:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Автомат Калашникова АК-203 в перспективе станет основным штурмовым оружием Вооруженных сил Индии, заявил посол этой страны в России Датла Бала Венкатеш Варма. «Заключение контракта на совместное производство АК-203 заложит основу полного перехода индийских Вооруженных сил на использование АК-203 в качестве основного штурмового оружия», – передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Национальная оборона» слова дипломата. Он подтвердил, что поставки систем ПВО С-400 Индии осуществляются согласно графику и в соответствии с условиями контракта. «С-400 – очень продвинутая система противовоздушной обороны, не имеющая аналогов в мире, и поэтому сможет существенно повысить оборонный потенциал Индии», – добавил посол. Он также выразил надежду на развитие сотрудничества в области вертолетной техники, судов и подводных лодок. Напомним, в августе посол южноазиатской республики в России Бала Венкатеш Варма заявил, что Индия в скором времени ожидает «очень позитивных сдвигов» в вопросе запуска производства на ее территории российских автоматов АК-203, которые будут поставляться в том числе для нужд индийской армии. Российский корвет «Стойкий» взял на сопровождение иностранные суда в Аденском заливе 2 марта 2021, 14:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Корвет «Стойкий» Балтийского флота сопровождает для защиты от возможных нападений пиратов два гражданских судна под флагами иностранных государств в Аденском заливе, сообщили в пресс-службе флота. «Под охраной отряда боевых кораблей Балтийского флота - корвета «Стойкий» и танкера «Кола» – два торговых судна под флагами иностранных государств будут проведены через Аденский залив в Аравийское море», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. В январе отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» совершил деловой заход в сирийский порт Тартус. Огнеметную систему «Тосочка» пообещали снабдить новыми дальнобойными снарядами 3 марта 2021, 02:17 Текст: Алексей Дегтярев

Новейшие реактивные снаряды для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» планируется начать в 2021 году, заявил исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин. «Комплект реактивных снарядов к ТОС-2 выходит на стадию государственных испытаний. В 2021 году осуществляется закупка опытной партии для проведения опытно-войсковых испытаний», – цитирует Кочкина ТАСС. По его словам, отличие новых снарядов от тех, которые есть сейчас – увеличенная дальность и повышенная мощность действия у цели. Ранее сообщалось, что Ростех приступил к подготовке «Тосочки» к государственным испытаниям, их планируется начать в марте. Впервые эту огнеметную систему применили в сентябре на учениях «Кавказ-2020». Названы сроки спуска на воду третьей «Варшавянки» для ТОФ 2 марта 2021, 11:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Подлодку «Магадан», третью по проекту 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота, спустят на воду в конце марта, сообщила пресс-служба «Адмиралтейских верфей». «АО «Адмиралтейские верфи» спустит на воду третью большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» для Тихоокеанского флота России в конце марта текущего года», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Отмечается, что на сегодня степень технической готовности корабля составляет более 80%. «Идет завершающий этап подготовки корабля к спуску. Выполняется установка на корпус резинотехнического спецпокрытия. Далее в графике – окончательная окраска, закрытие спусковых удостоверений и актов», – отмечается в релизе. Первой в серии дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для ТОФ стала субмарина «Петропавловск-Камчатский», ее передали флоту в ноябре 2019 года. Вторую, получившую название «Волхов», – в октябре 2020-го. В августе 2020-го гендиректор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что закладка пятой и шестой «Варшавянки» задерживается из-за проблем с поставщиками. Напомним, в феврале гендиректор предприятия Александр Бузаков заявил, что «Адмиралтейские верфи» заложат в 2021 году пятую и шестую подлодки проекта 636.3 для ТОФ.