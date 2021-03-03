Психолог предостерегла женщин от покупки цветов самим себе

Психолог Анна Хныкина предупредила о последствиях самостоятельной покупки букета цветов к 8 Марта: по ее словам, если женщина хочет похвастаться и привлечь внимание подписчиков в соцсетях, то к вечеру из-за такого поступка она будет страдать.

Хныкина отметила, что «это зависит от девушки», передает «Ридус».

«Если она решила сама себя обмануть, и купила букет, чтобы выложить фото в Instagram, чтобы возникла иллюзия, будто ей их кто-то подарил, то когда потом она выпьет пару бокалов вина, то будет плакать, потому что для нее самой вылезет эта правда», – пояснила психолог.

Она подчеркнула, что в этом вопросе многое зависит от зрелости женщины – молодые девушки могут ждать подарков от кого-то и расстраиваться, когда не получают желаемого.

Однако более взрослые женщины подходят к вопросу практичнее. Они и получают подарки и цветы и при этом сами себе их дарят.

«Нужно отталкиваться от собственных внутренних желаний. Ничего ужасного нет в том, что мы сами себе устраиваем праздник. Почему это нужно ждать откуда-то извне, особенно, если ты в данный момент жизни одинока, и ждать подарков не от кого. Что же теперь, сидеть умываться слезами и завидовать тем, у кого что-то есть?», – отметила Хныкина.

Психолог предупредила, что главное отдавать себе отчет в мотивации собственных поступков.

«Все зависит от того, насколько ты честна с собой, и по какой причине ты это делаешь. Если ты покупаешь цветы и подарки себе от любви к жизни, то они будут радовать. Если покупать из чувства обиды, то радости не будет, а только одно расстройство», – резюмировала психолог.

Ранее были названы самые популярные подарки на 8 марта.