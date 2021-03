Московская биржа открылась ростом В России решили ввести туристические стандарты all inclusive 3 марта 2021, 10:24 Текст: Дмитрий Зубарев

В России могут появиться стандарты для оказания гостиничных услуг по системе «все включено». Поручение проработать вопрос их разработки Ростуризму дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщили СМИ. Как пишет «Коммерсант», одновременно ведомство должно до 5 марта сообщить о целесообразности включения мер по продвижению all inclusive внутри страны в нацпроект по развитию туризма. Представитель Чернышенко подтвердил изданию эту информацию, добавив, что вопрос проработки стандартов по системе «все включено» давно назрел. В Ростуризме подтвердили, что работа над стандартами для all inclusive сейчас ведется. Там пояснили, что сейчас российские отели по-разному трактуют этот формат: в одном случае предусмотрены пять приемов пищи в день, в другом поесть можно 24 часа в сутки; в третьем включены алкогольные напитки, в четвертом – нет. Для устранения недопонимания со стороны туристов Ростуризм намерен скорректировать действующие правила классификации отелей, выделив отдельно категории «все включено» и «ультра все включено». Напомним, ранее СМИ со ссылкой на министра туризма и культуры Турции сообщали, что турецкие отели собрались отказаться от шведского стола.

Пушков: Пребывание в ПАСЕ ухудшает отношения России с европейскими странами 2 марта 2021, 10:58

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Михаил Мошкин

«Если начнется новая серьезная атака на положение России в ПАСЕ, то это может привести к новому выходу России из ПАСЕ, что поставит под вопрос и наше участие в Совете Европы как таковом», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал слова главы нашей делегации в ПАСЕ Петра Толстого о том, что Россия должна быть готова уйти из этой структуры на фоне разногласий с Западом. «Отношения России с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) отражают общее состояние наших отношений с Евросоюзом. Хотя ПАСЕ объединяет 47 государств европейского континента, но большая часть представленных стран – это либо члены ЕС, либо страны, которые хотят вступить в Евросоюз. У Евросоюза там большинство», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, экс-глава делегации России в ПАСЕ. В отношениях ЕС и России сейчас обострились разногласия, которые особенно резко проявились во время недавнего визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву, констатировал собеседник. «Атмосфера напряженности умножается в ПАСЕ, где особенно значительные антироссийские силы. Кроме того, в ПАСЕ в наиболее очерченном виде выступают наружу ценностные и доктринальные противоречия с Россией, которые не столь заметны на уровне двусторонних межгосударственных отношений», – отметил Пушков. Этим пониманием и продиктовано нынешнее заявление главы российской делегации, указал сенатор. Руководитель группы российских парламентариев в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил в понедельник, что Москва должна быть готова покинуть Совет Европы (СЕ), если будет запущена трехсторонняя процедура реагирования на нарушение Устава СЕ в отношении России. По мнению российских представителей, упомянутая процедура (которую ПАСЕ закрепила в регламенте в январе, причем Россия отказалась поддержать эту поправку) дает антироссийски настроенным делегатам возможность обвинить Москву в нарушении Устава СЕ. «Я возглавлял делегацию с 2012 по 2016 год, и очень хорошо понимаю, почему Толстой ставит так вопрос, – подчеркнул Пушков. – Пребывание в ПАСЕ фактически только ухудшает отношения между нами и европейскими странами. Те, кого страны Европы делегируют в Парламентскую ассамблею – это люди идеологического склада, которые выступают за то, чтобы Россия подчинялась предписаниям европейских структур». Предписания эти – самые абсурдные, например, отказаться от Крыма, вывести наших миротворцев из Приднестровья, отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии, заметил Пушков. Сугубо догматические заявления ставятся в ПАСЕ выше задач сотрудничества. И в этих условиях нащупывать какую-то почву для взаимодействия нашей делегации исключительно сложно. Если начнется новая серьезная атака на положение России в ПАСЕ, то это может привести к новому выходу России из ПАСЕ, что поставит под вопрос и наше участие в Совете Европы как таковом», – подчеркнул Пушков. «Правительства некоторых стран Евросоюза – таких как Венгрия, Финляндия, Австрия, Франция, Италия – рассматривают Россию не только в идеологическом разрезе, с точки зрения догматов либерализма, но и в геополитическом контексте. Оценка происходит с точки зрения выгоды в торговле, возможных инвестиций. Если говорить о Германии, то и с точки зрения участия в крупных проектах, в том числе по поставкам топлива – таких, как «Северный поток – 2». Учитывается влияние России на ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии, ее роль в решении проблемы ядерной программы Ирана. В исполнительной власти ряда европейских стран понимают, что Россию нельзя воспринимать чисто идеологически, ее нужно воспринимать как крупный фактор в мировой политике», – указал сенатор. Но на площадке ПАСЕ господствует чисто идеологическое восприятие России, констатировал собеседник. «Поскольку Россия не соответствует жестким предписаниям европейских институтов, то повышенная агрессивность по отношению к России становится выражением такой чисто идеологической позиции. Позиции, не обремененной другими важными факторами, которые вынуждены принимать во внимание руководители ведущих европейских стран», – отметил Пушков. Нынешняя ситуация имеет прецедент, подчеркнул сенатор. Он напомнил, что в 2014 году российская делегация покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы в знак протеста против санкций, принятых ПАСЕ после воссоединения Крыма с Россией. «В 2015 году мы вернулись в Парламентскую ассамблею. Но поскольку на первой же сессии, в январе того года, санкции были возобновлены, мы приняли решение уйти из ПАСЕ надолго – до того момента, пока с России не будут сняты эти ограничения», – заметил Пушков. Вне ПАСЕ Россия находилась до 2019 года. «В позапрошлом году, несмотря на усилия Украины, Польши, Прибалтийских государств и ряда депутатов от других стран, ведущие государства Европы приняли решение, что есть смысл не применять санкции к России, чтобы она могла вновь вернуться в Парламентскую ассамблею. Иначе ситуация была чревата уходом России из Совета Европы как такового», – указал сенатор. «В Париже, в Берлине и других столицах, более значительных, чем Варшава или Вильнюс, было решено, что терять Россию в качестве члена Совета Европы – означает понизить роль этой организации», – отметил Пушков. По его оценке, ведущие страны – члены ПАСЕ резонно рассудили, что не следует терять самую крупную и влиятельную с точки зрения мировой политики страну-участницу. «Тогда нам было предложено вернуться без всяких условий и без санкций в наш адрес, что мы и сделали», – напомнил Пушков. Но, констатировал сенатор, наша делегация довольно быстро обнаружила, что идеологически-пропагандистский контекст, в который она попала, фактически не изменился. «Никакой воли к сотрудничеству, к диалогу у подавляющего большинства членов ПАСЕ не наблюдается. Парламентская ассамблея по-прежнему использует пребывание нашей делегации в качестве предмета для идеологических атак и для бесконечных обвинений в адрес России, которые исключают поиск взаимопонимания», – констатировал Пушков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления России в СЕ. В сообщении он отметил отсутствие реакции Совета Европы на дискриминацию русскоязычного населения Украины и Прибалтики. В понедельник в Совете Федерации обвинили СЕ в нежелании защищать права русскоязычных. При этом глава международного комитета Совфеда Константин Косачев предложил в случае конфликта «не горячиться, а действовать поэтапно». По его мнению, Россия могла бы приостановить свое членство в Парламентской ассамблее: такой шаг, считает сенатор, не будет иметь серьезных последствий. Он также сказал, что «оставил бы за скобками» членство России в СЕ, отметив, что это «слишком сильное решение». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Рогозин рассказал об украденной с Байконура «суперсекретной электронике» 2 марта 2021, 18:33

Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Оборудование, украденное на космодроме Байконур, было похищено с площадки, принадлежащей Казахстану, сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «Это собственность Казахстана. «Суперсекретная электроника» – это на самом деле шкафы с неработающим с конца 80-х прошлого века оборудованием», – передает РИА «Новости» комментарий главы Роскосмоса. По словам Рогозина, охрана этого аварийного объекта следит главным образом за случайными посетителями и туристами, пытающимися проникнуть на него. Сейчас Казахстан решает вопрос об утилизации объекта. Ранее во вторник в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор космодромов, входит в Роскосмос) подтвердили кражу старого оборудования на Байконуре. До этого ряд СМИ писал о том, что со 110-й площадки космодрома, которая не эксплуатируется 30 лет, похитили детали с драгоценными редкоземельными металлами. Сообщалось, что радиодетали на площадке последний раз видели 1 февраля, а 19 февраля их на месте не обнаружили, входная дверь была взломана. Стартовая площадка № 110 предназначалась для запуска ракеты-носителя «Энергия», которая в 1988 году вывела на орбиту советский челнок «Буран». ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным 2 марта 2021, 16:10

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, в список вошли главы российских силовых ведомств, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова и вводятся в связи с «заключением Навального», передает РИА «Новости». «Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным в списке лицам», – сказано в документе ЕС. Санкции вступают в силу в день публикации. Напомним, представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России. Эксперт: Пашинян выиграл поединок с армянским генералитетом 2 марта 2021, 18:05

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

Глава Генштаба Армении все же будет уволен, а Пашинян побеждает. Видимо, президент Саркисян подвергся слишком сильному давлению со стороны правительства – и поддался ему. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД ереванский политолог Андраник Теванян, комментируя решение президента Армении де-факто утвердить требование премьера Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. «Президент Армении мог бы опять притормозить увольнение главы Генштаба, но он обратился в КС, чтобы самоустраниться от принятия решений, которые он должен принимать. Саркисяну вообще свойственна двуликая политика», – сказал ереванский политолог Андраник Теванян. «Возможно, – продолжил собеседник, – сыграл свою роль большой нажим со стороны правительства, и в результате Саркисян решил «умыть руки». Поэтому он обратился в суд насчет того, насколько поправки соответствуют Конституции. Он знает, что судебный процесс может затянуться на несколько месяцев». Российский эксперт, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Геворг Мирзаян добавляет, что теперь все снова зависит от Пашиняна, который хотя и лишился поддержки армянских генералов, однако сумел сохранить политическую инициативу. «Пашинян может и дальше работать на дестабилизацию ситуации в Армении, отказываться уходить в отставку, собирать свои митинги и угрожать открытым гражданским конфликтом. А может поступить как хоть немного государственный деятель, а именно – призвать народ разойтись и решить все вопросы через электоральную процедуру. То есть объявить о проведении через два месяца досрочных парламентских выборов. Это единственный шанс выйти из нынешней ситуации нормально», – подытожил собеседник. Во вторник стало известно, что президент вновь отказался подписать прошение премьера об освобождении от должности Оника Гаспаряна. При этом президент Саркисян обратился в Конституционный суд, но не по поводу самого прошения, а с целью обсуждения соответствия Конституции поправок в закон «О воинской службе и статуте военнослужащего». Оппозиция назвала решение Саркисяна «тревожным» и потребовала экстренной встречи с ним. Обращение президента Армении в Конституционный суд на данном этапе не может предотвратить уход главы Генштаба должности Оника Гаспаряна, так как КС будет оспаривать не соответствующее ходатайство премьера, а закон, регулирующий назначение и увольнение высшего командного состава. Об этом заявил Sputnik Армения эксперт по конституционному праву Вардан Айвазян. Как пояснил юрист, именно этот закон позволил премьеру подать соответствующее ходатайство, однако пока КС будет обсуждать соответствие закона конституции, само по себе прошение премьера об увольнении Гаспаряна автоматически вступит в силу уже в среду. Таким образом, по словам Айвазяна, у президента еще остался день, чтобы оспорить конкретно прошение премьера. «Я сейчас не хочу нарушать презумпцию невиновности, но если президент не обратится в КС с целью оспорить прошение премьера, то он станет соучастником отстранения начальника Генштаба. Обращение президента в КС в данном случае никакого отношения к ходатайству главы правительства не имеет», – заявил Айвазян. Если же вдруг Конституционный суд вдруг оперативно признает антиконституционным закон «О воинской службе и статуте военнослужащего», то ходатайство премьера об отставке главы Генштаба потеряет свою силу. Отметим, что начальник Генштаба назначается на должность сроком на 5 лет. До «бархатной революции» 2018 года и статья 35.1 «О воинской службе и статуте военнослужащего» устанавливала исчерпывающий список оснований для преждевременного увольнения высшего военного должностного лица. Ни одного из этих оснований для снятия Гаспаряна у премьер-министра не было. Однако в июне 2018 года в упомянутый закон была внесена поправка, гласившая: «Освобождение военного от должности высшего командного состава может быть осуществлено независимо от того, существуют установленные ч. 1-й данной статьи (ст. 35.1) основания или нет». Иными словами, поправка позволяет снимать главу Генштаба с поста в любой момент. Эксперт объяснил европейские обвинения в адрес России в «вакцинной дезинформации» 2 марта 2021, 11:14

Фото: Presidencia Argentina/

Ulan/Pool/Reuters

Текст: Наталья Макарова

«Евросоюз хотел бы привить как можно больше людей и всем раздать свои вакцинные паспорта, но дело в том, что у них вакцин нет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Россия пытается нанести ущерб Евросоюзу, используя «вакцинную дипломатию». «Вакцинную дипломатию, о которой заявил Жозеп Боррель, сейчас ведут абсолютно все страны мира, у кого есть вакцина против коронавируса. Евросоюз не исключение», – отметил руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Но, добавил эксперт, проблема европейских стран состоит в том, что им физически не хватает препаратов западного производства для вакцинации своих граждан. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник обвинил Россию в том, что она своими кампаниями дезинформации пытается очернить демократию Евросоюза. В качества примера Боррель привел сообщения «прокремлевских СМИ» о вакцинах против коронавируса. По словам главы евродипломатии, посредством «так называемой вакцинной дипломатии» Россия якобы пытается дискредитировать западные препараты против COVID-19 и повысить привлекательность вакцины своего производства. «Например, прокремлевские СМИ широко освещали утверждения о том, что после получения вакцины Pfizer/BioNTech у людей возникали побочные эффекты и они якобы даже умирали», – цитирует Deutsche Welle выступление Борреля на слушаниях специального комитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС. Если что и очерняет европейскую демократию, так это то, что страны Евросоюза не могут обеспечить вакцинацию собственными силами, полагает Кузенцов. «ЕС хотел бы привить как можно больше людей и всем раздать свои вакцинные паспорта, но дело в том, что у них вакцины нет, а привили они только людей старшего возраста», – отметил эксперт. Он напомнил об очередях на вакцинирование в странах Евросоюза, что также, по словам эксперта, плохо влияет на репутацию западных препаратов. «По этому поводу в странах Евросоюза большие проблемы. А когда у них проблемы, они вместо того, чтобы их признать, считают, что надо обвинить в этих проблемах всех окружающих», – подытожил Кузнецов. Напомним, вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована почти в 40 странах мира, в том числе в одном государстве ЕС – Венгрии (которая не стала дожидаться согласования в уполномоченных структурах Евросоюза), а также в не входящих в Евросоюз Сербии, Боснии и Герцеговине и Черногории. В понедельник национальный фармацевтический регулятор Чехии приступил к изучению документации «Спутника V» по поводу возможного использования вакцины в стране. В понедельник помощник президента Аргентины Сесилия Николини сообщила о том, что результаты использования российской вакцины «Спутник V» обнадеживают. Всего страна должна получить 30 млн доз вакцины. В конце февраля Москва и Буэнос-Айрес договорились о производстве «Спутника V» в Аргентине. Николини также сообщила об интересе Аргентины в получении доступа к двум другим российским вакцинам против COVID-19 –«ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В Аргентине доверяют технологическому развитию и науке России, сказала помощник президента. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленского высмеяли за вакцинацию с голым торсом 2 марта 2021, 20:55

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Текст: Абдулла Шакиров

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сделал прививку от коронавируса, вакцинировавшись индийским препаратом Covishield. Во время прививки Зеленский сидел с голым торсом, на что обратили внимание украинские журналисты и пользователи соцсетей. «А зачем Зеленский оголил торс во время вакцинации?» – задалась вопросом журналистка «Страна.ua» Олеся Медведева в своем Twitter. Девушка прикрепила к публикации фотографию с вакцинации Зеленского и министра здравоохранения Украины Максима Степанова, отметив, что последний прививался в джемпере. Пошутили над украинским президентом и пользователи Instagram, предположив, что ему вкололи витамины. Также пользователи Сети обратили внимание, что президент бреет грудь. Некоторые после публикации фотографии Зеленского с голым торсом сделали фотожабы. Например, журналист Антон Комаров разместил шуточный снимок, где украинскому лидеру делают татуировку с логотипом кондитерской корпорации Rochen, пишет «Страна.ua». Издание отмечает, что раздеваться перед камерами – сомнительный шаг, и лидеры других стран во время прививки от коронавируса такого себе не позволяли. В качестве доказательств портал привел фотографии с вакцинаций президента США Джо Байдена, премьер-министров Великобритании и Израиля Бориса Джонсона и Биньямина Нетаньяху, которые делали прививку одетыми. Как предположило издание, перфоманс Зеленского был продиктован политтехнологией: якобы президент должен нравиться избирателю, в том числе и в физическом смысле, «вплоть до того, что у женской части населения политик должен вызывать сексуальное влечение». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) Напомним, Зеленский привился от коронавируса вместе с украинскими силовиками в Донбассе. Ранее директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщила, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca. Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями. Лукашенко отверг идею слияния России и Белоруссии 2 марта 2021, 13:34

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Мир сильно изменился, и было бы глупо всерьез рассматривать возможность слияния России и Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. Белорусский лидер во вторник провел совещание о военном сотрудничестве с Россией, на котором затронул состоявшиеся в Сочи 22 февраля переговоры с Владимиром Путиным, передает Sputnik Белоруссия. Лукашенко отметил, что разговор с Путиным шел в контексте Союзного государства: «о чем договаривались, на каком уровне находимся сейчас и на что способны выйти». При этом, комментируя «некоторые выдумки и вранье в различных источниках» о вхождении в состав России или слияния с ней, он заметил, что «белорусы живут в своей квартире», хотя она и небольшая по сравнению с соседской. «И мы – суверенное и независимое государство. ... Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении», – сказал белорусский президент. При этом Минск, по словам Лукашенко, продолжит координировать внешнюю политику и вопросы обороны с Москвой. Он заявил, что хочет выстроить такие же отношения и в экономике, чтобы «не бояться» и «не дергаться» по поводу западных санкций. При этом президент подчеркнул, что не обсуждал с Путиным ни выделение республике кредита, ни вопросы передачи власти. В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии являются «абсурдной чушью». Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, как Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД RT получил предупреждение от YouTube из-за трансляции выступления Трампа 2 марта 2021, 20:37 Текст: Ксения Панькова

Телеканал RT сообщил, что получил от администрации YouTube предупреждение за прямую трансляцию речи экс-президента США Дональда Трампа с конференции в Орландо. Официальная причина предупреждения – «в данных видео недостаточно контекста, который дополнительно описывает и демонстрирует, что это Trump's violative CPAC speech, необходимо дать больше деталей и больше объясняющей информации, необходимо добавить контекст, а именно что это пример hateful speech». «Все эти сложные непереводимые американизмы означают очень простую цензуру. В самом видео (не в описании) нужно проговаривать, что любое оспаривание результатов выборов есть ложь. То, что это прямой эфир без комментариев, YouTube не волнует», – говорится в сообщении RT в Telegram. В воскресенье Трамп, выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо не исключил, что может вновь побороться за пост главы американского государства. Он предсказал, что «демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года». Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google (которой принадлежит YouTube) требования прекратить цензуру российских СМИ. Заслуженной артистке России запретили въезд на Украину 2 марта 2021, 19:53 Текст: Елена Мирошниченко

Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну сроком на три года российской актрисе театра и кино из-за поездок в Крым. «Очередную нарушительницу остановили в аэропорту «Борисполь». Во время контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» выяснили, что женщина, гражданка России, находилась в Крыму нарушая утвержденный порядок въезда-выезда», – написали на сайте пограничной службы. Отмечается, что актриса прилетела в Киев из Минска. Во время оформления протокола украинские пограничники выяснили, что женщина является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России. По словам актрисы, в Крым она ездила с частным визитом весной 2020 года авиарейсом. По данным украинских пограничников, «зафиксированы и другие визиты на оккупированную Россией территорию Украины». Актрисе запретили на 3 года въезд на территорию страны, по ее словам, пишут на сайте службы, она прилетела, чтобы принять участие в киносъемках. Актриса была выслана за границы Украины обратным рейсом в Минск. Пограничники не называют имя актрисы, но на опубликованном видео заметно, что речь идет о Розе Хайруллиной. Государственная пограничная служба Украины ранее запретила въезд в республику солисту белорусской группы «Песняры» из-за посещения музыкантом Крыма. Запрет будет действовать в течение трех лет. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. США ввели санкции против представителей властей России из-за Навального 2 марта 2021, 17:38

Фото: MICHAEL REYNOLDS/ЕРА/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

США объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. «Министерство финансов вносит в список санкций семь высокопоставленных членов российского правительства», – передает его слова РИА «Новости». Вся собственность попавших в список лиц, обнаруженная в юрисдикции США, будет заблокирована. «В дополнение любой иностранец, который значительно помогает транзакциям с этими лицами, также рискует санкциями», – добавил представитель администрации. Санкции предпринимаются в дополнение к рестрикциям по линии госдепа, министерства торговли, визовым и экспортным ограничениям. Кроме того, США ужесточают ограничения на экспорт в Россию. «Сегодня мы опубликуем в федеральном реестре [список официальных документов правительства США] список из 14 организаций, в отношении которых [будут действовать] наибольшие ограничения в рамках экспортных норм. Девять из них являются российскими, три из ФРГ, один из Швейцарии, одна является государственным исследовательским институтом. Все они вовлечены в деятельность, противоречащую американским интересам в сфере национальной безопасности и внешней политики», – передает заявление американского чиновника ТАСС. Он не уточнил, в против каких конкретно организаций вводятся ограничения.



По словам представителя администрации США, фигуранты списка якобы вовлечены в производство «биологических агентов». Санкции касаются вопросов экспорта, реэкспорта и передачи технологий. «Что касается нашей лицензионной политики [выдачи американских лицензий], то в отношении них будет действовать презумпция отказа», – отметил чиновник. Он добавил, что «есть также дополнительные меры, которые будут подготовлены». В качестве основания американские власти ссылаются на закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России. Экс-командующий ЧФ России оценил поставку США катеров Киеву 2 марта 2021, 12:24 Текст: Дмитрий Зубарев

США поставками катеров подливают масла в огонь, вселяя в Украину уверенность в возможности собственных ВМС провести успешную десантную операцию против России, заявил командующий Черноморским флотом России (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов. «Принцип США по отношению к Украине таков: «Нате, Боже, что нам негоже», то есть американцы поставляют украинцам катера для создания так называемого «москитного флота» [быстроходные и маневренные малые боевые корабли]. Эти катера также нужны Киеву, чтобы иметь если не превосходство, то хоть какое-то влияние на море, и тут американцы рады подлить масла в огонь не только в Азовском, но и на Черном море», – передает РИА «Новости» слова Комоедова. При этом адмирал исключил возможность того, что насыщение украинских ВМС новыми кораблями позволит Киеву провести даже гипотетически успешную десантную операцию против России в районе Крыма. Такого рода маневры – самые сложные и затратные в военно-морском деле, полагаться на силу одних катеров в них невозможно, отметил он. «Если и планировать нечто подобное, то уровень должен быть гораздо более масштабный: такая операция потребует далеко не только средства доставки, то есть корабли и катера. Она состоит из нескольких этапов: посадка десанта, переход морем, сопровождение авиацией, разведка и, наконец, высадка на берег при огневом прикрытии. На каждом из этих этапов на десант может быть оказано мощное огневое воздействие противоборствующей стороны, так что я не склонен полагать, что украинцы даже при помощи США решатся на такой шаг», – подчеркнул Комоедов. Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи. Кроме того, Киеву был обещан новый транш в 150 миллионов долларов в случае успеха военной реформы в этой стране. Шойгу предложили возобновить выпуск «Русланов» в России 2 марта 2021, 14:05

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Сергей Шойгу заслушал предложения по возобновлению производства в России украинского самолета Ан-124 «Руслан», сообщили в пресс-службе военного ведомства. Эти предложения министру представили на совещании в Ульяновске на предприятии «Авиастар-СП». Шойгу отметил, что в 2020 году были отремонтированы шесть самолетов Ан-124. Он выразил надежду, что стране удастся получить необходимое количество исправных самолетов. Ан-124 «Руслан» – самый большой в мире серийный грузовой самолет. Его разработали в украинском конструкторском бюро «Антонов». В Ульяновском авиакомплексе всего было выпущено 36 Ан-124, передает «Интерфакс». В России эти самолеты не выпускают с 2003 года, но действующие машины продолжают ремонтировать и поддерживать их летную годность. Военные не раз предлагали возобновить производство «Русланов». Однако глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в этом нет острой необходимости, поскольку ремонт существующего парка продлит ресурс Ан-124 до конца 2040-х. Напомним, в октябре Шойгу заявил о важности модернизации самолета Ан-124. ЛНР заявила о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения украинских силовиков 2 марта 2021, 16:50

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие тяжелого вооружения украинских силовиков на железнодорожную станцию подконтрольного Киеву Рубежного в Донбассе, заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко. «В зоне ответственности 14-й бригады ВС Украины на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное отмечено размещение 17 152-мм самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» и четырех 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», – цитирует РИА «Новости» офицера. По его словам, данный факт подтверждают в своем отчете от 1 марта наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Подобные действия украинских силовиков являются нарушением принятых дополнительных мер по перемирию, уточнил он. «Подразделения народной милиции ведут постоянное наблюдение за действиями противника, строго придерживаясь условий действующего перемирия в постоянной готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», – дополнил Филипоненко. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. Косачев: Новые санкции ЕС против России – недопустимый прием в международных отношениях 2 марта 2021, 18:25 Текст: Елизавета Булкина

Введение новых санкций Евросоюза против глав российских силовых ведомств из-за дела блогера Алексея Навального является недопустимым приемом в международных отношениях, Москва ответит на это, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. «Решение ЕС – это классическая подтасовка, подбрасывание «улик» в нерасследованную ситуацию с целью подтвердить свою «единственно верную» версию происшедшего. Это недопустимый прием в международных отношениях, он вне сомнения встретит ответ с российской стороны. Но каким он будет – определять руководству России», – передает его слова ТАСС. «Если бы ЕС был действительно заинтересован в установлении истины, а это невозможно без полноценного расследования в России, он приложил бы усилия не к нашей стране, а к своим собственным членам – Германии, Франции и Швеции, обязав их обеспечить прозрачность доказательной базы. Этого не произошло. Следовательно, для ЕС нынешняя ситуация важна не сама по себе, но только как повод для диффамации российского руководства», – добавил Косачев. Сенатор подчеркнул, что придерживается аналогичного мнения и в отношении новых санкций США. Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию. Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России. США исключили «перезагрузку» в отношениях с Россией 2 марта 2021, 17:25

Фото: REUTERS/Fabrice Coffrini

Текст: Елена Мирошниченко

США не станут добиваться «перезагрузки» отношений с Россией, но Вашингтону необходимо иметь предсказуемые отношения с Москвой, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США. «Наша цель – иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией... Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят ни «перезагрузки» отношений с Россией, ни их эскалации», – цитирует его слова РИА «Новости». Он также добавил, что администрация Байдена будет иначе вести себя по отношению к России, чем предыдущая администрация. «Наши действия и действия наших партнеров должны ясно накладывать на Россию ответственность, когда она преступает границы, принятые и уважаемые другими странами», – подчеркнул он. Напомним, на прошлой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются «в течение недель, не месяцев». Замглавы МИД Сергей Рябков в ответ заявил, что Россия будет выстраивать реакцию в зависимости от содержания и характера санкций.