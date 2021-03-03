Захарова ответила на обвинения США в производстве химического оружия

США, вводя санкции против Москвы, выставляют себя борцами с химоружием, однако сами его до сих пор не уничтожили, в отличие от России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Вся ситуация была изначально раскручена нашими коллегами, которые делают вид, что отвечают России на ее якобы неправомочные действия», – заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Представитель МИД подчеркнула, что «есть главное доказательство абсурдности происходящего, в данном случае это то, что США возложили на себя роль борца с химическим оружием при том, что Россия свои обязательства выполнила несколько лет назад, уничтожив химическое оружие, а США, которые взяли на себя обязательства, их не выполнили, и этим химическим оружием продолжают обладать, так как его не уничтожили».

Ранее Захарова назвала новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от своих проблем.

Напомним, Евросоюз (ЕС) ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.

Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.

В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России.