Обвиняемого в Красноярске случайно выпустили из суда

Конвоиры в Красноярске поверили обвиняемому на слово и по ошибке выпустили его прямо из зала суда вместо другого подсудимого.

Инцидент произошел в Кировском районном суде Красноярска, где 24 марта должны были избрать меру пресечения нескольким обвиняемым. Среди них были Молотков и Беляшов. Первого должны были выпустить из зала суда в тот же день, второй находился в СИЗО с сентября прошлого года по делу о сбыте наркотиков. Судья по ходатайству следствия каждые два месяца продлевал ему меру пресечения, пишет «Ридус».

Ближе к вечеру суд вынес решение в отношении Молоткова – его должны были освободить. Однако когда за ним пришли конвоиры, на его фамилию откликнулся Беляшов. Мужчине поверили на слово и не стали проверять его документы. В итоге его выпустили из здания суда.

Беляшов, по данным источника «Комсомольской правды», поехал домой к жене, где с ее телефона позвонил следователю и рассказал, что находится на воле. Вскоре мужчина вновь был задержан и помещен под стражу. Конвоиров, выпустивших обвиняемого, отстранили от работы. Их ждет служебная проверка.