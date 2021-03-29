Уролог прокомментировал данные об эпидемии половой инфекции в России

«Говорить о пандемии половых инфекций, наверное, не стоит, как о чем-то новом, потому что она в принципе есть», – сказал газете ВЗГЛЯД врач уролог-андролог Владимир Степанов, комментируя сообщение коллеги о том, что в России наблюдается эпидемия устойчивой ко всем антибиотикам микоплазмы гениталиум.

Уролог и телеведущий Евгений Греков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что в России сейчас наблюдается эпидемия устойчивой ко всем антибиотикам микоплазмы гениталиум, которая практически ничем не лечится. Он также подчеркнул, что за последнее время в целом эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся половым путём, резко ухудшилась.

«За всю свою практическую деятельность я ни разу не сталкивался со штаммами микоплазмы, которые были бы устойчивы ко всем антибактериальным препаратам. Как правило, сложность данного заболевания заключается в том, что многие пациенты просто не следуют рекомендациям врачей, а именно: лечение обоих партнеров, защита (использование презерватива) отказ от орального секса на весь период лечения до получения результатов контрольных анализов», – говорит Степанов.

Врач отмечает, что только это гарантирует полный контроль процессов терапии и избавление от микроорганизма при применении антибактериальных средств, которые определены культурологическим методом (бактериологический посев).

«Говорить о пандемии половых инфекций, наверное, не стоит, как о чем-то новом, потому что она в принципе есть. Эти заболевания вошли в нашу жизнь столетиями назад, живут с нами постоянно, и мы их уже десятками лет лечим. Даже если сравнивать с коронавирусом, то он вошел в нашу жизнь внезапно, но уже сейчас у нас есть средства борьбы, прививки, правила предохранения, начинают появляться средства, которые помогают лечить это заболевание. То есть через пару лет о коронавирусе не будет уже никто говорить, как о пандемии. Примерно что-то подобное можно сказать и о микоплазменной инфекции», – рассказывает уролог.

Он подчеркивает, что половые инфекции в стране действительно распространены очень сильно, и это массово влияет на репродуктивную функцию как у женщин, так и у мужчин. Причем за последние годы данные Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что динамика по сперматогенезу у мужчин не является положительной, относительно результатов пятидесятилетней давности.

«Поэтому абсолютно всем необходимо заниматься своим репродуктивным здоровьем. И, конечно, нужно быть максимально внимательными в плане контроля личной гигиены, причем речь идет и о социальной, а не только о мытье в душе. Ну и не стоит забывать, что как минимум раз в год стоит проверяться мужчинам у уролога, а женщинам – у гинеколога», – рекомендует Степанов.

Ранее академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Геннадий Сухих сообщил, что, возможно, коронавирусная инфекция может передаваться половым путем, поскольку у части мужчин, болеющие инфекцией, обнаружен вирус в образцах спермы.