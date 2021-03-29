В России оценили вероятность эпидемии половой инфекции

Никаких серьезных научных данных, которые бы указывали на эпидемию половой инфекции Mycoplasma genitalium в России, нет, заявил уролог Александр Говоров.

«Mycoplasma genitalium – это один из возбудителей венерических заболеваний. Никакой эпидемии, связанной с Mycoplasma genitalium, не ожидается. Периодически бывают подъемы заболеваемости, но точно не эпидемия», – цитирует РИА «Новости» Горелова.

Он отметил, что тест-системы для выявления этого возбудителя есть, поэтому особого беспокойства в плане диагностики эта инфекция не вызывает.

«Однозначно, вылечить эту инфекцию можно. Лечится она антибиотиками, но препарат обязательно должен назначать врач», – подчеркнул специалист.

Кроме того, по мнению врача, для профилактики инфекции необходимо использовать средства индивидуальной защиты, например презервативы, а также желательно иметь постоянного полового партнера.

Ранее уролог Евгений Греков заявил о начале эпидемии новой половой инфекции в России. По его словам, болезнь связана с возникновением простатитов с тяжелыми болевыми формами и бесплодием.