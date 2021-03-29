Минск попросил Москву выдать призывавшего к незаконным акциям белоруса

Белоруссия направила России запрос о выдаче гражданина республики, обвиняемого в призывах к несанкционированным акциям, сообщил начальник международно-правового отдела следственного комитета (СК) Белоруссии Михаил Вавуло.

«Буквально на днях в генпрокуратуру направлены документы о выдаче из Российской Федерации 36-летнего гражданина Беларуси, привлекаемого к уголовной ответственности за совершение преступлений», – цитирует БелТА представителя СК.

По данным следствия, мужчина из Лиды обвиняется в том, что он с 8 августа по 7 сентября 2020 года администрировал несколько деструктивных Telegram-каналов, где «с целью дестабилизации обстановки в стране публично размещал информацию с призывами принять участие в несанкционированных митингах в Лиде и Минске, склонял лиц к конкретным действиям, нарушающим общественный порядок».

Ранее белорусские следователи возбудили уголовное дело после призывов к участию в несанкционированных митингах 27 марта.

Тем временем заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов заявил, что в ближайшее время в Белоруссии планируется принять изменения в законодательство, предусматривающие расторжение контракта с работниками за несвязанные с трудовыми спорами призывы к забастовкам.