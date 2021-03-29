Названы самые востребованные работники в России

Наиболее востребованными работниками в России на сегодня являются представители поколений X и Y: их успех определяют личностные качества, сообщила гендиректор рекрутинговой компании Татьяна Долякова.

По мнению эксперта, представители более старших возрастных групп (старше 30) способны и готовы принимать на себя ответственность, тогда как работники младше 25 лет ее «остерегаются». По этой причине они имеют меньше шансов получить топовую позицию в компании, передает радио Sputnik.

«Поколения X и Y – это люди, которые могут принимать решения и готовы принимать решения. Поколение Z – это диджитальное и инфантильное поколение. Молодые люди не готовы брать на себя ответственность», – отметила Долякова.

Она пояснила, что зумеры более склонны следовать правилам и не хотят работать по много часов. Однако многие из них способны привнести свежий и современный взгляд на деятельность организации, что более зрелые сотрудники-руководители могут успешно использовать в работе.

«Вот эти новые компетенции очень хорошо дополняют опытных сотрудников, которые пока более эффективны и готовы больше работать. Они берут навыки молодых специалистов и могут очень хорошо адаптироваться к изменениям», – сказала Долякова.

Ранее доктор психологических наук Юрий Зинченко рассказал газете ВЗГЛЯД, чем отличаются россияне «поколения Z» от старших соотечественников, и в чем заключаются особенности современной молодежи.