Почти половина россиян захотела сменить работу в 2021 году

Почти половина россиян намеревается сменить работу в 2021 году, говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберУслуг», проведенном в марте 2021 года среди 9 тыс. жителей всех регионов России.

По данным аналитиков, смену работы в 2021 году запланировали 47% россиян. Отмечается, что за прошедшие 12 месяцев профессию кардинально сменили 23% опрошенных жителей России. Из них 48% указали, что на смену профессии и формата занятости их подтолкнуло желание больше зарабатывать, передает ТАСС.

По 24% опрошенных решились на кардинальные перемены из-за разочарования в прошлой профессии и желания заниматься интересной и любимой работой. У 23% респондентов возникла потребность в гибком графике работы. Каждый пятый житель России решил сменить профессию из-за отсутствия привлекательных вакансий по их специальности на рынке труда.

18% респондентов отметили, что успели сменить не только профессию, но и формат занятости – на фриланс. 12% участников исследования к переменам подтолкнуло желание работать на себя. Еще по 11% респондентов указали желание получить более востребованную профессию, а также переехать в другой город или страну. 7% опрошенных в качестве причины для смены профессии отметили невозможность работать по специальности из-за ухудшения здоровья, травм.

В начале марта сервис «Работа.ру» выяснил, что самые высокие зарплаты в Москве предлагаются работающему по вызову ветеринару и монтажнику стальных дверей, эти специалисты могут получать до 300 тыс. рублей ежемесячно.