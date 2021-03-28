Россия предложила Египту помощь в разблокировании Суэцкого канала МГУ ответил на заявления студентов о «варварской реставрации» вуза Победители ArtMasters представили режиссерские работы в День театра 28 марта 2021, 17:53 Текст: Елена Мирошниченко

Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters и театр «Школа драматического искусства» при поддержке Департамента культуры города Москвы представили режиссерские работы победителей командных соревнований в специальной программе «Режиссёрские дебюты в ШДИ. В трёх действиях». В субботу зрители познакомились с работами финалистов чемпионата ArtMasters, художниками по костюмам, по гриму, по свету, а также приняли участие в дискуссии вместе с ведущими экспертами театрального мира. Финалисты первого чемпионата ArtMasters получили уникальную возможность представить свои лучшие работы, что по мнению многих участников стало настоящим социальным лифтом и большой поддержкой, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Одна из целей чемпионата – привлечь внимание к профессионалам бэкстейджа, которые остаются в тени знаменитых актеров и режиссеров, но без которых невозможно создать ни одну постановку, концерт, фестиваль, фильм, клип или даже компьютерную игру. Модератором обсуждения стала Наталья Дрожникова, начальник Управления театров и концертных организаций Департамента культуры Москвы. Высказали свое мнение участники обсуждения: Павел Нестратов, директор театра «Новый балет», Елена Тупысева, директор театра «Балет Москва», Ирина Золина, директор театра «Электротеатр Станиславский». Модератором обсуждения стал Григорий Заславский, ректор Российского института театрального искусства ГИТИС. «Опыт сотрудничества нашего театра с АrtMasters оцениваю позитивно и перспективно. Вектор развития не только художественной структуры театра, но и постановочной, мне видится очень современным и своевременным. Концепция «Школы драматического искусства» предполагает поиск и эксперимент, а он немыслим без движения и притока новых сил. Знакомство с молодыми специалистами, способными участвовать в конкурсе и дойти до победы, - очень важно для театра, ориентированного на комплексное творческо-производственное развитие! В лице АrtMasters ШДИ обрел надежного профессионального партнера!», – рассказала Ольга Соколова, директор театра «Школа драматического искусства», заслуженный работник культуры России. В 2021 году чемпионат ArtMasters открывает прием заявок 5 апреля. Стратегическим партнером чемпионата ArtMasters является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Чемпионат ArtMasters реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, а также Правительства Москвы

Попытка разблокировать Суэцкий канал во время прилива провалилась 28 марта 2021, 05:59

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз во время прилива не увенчалась успехом, сообщил источник в администрации судоходной артерии. «К сожалению, сегодня не получилось… Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы, попытка будет повторена во время следующего прилива», – приводит слова источника РИА «Новости». Другой источник в администрации канала заявил, что «информации, когда может быть сдвинуто судно, нет, однако для этого есть позитивные признаки». Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов «Эвер гивен» (Ever Given) компании Evergreen, направлявшийся из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель. К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group направила два своих судна в Азию в обход Суэцкого канала – мимо мыса Доброй Надежды, вокруг всей Африки. Ранее эксперт по судоходству Михаил Войтенко, оценив ситуацию в Суэцком канале, рассказал газете ВЗГЛЯД: «Спасатели пытаются либо полностью сдернуть судно с мели, либо хотя бы приткнуть его всем бортом к берегу, чтобы освободить движение». По его словам, Ever Given – одно из крупнейших в мире судов. Сильная инерция воткнула контейнеровоз в берег канала на мелководье. Настолько тяжелое ЧП такого рода произошло впервые. Блокировка Суэцкого канала севшим в среду на мель контейнеровозом Ever Given привела к повышению цен на морские перевозки – на некоторые направления в несколько раз, сообщило в пятницу агентство Bloomberg. Повышение цен коснулось в том числе маршрутов, не проходящих через канал. Из-за аварии Ever Given в канале, в частности, застряли танкеры с нефтью на сумму более 400 млн долларов. Расходы при отправке судов альтернативным путем в обход мыса Доброй Надежды (плюс 9,6 тыс км к маршруту) составят 300 тыс. долларов для супертанкера, перевозящего нефть с Ближнего Востока в Европу. Предполагается, что восстановление судоходного маршрута может занять несколько недель, а не несколько дней, как предполагалось ранее. Для разблокирования Суэцкого канала на место следуют два дноуглубительных судна. Госдеп США счел ответные санкции Китая «безосновательными» 28 марта 2021, 04:32

Фото: Dwi Anoraganingrum/

Geisler-Fotopress/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты осуждают введенные Китаем санкции в отношении двух американских физических лиц из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района и считают их безосновательными, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Соединенные Штаты осуждают безосновательные санкции КНР в отношении двух членов Комиссии США по международной свободе вероисповедания, которые, очевидно, были введены в качестве ответной меры на санкции США в отношении официальных лиц КНР, связанных с серьезными нарушениями прав человека в Синьцзяне», – приводит слова Блинкена ТАСС. «Попытки Пекина запугать и заставить замолчать тех, кто выступает в поддержку прав человека и фундаментальных свобод, лишь способствуют еще более пристальному вниманию международного сообщества к происходящему геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне», – заявил глава американской дипломатии. Накануне Китай объявил о введении санкций в отношении физических лиц и организаций США и Канады в качестве ответа на односторонние рестрикции этих стран, введенные под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Китай может серьезно ответить на американские санкции, если принятые меры коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. В качестве альтернативы Пушков предложил бойкот дипломатических инициатив президента США Джо Байдена. Так, 26 марта Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как России и Китаю реагировать на приглашение. В курской больнице мужчина задушил 21-летнюю медсестру 28 марта 2021, 12:30 Текст: Елена Мирошниченко

В Фатеже 30-летний мужчина задушил 21-летнюю медсестру центральной больницы, сообщили в пресс-службе СК по Курской области. «По версии следствия, с 23 часов 45 минут 26 марта 2021 года до 00 часов 15 минут 27 марта 2021 года подозреваемый, находясь в помещении ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» с 21-летней сотрудницей, на почве внезапно возникших неприязненных отношений стал наносить ей телесные повреждения, а также давить рукой область шеи потерпевшей», – говорится на сайте СК. Уточняется, что смерть медсестры наступила от асфиксии. Также в пресс-службе сообщили, что против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось, что суд в Москве приговорил мужчину, задушившего и спрятавшего тело своей знакомой в мусорном баке в декабре 2018 года, к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Подлодки ФРГ оказались оснащены российскими навигационными системами 28 марта 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

Немецкие военные подводные лодки оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией, сообщило издание Bild am Sonntag. Как сообщает издание, с российской компанией «Транзас» Берлин начал сотрудничать в 2005 году: при канцлере Герхарде Шредере около 100 кораблей ВМФ ФРГ были оснащены новыми навигационными системами. Позднее власти выбрали систему Transas Navi-Sailor 4000 для современных немецких подлодок U 35 (в эксплуатации с 2015 года) и U 36 (с 2016), передает РИА «Новости». По информации издания, «Транзас» был основан в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторах. При этом в материале отмечается, что в 2018 году предприятие купила финская компания Wartsila, но подразделение вооружений осталось у России. «Из-за тесных связей с российским аппаратом безопасности эта часть «Транзаса», по мнению экспертов в области безопасности, находится в фокусе западных разведслужб», – говорится в статье В ответ на запрос издания о том, могут ли устройства «Транзаса» представлять угрозу для немецких подлодок, в министерстве обороны ФРГ заявили, что «правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT-, кибер- и криптосредств в ведении министерства обороны». Напомним, в августе 2018 года американское издание National Interest назвало состояние ВМС Германии позором для богатейшей страны Европы. Пушков оценил эффективность санкций Китая против США 28 марта 2021, 01:33

Фото: Christian Ohde/

imago stock&people/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Китай может серьезно ответить на американские санкции, если принятые меры коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. В качестве альтернативы Пушков предложил бойкот дипломатических инициатив президента США Джо Байдена. «США по сути еще не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим. Китай способен ввести серьезные ответные меры. Но они будут действовать, только когда коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. Другая возможная мера – бойкот дипломатических инициатив Байдена. США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Накануне Китай объявил о введении санкций в отношении физических лиц и организаций США и Канады в качестве ответа на односторонние рестрикции этих стран, введенные под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Напомним, 26 марта президент Соединенных Штатов Джозеф Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как России и Китаю реагировать на приглашение Байдена. Россиянам пообещали «персиковое» лето 28 марта 2021, 09:30

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Лето в центральной части России будет на один-два градуса выше климатической нормы – так называемое оранжевое или «персиковое» лето, сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Лето будет оранжевое – на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым. Причем, если в июне и августе по количеству осадков будем где-то в пределах нормы, в июле ожидается дефицит осадков, который может достигать нескольких десятков процентов от месячной нормы», – рассказал Ura.ru Тишковец. Метеоролог подчеркнул, что лето этого года будет идеальным для планирования отпуска в центральной части России. Кроме того, по его словам, подобная погода плодотворно скажется на урожае. По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в столице покажут 1 градус выше ноля. К обеду воздух в Москве прогреется до плюс 5 градусов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названа побеждающая инфляцию инвестиция 28 марта 2021, 08:15 Текст: Ксения Панькова

Лучшим антиинфляционным активом является золото, также можно инвестировать в реальные активы (сырье, сельхозпродукцию, промышленные и драгметаллы) рассказал директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов. По его словам, многие аналитики предполагают, что в этом году инфляция в России будет выше прогнозируемого регулятором диапазона 3,7-4,2%, передает РИА «Новости». В подобной ситуации, во время роста инфляции, инвесторам имеет смысл увеличивать в портфелях долю реальных активов: биржевых товаров (сырья, сельхозпродукции, промышленных и драгметаллов), рекомендует Ачкасов. «Инвестиции в них возможны в виде покупки фьючерсов или биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в биржевые товары или во фьючерсы. Также интересны инвестиции в недвижимость. Параллельно стоит сокращать финансовые активы (акции, облигации и различные финансовые инструменты)», – добавил эксперт. Он подчеркнул, что лучшим реальным активом, который защищает от рисков инфляции, традиционно считается золото. Как отметил эксперт, существует прямая связь цены золота с темпами роста инфляции: корреляция между ними исторически превышала 90%. «Бесконтрольное печатание денег в развитых странах и продолжение многолетнего тренда на ослабление доллара поддержат рост цен на золото в долгосрочной перспективе», – считает он. Если же необходимо оставлять в портфеле финансовые инструменты, то стоит снижать долю облигаций в пользу акций, советует Ачкасов. «Облигации при растущей инфляции обычно дешевеют. Яркий пример – снижение стоимости ОФЗ в первом квартале. Умеренный рост инфляции положителен для рынков акций – компании повышают отпускные цены, и их прибыли растут. Наиболее выгодной стратегией на рынке акций является стоимостное инвестирование в компании, которые выплачивают устойчивые дивиденды. Наиболее привлекательные в этом смысле сектора – сырьевой, металлургический, банковский, а также золотодобыча», – резюмирует эксперт. Ранее россиянам рассказали о надежных для сбережений валютах. Наиболее безопасными валютами для хранения денег могут быть японская иена, новозеландский и канадский доллар, считает экономист Вячеслав Зайченко. Власти Саудовской Аравии собрались посадить 10 млрд деревьев 28 марта 2021, 00:54

Фото: Paul Quayle/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил высадку 10 млрд деревьев в рамках долгосрочной программы озеленения королевства и предложил посадить 40 млрд деревьев по всему региону в рамках инициативы «зеленый Ближний Восток», сообщил новостной портал Akhbar Al Saudiya. «Как ведущий мировой производитель нефти наше королевство осознает свою долю ответственности по преодолению последствий климатических изменений и стремится стать глобальным лидером в создании более зеленого мира», – приводит слова Мухаммеда бен Сальмана ТАСС. Как подчеркнул наследный принц Саудовской Аравии, наибольшим экологическим вызовом для региона является наступление пустынь. «Ежегодные потери от песчаных бурь составляет 13 млрд долларов, а загрязнение воздуха парниковыми газами привело к сокращению средней продолжительности жизни в Саудовской Аравии на 1,5 года, – отметил принц. – Поэтому наши усилия будут направлены на увеличение природного растительного покрова, сокращение углеродных выбросов, борьбу с загрязнением и деградацией земель». Как указал Мухаммед бен Сальман, саудовское королевство будет взаимодействовать с другими странами «в разработке зеленой дорожной карты, которая защитит планету». Он подчеркнул, что реализация стратегической программы «Видение Саудовской Аравии: 2030», принятой в 2016 году, позволит поднять качество жизни подданных. Напомним, в июне 2013 года стало известно, что японские ученые разработали технологию озеленения пустынь. Назван срок начала госиспытаний гиперзвуковых ракет «Циркон» 28 марта 2021, 04:56

Фото: кадр Первого канала

Текст: Антон Никитин

Государственные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся в начале лета пуском с борта фрегата Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков», сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе. «Летно-конструкторские испытания с «Горшкова» были завершены третьим пуском ракеты «Циркон» в ноябре прошлого года, с того момента с борта фрегата стрельбы «Циркона» пока больше не проводились. Следующая стрельба с борта корабля должна состояться в начале лета», – приводит слова источника РИА «Новости». Как уточнил другой источник в оборонно-промышленном комплексе, «запланированный, предварительно, на июнь пуск «Циркона» с «Горшкова» станет началом государственных испытаний ракетного комплекса на надводном носителе». «Не исключено, что будет выполнена залповая стрельба гиперзвуковыми ракетами», – добавил он. Напомним, в четверг появилась информация, что «Адмирал Горшков» выполнил уже четыре пуска ракет «Циркон», тем самым завершив летно-конструкторские испытания гиперзвуковой ракеты с надводных носителей. По словам источника, все ракеты попали в «колышек». Отметим, в феврале также стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты. Путин объяснил, почему сделал прививку от коронавируса непублично 28 марта 2021, 14:49

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать». «Мы разве с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?» – цитирует Путина ТАСС. «Если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно: кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд», – добавил российский лидер. Путин отметил важность вакцинации для россиян, поскольку привившись, они будут «чувствовать себя уверенно, не болеть и не иметь тяжелые последствия после болезни». Он добавил, что в России вакцину от COVID-19 получили уже шесть миллионов человек, из которых 4,3 млн сделали двойную прививку. По словам президента, популяционный иммунитет к коронавирусу в стране появится к концу лета. «Чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если [массовая вакцинация] пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета, мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», – сказал Путин. Глава государства не стал раскрывать название препарата, которым он привился, сообщив лишь, что получил одну из трех российских вакцин. О том, какой препарат был введен ему, знает только врач, делавший прививку, подчеркнул президент. «Я никому этого не говорю», – добавил российский лидер. Напомним, на этой неделе Путин привился от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после прививки российский лидер чувствовал себя хорошо. 2 марта президент Украины Владимир Зеленский публично сделал прививку от коронавируса индийской вакциной CoviShield, после чего украинские журналисты и блогеры высмеяли его за позирование на камеру с голым торсом. Крым решил предъявить трем гражданам Украины иск по водной блокаде 28 марта 2021, 10:24

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Иск по водной блокаде Крыма будет предъявлен трем бывшим депутатам Верховной рады Украины, выступившим ее организаторами, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, речь идет как о бывших депутатах Верховной рады Украины Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, так и действующем – Мустафе Джемилеве. При этом двое последних также являются лидерами признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*», передает РИА «Новости». Константинов подчеркнул, что ответственность за водную блокаду также несет как предыдущее, так и нынешнее руководство Украины, которое санкционировало перекрытие Северо-Крымского канала семь лет назад и продолжает политику по недопуску подачи воды в Крым. 10 марта Константинов сообщил, что власти Крыма готовят иск к Украине из-за водной блокады полуострова в связи с перекрытием Северо-Крымского канала. В феврале он подчеркнул, что власти Крыма будут преследовать организаторов водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокад полуострова. Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал страны Запада и международные организации высказаться по организованной Киевом водной блокаде Крыма. В январе Гемпель пригласил на полуостров комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, чтобы показать ей последствия водной блокады региона, устроенной Киевом. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей. Подготовку подлодки к пуску «Калибров» показали на видео 28 марта 2021, 11:01

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Опубликовано видео подготовки подводной лодки «Великий Новгород» к пуску крылатых ракет «Калибр», предназначенных для поражения целей на земле. Когда подводная лодка готовится к залпу ракет «Калибр», она сначала принимает подводное положение, производя залп уже под водой. Командир подводной лодки «Великий Новгород» Денис Сопин объяснил, что к самой ракете была добавлена торпедная часть, которая и выводит ее из воды на заданный курс, сообщает телеканал «Звезда». «Ракета «Калибр» представляет собой ракетную торпеду, сначала производится пуск торпеды, после чего удаляется часть торпедная – и дальше ракета следует по воздушным участкам, как ракета», – сказал он. По словам Сопина, никаких ощущений или тряски от запуска ракетных торпед внутри самой подводной лодки экипажем не ощущается. Ранее источник в военно-промышленном комплексе сообщил о том, что все многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) ВМФ России проектов 971, 949А и 885 будут вооружены ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев заявил газете ВЗГЛЯД, что размещение «Калибров» на атомных подлодках – задача номер один для обороны России. Осужденного на 23 лет Вайнштейна обвинили в попытке изнасилования 28 марта 2021, 09:46 Текст: Ксения Панькова

Жительница Нью-Йорка Хейли Грипп обвинила продюсера Харви Вайнштейна, уже осужденного за насилие, в попытке изнасилования, которая произошла в ноябре 2012 года, иск был подан в пятницу в суд Калифорнии, сообщает телеканал NBC. В иске Грипп заявляет, что Вайнштейн домогался ее в номере гостиницы в ноябре 2012 года. Девушке на тот момент было 19 лет. Как говорится в иске, она не рассказывала никому об инциденте, потому что «боялась, что у нее будут неприятности из-за ответного удара». В документе также утверждается, что девушка не знала, кем был Вайнштейн до того, как несколько лет назад женщины не стали публично обвинять его в домогательствах, передает РИА «Новости». В иске подчеркивается, что Грипп не планирует выдвигать уголовные обвинения в адрес Вайнштейна, так как, по ее мнению, судебный вердикт по его делу фактически означает пожизненное заключение. В то же время она намерена добиться выплаты ей компенсаций на сумму, которую предстоит определить правосудию, передает ТАСС со ссылкой газету New York Post. В свою очередь Вайнштейн отрицает эти обвинения. В заявлении телеканалу он сообщил, «что новые обвинения невероятно неправдивы и надуманы». Представитель продюсера добавил, что Вайнштейн знал Грипп «и заявляет, что этого никогда не было». Напомним, 11 марта 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил 68-летнего Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Вайнштейн прибыл в зал суда на кресле-каталке и в наручниках. На суде он заявил, что «глубоко раскаивается», а также отметил, что «находится в полном замешательстве», так как «близко дружил» с женщинами, обвинившими его в изнасиловании. В октябре 2020 года продюсеру предъявили новые обвинения в домогательствах по шести эпизодам. США пообещали принять серьезные меры в отношении России 28 марта 2021, 17:54

Фото: OLIVIER HOSLET/

POOL/EPA/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Вашингтон завершает свой обзор якобы враждебных действий России против Соединенных Штатов и намерен принять серьезные меры в отношении Москвы, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен телеканалу CNN. «Мы повсеместно видим различные примеры российской агрессии. <...> И президент четко дал понять, что эти действия повлекут за собой последствия. Мы завершаем обзор кибератаки на нас через [компанию] SolarWinds, вмешательства в выборы, применения химического оружия при попытке убить Алексея Навального. Мы уже высказывались и принимали меры в связи с этим – вознаграждения за [убийство] американских военнослужащих в Афганистане. Будут последствия и [будет заплачена] цена», – передает ТАСС слова госсекретаря США. На этой неделе Соединенные Штаты договорились с Евросоюзом координировать усилия против «конфронтационного поведения» России. Ранее представитель Госдепа Филипп Рикер заявил, что отношения США с Россией останутся напряженными, однако Вашингтон стремится, чтобы они были стабильными и предсказуемыми. Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. США намерены выстраивать отношения с Китаем с позиции силы 28 марта 2021, 16:45

Фото: Yuri Gripas/Reuters

Текст: Елена Мирошниченко

Отношения США и Китая становятся более конфронтационными, Вашингтон намерен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN. «Очевидно, в отношениях с Китаем возникает все больше аспектов, усиливающих конфронтацию, они определенно носят сопернический характер, но есть и сферы для сотрудничества... В конечном счете мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы», – заявил госсекретарь. Об этом сообщает ТАСС. Блинкен уточнил, что США в связи с этим будут рассчитывать на поддержку партнеров и союзников. Он уверен, что если страны будут «вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай», то справляться с Пекином получится эффективнее. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты осуждают введенные Китаем санкции в отношении двух американских физических лиц из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района и считают их безосновательными. Накануне Китай объявил о введении санкций в отношении физических лиц и организаций США и Канады в качестве ответа на односторонние рестрикции этих стран, введенные под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Китай может серьезно ответить на американские санкции, если принятые меры коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. В качестве альтернативы Пушков предложил бойкот дипломатических инициатив президента США Джо Байдена. Так, 26 марта Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как России и Китаю реагировать на приглашение.