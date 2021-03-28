Вайнштейна снова обвинили в сексуальных домогательствах

Жительница Нью-Йорка Хейли Грипп, обвинила продюсера Харви Вайнштейна, уже осужденного за насилие, в попытке изнасилования, которая произошла в ноябре 2012 года, иск был подан в пятницу в суд Калифорнии, сообщает телеканал NBC.

В иске Грипп заявляет, что Вайнштейн домогался ее в номере гостиницы в ноябре 2012 года. Девушке на тот момент было 19 лет. Как говорится в иске, она не рассказывала никому об инциденте, потому что «боялась, что у нее будут неприятности из-за ответного удара». В документе также утверждается, что девушка не знала, кем был Вайнштейн до того, как несколько лет назад женщины не стали публично обвинять его в домогательствах, передает РИА «Новости».

В иске подчеркивается, что Грипп не планирует выдвигать уголовные обвинения в адрес Вайнштейна, так как, по ее мнению, судебный вердикт по его делу фактически означает пожизненное заключение. В то же время она намерена добиться выплаты ей компенсаций на сумму, которую предстоит определить правосудию, передает ТАСС со ссылкой газету New York Post.

В свою очередь Вайнштейн отрицает эти обвинения. В заявлении телеканалу он сообщил, «что новые обвинения невероятно неправдивы и надуманны». Представитель продюсера добавил, что Вайнштейн знал Грипп «и заявляет, что этого никогда не было».

Напомним, 11 марта 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил 68-летнего Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Вайнштейн прибыл в зал суда на кресле-каталке и в наручниках. На суде он заявил, что «глубоко раскаивается», а также отметил, что «находится в полном замешательстве», так как «близко дружил» с женщинами, обвинившими его в изнасиловании.

В октябре 2020 года продюсеру предъявили новые обвинения в домогательствах по шести эпизодам.