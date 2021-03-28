Уайт предложил провести третий бой против Поветкина

Британский боксер Диллиан Уайт выразил готовности провести третий поединок против россиянина Александра Поветкина, сообщили в команде британца.

«Диллиан готов дать Поветкину третий бой, чтобы выяснить, кто действительно главный в этом противостоянии. Это может произойти, когда Поветкин восстановится», – приводит слова источника в команде британца ТАСС.

В ночь на воскресенье Поветкин проиграл в Гибралтаре Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде и лишился титула временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Соперники встречались на ринге во второй раз. В первом поединке в британском Брентвуде, который прошел 23 августа 2020 года, Поветкин в пятом раунде одержал победу нокаутом, завоевав временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Позже Всемирный боксерский совет (WBC) признал нокаут в исполнении Поветкина в поединке против Уайта лучшим в 2020 году. В контракте на бой в британском Брентвуде был пункт о реванше, которым воспользовался Уайт.