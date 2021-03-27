Путин рассказал о мерах предосторожности после вакцинации

Президент России Владимир Путин рассказал, что после вакцинации от коронавируса положил на всякий случай перед сном градусник на тумбочку.

«Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник», – сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».

Путин привился от коронавируса 23 марта. При этом представитель президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился российский лидер, и не будут показывать сам процесс. Песков также сообщал, что Путин чувствует себя хорошо. В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей.

В пятницу представитель Кремля сообщил, что дочери Путина привились от коронавируса раньше самого президента, это была отечественная вакцина. Напомним, в августе Путин рассказал, что его дочь самостоятельно приняла решение испытать на себе вакцину от коронавируса, не посоветовавшись с ним.