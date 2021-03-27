В первый день регистрации на конкурс «Большая перемена» подали заявки более 150 тысяч школьников

На участие в новом сезоне всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» после старта регистрации подано свыше 150 тыс. заявок, сообщили организаторы.

Новый сезон «Большой перемены» открылся 26 марта 2021 года, подать заявку на участие в конкурсе можно на платформе bolshayaperemena.online. В 2020 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 1 млн старшеклассников. Победителями стали 600 школьников – 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников.

В новом сезоне конкурса наряду со старшеклассниками могут принять участие ученики 5-7 классов. Для них подготовлен специальный игровой трек, а финал конкурса пройдет в июле 2021 года в «Артеке». Победителями в этой возрастной категории станут 300 школьников, они получат суперприз – «путешествие мечты» на поезде «Большая перемена» от Москвы до Владивостока и обратно.

Впервые вместе со школьниками в «Большой перемене» могут участвовать и студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования. Как и ученики 8-10 классов, победители конкурса получат денежные призы, которые смогут направить на образование и саморазвитие. 300 учеников 10 классов и 150 студентов 3 курсов образовательных учреждений среднего профессионального образования получат по 1 млн рублей, 300 учеников 8-9 классов и 150 студентов 1-2 курсов получат по 200 тыс. рублей.

Также к конкурсу могут присоединиться и иностранцы – подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. Им будут доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет целевое обучение в российских вузах.

Увеличилось и число направлений «Большой перемены». В первом сезоне конкурс проходил по девяти вызовам: наука и технологии («Создавай будущее!»), искусство и творчество («Твори!»), журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»), волонтерство («Делай добро!»), историческая память («Помни!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), экология («Сохраняй природу!»), урбанистика («Меняй мир вокруг!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»).

В новом сезоне к ним добавились направления «Открывай новое!», посвященное развитию образовательных технологий, «Предпринимай!», посвященное молодежному предпринимательству, и специальное направление «Служи Отечеству!», партнером которого выступает движение «Юнармия».

Открытие нового сезона «Большой перемены» проходит в формате трехдневного онлайн-марафона с 26 по 28 марта в сообществе «Большая перемена» социальной сети «ВКонтакте» и завершится в день больших перемен праздничным концертом. Хэдлайнерами концерта станут МОТ, Егор Шип и группа «Pizza».

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей» и ФГБУ «Роспатриотцентр». Соорганизатором конкурса является Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование».

«Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи. Партнеры конкурса – Сбербанк, Mail.ru Group, АНО «Национальные приоритеты», всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».