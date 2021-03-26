Названо число террористических преступлений в странах СНГ за год

Количество террористических преступлений в странах СНГ выросло в прошлом году более чем на 7% и составило почти 3 тысячи, сообщил руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.

По его словам, данная статистика консолидируется в Главном информационно-аналитическом центре МВД России. «Опираясь на нее, могу привести следующие цифры: в 2020 году в странах СНГ было зарегистрировано 2944 преступления террористического характера (в 2019 году – 2744)», – передает ТАСС слова Новикова, отметившего, что в эту статистику входит вовлечение в террористические организации, их финансирование, пропаганда идей терроризма.

По его словам, более 280 человек задержаны с 2016 года за преступления террористической направленности в странах СНГ.

«Сформированная практика информационной поддержки центром разыскных мероприятий, проводимых в рамках операций «Трал-Антитеррор», «Розыск», «Барьер», «Идентификация», способствовала задержанию компетентными органами стран СНГ более 280 человек, разыскиваемых за преступления террористической направленности (за период с 2016 по 2020 год)», – сообщил Новиков.

Всего банк данных АТЦ СНГ насчитывает более 10 тысяч разыскиваемых за террористические преступления, включая 6 тысяч боевиков в составе террористических, экстремистских организаций и незаконных вооруженных формирований.

Он добавил также, что около 6 тыс. боевиков разыскивают в странах СНГ за участие в боевых действиях в составе террористических организаций.

«В течение прошедшего года, когда мы работали в условиях существенных ограничений, именно по линии межгосрозыска поступило наибольшее количество запросов в банк данных АТЦ. По состоянию на сегодняшний день данный массив насчитывает более 10 тыс. разыскиваемых за преступления террористической направленности, 6 тысяч из них – лица, принимающие (принимавшие) участие в боевых действиях на территориях государств, не входящих в СНГ, в составе террористических, экстремистских организаций и незаконных вооруженных формирований», – сказал глава АТЦ.

Напомним, в декабре 2019 года Новиков сообщил, что более 10 тыс. человек в СНГ объявлены в розыск по обвинению в террористических и экстремистских преступлениях, половину из них составляют боевики.