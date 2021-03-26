Соискателей с татуировками стали чаще брать на работу

Число работодателей, которые отказывают кандидатам из-за татуировок, сократилось за год с 14% до 10%, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

«Работодателей, которые отказывали кандидатам из-за наличия татуировок, за год стало немного меньше: 14% в 2020-м и 10% сейчас. При этом в обществе стало больше неприятия подобного способа самовыражения: год назад отрицательно относились к татуировкам 40% россиян, сегодня таких 46%. Количество желающих татуироваться стабильно: 17-18%. Однако, если в прошлом году число россиян, имеющих тату и готовых сделать еще, выросло до 60%, то сейчас вернулось к уровню прошлых лет (53%)», – передает ТАСС текст исследования.

Отмечается, что женщинам татуировки нравятся больше, чем мужчинам, и мечтами набить рисунок на теле женщины делились чаще. Молодежь и россияне с невысоким уровнем дохода также чаще рассказывали о положительном отношении к тату и желании сделать татуировку, чем респонденты старше 45 лет и опрошенные с зарплатой более 80 тыс. рублей.

Как рассказала психолог Елена Пояркова, в последние годы толерантность общества к татуировкам растет, так как это один из способов самовыражения.

«В последние годы расширяются границы возможного в обществе. И синие или красные волосы – уже не редкость. Татуировки – это украшение многих людей и возможность самовыразиться. И это означает, что растет толерантность общества к таким проявлениям. То есть это уже перестает эпатировать, уже и не впечатляет, становится вариантом нормы», – рассказала эксперт.

По ее словам, с другой стороны, в России есть в разной степени осознаваемые представления о том, как должен выглядеть представитель социальной группы.

«Например, синие волосы и тату – это актер или дизайнер. Мы как бы «узнаем» по внешним признакам и даже расстроимся, если актер будет выглядеть серой мышью. Но учитель или банковский служащий должен быть солидным, вызывать доверие, поэтому и вольности в одежде мы им не простим, не доверим деньги, не отдадим детей на урок», – добавила Пояркова.

Исследование проводилось 2-25 февраля текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие 1 тыс. компаний и более 1,6 тыс. экономически активных россиян.

Напомним, в июле российского бойца Алексея Кисера исключили из промоушена UFC из-за неонацистской татуировки.