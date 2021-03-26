В России захотели запретить продажу алкоголя и сигарет покупателям с детьми

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова предложила запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми.

В своем обращении она отметила, что очень часто родители посещают супермаркеты, магазины, алкомаркеты вместе с несовершеннолетними детьми, покупая в их присутствии сигареты или алкоголь, передает RT. По ее мнению, это может способствовать возникновению раннего интереса у детей к данной продукции, который может перерасти в пристрастие к этим вредным привычкам.

Подобное поведение, как считает Волынец, может оказать негативное влияние на ребенка и на его здоровье в будущем.

Общественница также напомнила, что в Минздраве заявляли о необходимости принять дополнительные меры, направленные на сокращение потребления алкоголя среди молодёжи, а также в ведомстве называли приоритетной задачу снижения потребления табака среди детей и подростков.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми», – говорится в тексте обращения.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев в письме на имя главы Мантурова предложил убрать алкоголь крепче 15% из продуктовых в специализированные магазины алкогольной продукции.