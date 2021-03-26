Названы сроки начала испытаний технологии жидкостного дыхания с участием людей

Испытание технологии жидкостного дыхания с участием человека, подразумевающее заполнение его легких специальной жидкостью с растворенным в ней кислородом, планируется начать в 2022 году, заявил директор Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова академик РАН Геннадий Сухих.

«В этом году будут идти опыты с животными, причем планируется ряд исследований с новорожденными ягнятами и поросятами как моделями, максимально приближенными к новорожденному ребенку. В следующем году надеемся перейти к исследованиям на человеке», – передает ТАСС слова Сухих.

По его словам, сегодняшний график проекта по разработке жидкостного дыхания расписан до 2024 года. К этому времени должна быть представлена финальная часть технологии, приборов, отработанные методики, аппарат для жидкостного дыхания (в частности для неонатологии) и сама жидкость. Исследовательские работы будут проходить на базе ФГБНУ «НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова».

Как сообщил директор холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») Алексей Патрикеев, экспериментальный образец аппарата искусственной жидкостной вентиляции легких разработан в России.

«Наши специалисты продолжают вести активную работу по проекту. На данном этапе требуется доработка экспериментального образца аппарата, после чего можно будет приступить к клиническим исследованиям метода жидкостного дыхания», – сказал он.

В 2018 году во время демонстрации президенту Сербии Александру Вучичу технологии жидкостного дыхания в резервуар с водой погрузили таксу Николаса. Часть публики эти кадры возмутили – в действиях ученых увидели издевательство над животными. В ответ глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что все участники экспериментов живы, а к собакам сотрудники корпорации относятся уважительно. Позднее Николаса Рогозин забрал к себе домой, в январе 2021 года Рогозин показал фотографию Николаса.