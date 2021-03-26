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Макрон призвал сотрудничать с Россией в рамках требовательного диалога
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Для Евросоюза важно сотрудничать с Россией в рамках требовательного диалога, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам первого дня онлайн-саммита ЕС.
«В отношении России мы должны занимать твердую позицию в вопросах прав человека, но одновременно поддерживать необходимое сотрудничество на основе требовательного диалога», – передает его слова ТАСС.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Борель назвал Россию «опасным соседом», но призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов.
Эксперт объяснил «вопли» ЕС и Украины из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму
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«За прошедшие семь лет у людей была возможность получить российское гражданство и переоформить недвижимость на себя еще раз», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя призыв депутата Госдумы Михаила Шеремета к Евросоюзу и киевским властям прекратить «вопль» по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части Крымского полуострова.
«До референдума о вхождении Крыма в состав России объектами недвижимости и землей на полуострове владели граждане Украины. Соответственно, в регистрационных документах до какого-то момента оставалась лакуна – собственность на территории России, а владеют ей украинские граждане. Теперь этот пробел закрыт», – отметил политолог Марат Баширов.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил: Евросоюзу и Киеву следует прекратить «вопль» по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части Крымского полуострова. Так парламентарий отреагировал на заявление внешнеполитической службы Евросоюза и МИД Украины – эти структуры отказались признавать указ Владимира Путина, который запрещает иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть землями на большей части Крыма.
Если бы украинский МИД и дипломатическое ведомство ЕС не сделали бы подобного заявления, то это могло бы быть истолковано, как признание Крыма частью России, что недопустимо для Киева и Брюсселя, заметил Баширов. «Это юридическая казуистика, не имеющая отношения к реальным вопросам о собственности на землю в Крыму», – пояснил собеседник. Изменения в правах иностранцев связаны с изменением статуса части крымских земель, указал эксперт.
По российскому законодательству, у иностранных граждан и лиц без гражданства есть право приобретать земельные участки в России. Но у этого права есть большое количество ограничений. Например, можно покупать участки под строительство жилья, но нельзя приобретать сельхозугодья, недра, леса, участки континентального шельфа.
Одно из важных ограничений – запрет иностранцам покупать землю на приграничных территориях, перечень которых устанавливается президентом (п. 3 статьи 15 Земельного кодекса России). Именно этот запрет и был введен в отношении части Крымского полуострова указом президента от 20 марта.
При этом у иностранцев остается возможность сохранить недвижимость в Республике Крым даже с учетом новых правил. Они могут оставить в собственности дом, оформив аренду на землю под ним, пояснили в среду в Госсовете – парламенте республики.
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«За прошедшие семь лет у людей была возможность получить российское гражданство и переоформить недвижимость на себя еще раз. Но и сейчас граждане Украины, которые числились владельцами этих земельных участков или домов, переоформят их в аренду и будут платить не земельный налог, а арендный платеж», – прокомментировал Баширов.
Ранее Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России.
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Немецкий эксперт: Евросоюз утерял способность вести внешнюю политику
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«Нынешнее руководство ЕС постоянно пытается действовать силой против России и Китая. Неудивительно, что конфликтность возрастает», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал обвинения, с которыми выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель: Москва взяла курс на конфронтацию, а Пекин ввел недопустимые ответные санкции против ЕС.
«К сожалению, Европейский союз утерял способность вести внешнюю политику. По моему мнению, это связано и с давлением со стороны Соединенных Штатов, и с непрофессионализмом отдельных евробюрократов», – заметил немецкий политолог Александр Рар.
Главы МИДов Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию, объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после прошедшего в понедельник заседания Совета ЕС в Брюсселе. Как сообщает RT, глава евродипломатии также назвал неприемлемым решение Китая ввести ответные санкции против официальных лиц ЕС. Речь идет о мерах, принятых КНР в ответ на санкции, которые были введены в понедельник Соединенными Штатами, ЕС, Британией и Канадой.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о введенных США и их союзниками односторонних санкциях, констатировал – Запад утратил искусство дипломатии. «У нас единая позиция неприемлемости подобного рода методов международной жизни», – подчеркнул Лавров на совместной пресс-конференции с китайским коллегой Ван И.
«Европа, как всегда, и в этом ее главная ошибка, ставит себя в положение носителя более высокой морали: «Мы более правильные, и поэтому нам, с нашей колокольни, все позволено», – полагает Рар.
«Вот и сейчас – ЕС вводит санкции против своего главного торгового партнера, Китая, и удивляется тому, что Пекин отвечает контрсанкциями, – отметил собеседник. – Трудно придумать более наивных высказываний, чем эти заявления европейских политиков, которые говорят: «Мы же правы! Вы, китайцы, нарушаете права человека в Синьцзяне и заслуживаете санкций. А мы ничего плохого не сделали, почему против нас вводятся контрмеры?».
«Нынешнее руководство ЕС, вслед за американскими партнерами, постоянно пытается действовать силой против России и Китая. Неудивительно, что конфликтность в отношениях с этими странами возрастает», – констатировал Рар. При этом, добавил он, к сожалению, из европейской внешнеполитической практики исчез такой умный принцип, как изменение через торговлю. «Еще несколько десятилетий тому назад была в ходу идея – на недостаточно демократичные, с точки зрения Европы, страны можно влиять при помощи налаживания с ними экономических связей. Но не силой», – отметил немецкий эксперт. То, что с правами уйгуров и с политической обстановкой в Гонконге есть проблемы, очевидно всем за пределами КНР, полагает Рар. Но, подчеркнул он, пытаясь наказать Китай санкциями, Европа лишь наносит ущерб самой себе.
Добавим, что ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что в мире должна появиться широкая коалиция стран – противников американских односторонних санкций. Лишь в этом случае США сложат это оружие для сохранения мирового господства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что Москва и Пекин готовы предложить миру для отказа от американской зависимости.
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Германия попросила ЕК закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне
Германия просит Еврокомиссию (ЕК) закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, сообщило издание Politico со ссылкой на представителя администрации ФРГ.
«Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки «Спутник V», – заявил представитель властей на брифинге в Берлине. «Сейчас мы видим, что ЕК находится в процессе запуска этой процедуры», – передает его слова ТАСС.
В Германии выразили надежду, что процесс подготовки закупки вакцины может быть начат уже сейчас, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рассматривает заявку о разрешении использования российского препарата на территории ЕС. «Мы бы посчитали правильным, если бы переговоры начались безотлагательно», – сказал собеседник издания.
Он уточнил, что Еврокомиссия пока не начала переговоры с Москвой о возможной закупке «Спутник V», однако обсуждение процедуры закупки может произойти «в ближайшем будущем».
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии сообщило, что Европейская комиссия проведет предварительные переговоры с государствами-членами Евросоюза о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
В то же время президент Владимир Путин, комментируя заявления о «Спутнике V», подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
Евросоюз отложил пересмотр отношений с Россией до следующего саммита
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Евросоюз будет рассматривать новую стратегию в отношении России на следующей личной встрече глав государств сообщества, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель.
«По отношениям с Россией я предлагаю проинформировать лидеров о результатах переговоров с президентом России Владимиром Путиным, чтобы провести стратегическую дискуссию на нашей следующей личной встрече», – цитирует документ ТАСС.
Накануне президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. Ранее в понедельник в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС.
13 марта глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной». Напомним, 2 марта Евросоюз впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.
Китайцы оценили заявление Лаврова о проблемах в отношениях с ЕС
Пользователи китайского ресурса Guancha оценили заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова об отсутствии нормальных отношений с Евросоюзом, которое он сделал во время визита в Китай.
Публикация ресурса вызвала активный отклик читателей в комментариях. «Китай всегда надеялся, что Европа может вырасти до полюса мира, но факты показывают, что она более склонна оставаться второстепенным последователем американского императора», – написал один из пользователей, передает РИА «Новости».
«Похоже, что с приходом к власти (президента США Джо) Байдена возродился менталитет Европы, когда они стремились вести себя как можно глупее», – выразил мнение другой читатель.
«Положение в мире начало наконец проясняться, и страны, которые до этого колебались, начали выстраиваться по две стороны баррикад», – отметил третий комментатор.
«Поворот России на Восток – действительно самое правильное решение», – добавил четвертый пользователь.
«ЕС в одностороннем порядке разрушил отношения между Россией и Европой, а теперь сфабриковал синьцзянскую ложь для введения санкций против Китая. Очевидно, он также пытается разрушить нормальное развитие китайско-европейских отношений», – заметил еще один читатель.
Российский министр ранее заявил, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. По словам Лаврова, Европа «эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться». Кроме того, Москва выступила за формирование максимально широкой коалиции стран, выступающих против односторонних санкций.
Эстонский суд признал солиста советского ВИА жертвой репрессий за концерты в Чернобыле
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Солист советского ансамбля «Витамин» Айвар Мяэ признан эстонским судом репрессированным, поскольку его якобы принудительно заставляли выступать в зоне ликвидации последствий аварии на АЭС в Чернобыле.
Мяэ подавал в 2020 году заявление о признании его репрессированным и назначении пособия, но ему отказали, так как эстонские законы гарантируют пособие репрессированного только тем, кто был отправлен в зону аварии принудительно и принимал непосредственное участие в ее ликвидации, пишет Postimees.
Музыкант обжаловал решение в нескольких судах, два из которых не удовлетворили его жалобу, но Верховный суд страны (Госсуд) аннулировал их решения и встал на сторону Мяэ.
Суд решил, что статус репрессированного необходимо присваивать не только принимавшим непосредственное участие в ликвидации аварии. По мнению ВС, нет основания делить людей на тех, кто принудительно участвовал в ликвидации катастрофы, и тех, кто был принудительно отправлен поддерживать этих людей.
Отмечается, что Мяэ выступал с концертами в регионе ликвидации аварии 24–29 июля 1986 года в составе вокально-инструментального ансамбля «Витамин».
В 2020 году Мяэ признали виновным в сексуальных домогательствах в театре «Эстония», которым он руководил с 2009 года. Бывшие и нынешние работники театра сообщили в СМИ, что руководитель учреждения годами унижал своих коллег-женщин, отпускал комментарии сексуального характера и пытался их трогать, сообщало издание Delfi.
ЕК проведет переговоры о возможной закупке «Спутника V»
Европейская комиссия проведет предварительные переговоры с государствами-членами Евросоюза о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии.
«Такие переговоры еще не начались», – отметил источник и подчеркнул, что Германия будет приветствовать их скорейшее начало, передает ТАСС.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
В то же время президент Владимир Путин, комментируя заявления о «Спутнике V», подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
Болгарский эксперт указал на роль США в «шпионском шоу» вокруг посольства России в Софии
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«Наши министры самостоятельно не принимают решений о начале антироссийских кампаний. В этих скандалах есть и американская рука», – сказал газете ВЗГЛЯД болгарский эксперт Пламен Милетков, комментируя призыв российского посла в Софии Элеоноры Митрофановой к властям страны прекратить шоу на тему шпионажа.
«В болгарском обществе растет раздражение действиями нашего правительства. И оно пытается отвлечь население перед предстоящими парламентскими выборами», – считает глава болгарского Евразийского института геополитики и экономики Пламен Милетков.
Российский посол в Софии Элеонора Митрофанова призвала власти Болгарии прекратить шоу на тему шпионажа, подчеркнув, что Москва не ведет незаконной деятельности против этой страны. В понедельник болгарский МИД объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата и предписал покинуть страну в течение 72 часов.
Милетков уверен – очередной внешнеполитический скандал нужен премьер-министру Бойко Борисову в преддверии выборов в Национальное собрание, которые пройдут 4 апреля. Основными соперниками на выборах будут партия премьера Борисова ГЕРБ, жестко ориентированная на руководство Евросоюза, и Болгарская социалистическая партия, которая одновременно считается проевропейской и русофильской.
«Все эти истории о шпионаже – старый трюк, – заметил Милетков. – Но также надо отметить, что наши министры самостоятельно не принимают решений о начале подобных антироссийских кампаний. В этих скандалах есть и американская рука. Год назад наш министр обороны Красимир Каракачанов был в США, и там, возможно, были достигнуты какие-то договоренности относительно этих дел». Отметим, что в ходе нынешнего шпионского скандала Каракачанов одним из первых заявил о наличии в Болгарии агентурной сети ГРУ, которая якобы через резидентуру в посольстве собирала информацию о проектах модернизации болгарской армии и передавала сведения в Москву.
О намерении признать российских дипломатов персонами нон грата в субботу сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, а в пятницу прокуратура республики сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу Москвы.
Посольство России при этом подчеркнуло, что «считает решение болгарской стороны необоснованным» и за ним последуют ответные действия.
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Боррель назвал Россию «опасным» соседом
Глава евродипломатии Жозеп Борель назвал Россию «опасным соседом», но призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов, представляющий взаимный интерес.
Верховный представитель ЕС прибыл в среду в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во втором дне заседаний Совета НАТО на уровне глав МИД, в ходе которого будут обсуждаться отношения альянса с Россией, передает РИА «Новости».
«Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия – это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие, как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата. Но вместе с тем мы должны сдерживать и противодействовать России», – сказал он.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом.
22 марта президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. Ранее в понедельник в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС.
ЕС и США договорились координировать усилия против «конфронтационного поведения» России
Евросоюз и США намерены координировать усилия против «конфронтационного поведения России», заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Мы договорились координировать наши усилия в ответ на конфронтационное поведение России и побудить Россию отказаться от этого пути», – передает его слова ТАСС.
По итогам встречи Боррель и Блинкен вновь перечислили «исходящие от России вызовы: дезинформация, вмешательство в избирательные процессы, злонамеренная кибератака». Между тем ЕС и США заявили, что «готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, и призывать Россию отказаться от конфронтационных подходов».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз и Североатлантический альянс не смогут в одиночку справиться с вызовами, которые исходят от России, поэтому им надо работать вместе.
Между тем президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. Ранее в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС.
В Польше призвали Сербию присоединиться к санкциям против Белоруссии
Евродепутат (ЕП) от Польши Здислав Краснодембский призвал власти Сербии присоединиться к санкциям Евросоюза (ЕС) в отношении официальных лиц Белоруссии, он внес поправку к проекту соответствующей резолюции.
В резолюции указывается, что ЕП приветствует решение Белграда поддержать позицию ЕС относительно президентских выборов в Белоруссии. Однако парламентарии обеспокоены, что Сербия до сих пор не ввела санкции против Минска, передает RT.
«(Европарламент) призывает Сербию повысить уровень поддержки заявлений Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, озвучиваемых от лица ЕС, а также решений Европейского совета, в том числе касающихся санкций», – звучит текст документа с поправкой.
Кроме того, Краснодембский предложил отметить в резолюции, что внешняя политика Сербии по-прежнему «в значительной мере зависит от сотрудничества с Россией и Китаем».
Ранее Евросоюз продлил на 12 месяцев санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявляла, что ограничительных мер, принятых ЕС, недостаточно для оказания давления на президента страны Александра Лукашенко и его окружение.
Пекин выразил протест главе делегации ЕС в Китае
Глава делегации Евросоюза в Пекине был вызван в китайский МИД, где ему выразили протест из-за введенных Брюсселем санкций, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Заместитель министра иностранных дел Цинь Ган подчеркнул, что санкции ЕС основаны на лжи и фейковых новостях и не имеют законных оснований, передает РИА «Новости».
«У ЕС нет права считать себя экспертом в сфере прав человека. Китайская сторона настоятельно призывает ЕС осознать серьезность своих ошибок и исправить их, прекратить противостояние, чтобы не нанести еще больший вред китайско-европейским отношениям», – заявил он, добавив, что решимость Китая по защите своего суверенитета, безопасности и интересов развития остается неизменной.
В понедельник Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Это первый санкционный пакет Брюсселя в отношении Пекина за более чем 30 лет. Пекин в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций.
Столтенберг призвал ЕС и НАТО объединиться против России
Евросоюз и Североатлантический альянс не смогут в одиночку справиться с вызовами, которые исходят от России, поэтому им надо работать вместе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на открытии второго дня заседания глав МИД стран альянса с участием представителей ЕС.
«Сегодня мы обсудим Россию с участием Швеции, Финляндии и главы дипломатии ЕС. Мы все сталкиваемся с одинаковыми вызовами от России. Никто из нас не сможет справиться в одиночку, но вместе мы можем дополнить друг друга», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее по прибытии на встречу в НАТО глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что намерен обсудить с партнерами по альянсу реакцию на действия России. По его словам, на заседании будут обсуждаться, в частности, реализация Минских соглашений по урегулированию на Украине и пять принципов, на которых основана политика ЕС по отношению к РФ.
Тем временем замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны.
Меркель признала своей ошибкой попытку объявить выходные в апреле
Канцлер Германии Ангела Меркель после критики решила не объявлять 1 и 3 апреля дополнительными выходными, которые ранее планировала сделать нерабочими для предотвращения распространения COVID-19.
«Это является только моей ошибкой, я несу за это ответственность. Прошу прощения у всех граждан», – цитирует ТАСС Меркель.
Католическая Пасха выпадает в этом году на 4-5 апреля, эти дни являются праздничными и нерабочими. Кроме этого, в обычных условиях выходным днем была бы и Страстная пятница, которая выпадает на 2 апреля. Меркель же решила, что нерабочими днями следует объявить также 1 и 3 апреля. Это решение стало объектом серьезной критики, поскольку общественность и бизнес, напротив, рассчитывали на смягчение карантина на пасхальные праздники. Федеральные земли, где эпидемиологическая ситуация менее напряженная, собирались разрешить внутренний туризм для граждан с отрицательными тестами.
По словам Меркель, в столь короткое время невозможно было прояснить множество вопросов правового характера, которые сопряжены с принудительным закрытием предприятий. В частности, было непонятно, как именно рассматривать формулировки правительства – переводить ли сотрудников на удаленный режим или отправлять в принудительный отпуск.
Локдаун действует в Германии с ноября 2020. Накануне Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля.
«Спутник V» проверят на добровольцах в Италии
Российскую вакцину «Спутник V» введут добровольцам в Италии в рамках испытаний эффективности вакцин от коронавируса, сообщил директор итальянского института профессор Франческо Вайя.
По его словам, данные исследования намерен проводить римский Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в рамках проекта научного сотрудничества с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, передает ТАСС.
Вайя отметил, что принцип использования двух аденовирусов интересен потенциальным усилением эффекта. «Мы думаем провести повторную вакцинацию добровольцев, которые участвовали в первом этапе испытаний другой вакцины», – сказал он.
При этом Вайя не уточнил, о какой именно вакцине идет речь, однако известно, что его институт занимается испытаниями итальянской вакцины Reithera, которая находится на второй стадии испытаний.
Также профессор уточнил, что российско-итальянское научное сотрудничество по «Спутнику V» начнется в апреле.
«Мы должны формализовать наш меморандум о сотрудничестве (с центром Гамалеи), но в апреле мы готовы приступить к нашим совместным исследованиям», – сказал Вайя. Он уточнил, что данное сотрудничество предполагает обмен экспертами, биологическими материалами и проведение клинических испытаний.
Ранее премьер-министр страны Марио Драги сообщил, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется.
Министр столичной области Лацио по вопросам здравоохранения Алессио Д'Амато выразил несогласие со словами еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о «ненужности» российской вакцины «Спутник V» в ЕС.