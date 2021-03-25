Названы сроки восстановления движения по Суэцкому каналу

На восстановление нормального движения по Суэцкому каналу, которое оказалось заблокировано из-за севшего на мель контейнеровоза, потребуется порядка трех дней, сообщил источник в Управлении водной артерии.

«До сих пор предпринимаются попытки снять судно с мели, частично это удалось, но до сих пор оно перекрывает новое русло, по которому движение пока не восстановлено. Для того, чтобы полностью восстановить проход, потребуется от двух до трех дней. Сейчас все движение судов производится через старое русло и только со стороны Средиземного моря. Все суда в Красном море пока не пропускаются», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел во вторник на мель в Суэцком канале. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра. Судно длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из КНР в Роттердам.

Позже сообщалось, что контейнеровоз Ever Given удалось частично снять с мели, однако из-за блокировки Суэцкого канала в очереди скопилось не менее 23 судов.

Эксперт по судоходству Михаил Войтенко, проанализировав ситуацию в Суэцком канале, сказал газете ВЗГЛЯД, что «если контейнеровоз очень серьезно «расклинился» и потребуется масштабная спасательная операция длительностью в несколько недель – тогда происходящее и начнет приносить ощутимые экономические потери».

Газета ВЗГЛЯД анализировала, чем эта нештатная ситуация может быть полезна России.