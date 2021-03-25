Миронов презентовал проект «Справедливый наблюдатель» по отслеживанию выборов

Глава партии «Справедливая Россия – За правду», лидер фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов презентовал проект «Справедливый наблюдатель», в рамках которого с помощью мобильного приложения наблюдатели на выборах смогут следить за их ходом.

«В рамках этого проекта «Справедливый наблюдатель» мы планируем подготовить 120 тыс. наблюдателей, и мы это сделаем. Такого наша партия не делала никогда. Самая главная задача – показать нашим избирателям, особенно тем, кто не ходил и не ходит на выборы, не веря, что от его голоса что-то зависит, и, в том числе, не веря, что его голос защитят, что нужно приходить, голосовать за наших кандидатов, мы защитим каждый голос, не дадим украсть ни одного голоса», – цитирует Миронова агентство «Москва».

Лидер фракции отметил, что работа по подготовке проходит в разных регионах, первый семинар провели в Новосибирске, проходит обучение в Якутске.

В материалах к презентации проекта сообщается, что планируется запустить мобильное приложение. Оно представляет собой уникальную программу по контролю за ходом голосования, она позволит в режиме реального времени связываться с наблюдателем на избирательном участке и координаторами, вводить данные по явке, отслеживать возможные нарушения и реагировать на них, оперативно получать итоги голосования.

В ходе программы планируется готовить координаторов наблюдения в регионах, наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса, которые будут участвовать в многодневном голосовании на выборах депутатов.

Ранее политологи и электоральные эксперты в рамках панельной дискуссии «Сообщество электоральных экспертов России: вектор развития» заявили, что во время выборов может происходить вмешательство во внутренние дела страны с целью дискредитации электорального процесса, потому важно достичь результата, который позволит реализовать программу развития страны.

Напомним, что избирательная кампания 2021 года в России завершится 19 сентября. В частности, избирателям предстоит выбрать 225 депутатов Госдумы в одномандатных округах, еще столько же в территориальных группах по партийным спискам.