Пушилин: Подразделения ДНР способны остановить наступление Украины в Донбассе

Украинская сторона готовится наступать в Донбассе, подразделения Донецкой народной республики смогут ее остановить, заявил глава республики Денис Пушилин.

«По разным признакам Киев действительно готов к наступлению, хотя очевидно же, что развязывание полномасштабной войны ему не может быть выгодно. Мы быстро опрокинем продвижение их войск, и, уверен, украинские политики мучаются вопросом: где мы остановимся, если остановимся?», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».

Глава ДНР отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский может продолжить обострять ситуацию на линии соприкосновения, и переводить внимание с внутренних проблем на конфликт с Россией.

«Опасность в том, что Киев может заиграться, и эскалация наберет такие обороты, что Зеленский не сможет ее контролировать», – добавил руководитель республики.

21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.

Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка.