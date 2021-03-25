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Путин поздравил Грецию с Днем независимости
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Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президенту Греции Катерине Сакелларопулу и премьер-министру Кириакосу Мицотакису по случаю национального праздника – Дня независимости, отметив, что в России придают большое значение отношениям с этой страной, сообщила пресс-служба Кремля.
«В поздравительных телеграммах Владимир Путин подчеркнул, что в России придают большое значение отношениям с Грецией, основывающимся на давних традициях дружбы, культурной и духовной близости», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Путин выразил уверенность в том, что проведение Года истории Россия-Греция, открытие которого приурочено к 200-летию начала национально-освободительной борьбы греческого народа, будет способствовать укреплению взаимовыгодных связей между двумя странами.
Напомним, в среду глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл в Афины с двухдневным рабочим визитом по случаю празднования 200-летия начала греческой национально-освободительной революции.
Британцев впечатлил отдых Путина в тайге
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Читатели британской газеты Daily Mail высоко оценили решение президента России Владимира Путина провести выходные на свежем воздухе в Сибири.
«Кто-то назовет это попыткой создать образ здорового и сильного лидера, проводящего время на свежем воздухе, но я думаю, что он на самом деле и есть такой лидер», – уверен PaperCutSurvivor, передает РИА «Новости».
«Мне Путин не нравится, но я его уважаю. Он не из робкого десятка. Сейчас Америке не достает смелости. Грустные времена для жизни», – признался Nothankuu.
При этом некоторые комментаторы вспомнили о резких высказываниях президента США Джо Байдена в адрес российского лидера, после которых Путин предложил американскому коллеге провести беседу в прямом эфире, однако тот уклонился от ответа.
«Им нужно было пригласить Байдена», – пошутил в этой связи Swiss fondue.
«Еще немного и там появится Джо на инвалидном скутере, который перепугает их (Путина и Шойгу – прим. ред.) до окостенения», – пошутил Betascience.
Некоторые читатели вспомнили, что в минувшую пятницу Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу президентского самолета. Эти кадры облетели все мировые СМИ.
«Пока Путин занимается этим (отдыхает в тайге – прим. ред.), так называемый лидер свободного мира не может по лестнице подняться по трапу и несколько раз подает вниз лицом», – обратил внимание SilverIce.
«Тем временем Байден в защитной маске проводит встречи в Zoom из подвала Белого дома, потом пьет теплое молоко и ложиться спать в восемь часов вечера. Мы обречены», – отметил Olderandslower.
«Между тем Байден обеими руками держится за поручни жизни», – метафорично констатировал dai2000.
Путин провел выходные в тувинской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.
Путин привился от коронавируса
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Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Какой вакциной из трех привился Путин, не уточняется.
В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи.
«У президента есть свои врачи, которые и определят, какой именно вакциной ему делать прививку. Тут не имеет смысла гадать, какой это будет препарат. Любая из трех вакцин, которые у нас есть, подойдет. Какую решат – вопрос техники», – объясняет депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
В Минздраве также затруднились однозначно ответить, какой именно препарат выбран для главы государства. «Сложно, конечно, точно ответить, какую именно вакцину выберет Владимиру Владимировичу его врач. Но я позволю себе предположить, что, наверное, это будет «Спутник V». Он разрешен в этой возрастной категории, да и уже есть четкие исследования, доказывающие его эффективность», – считает главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
В свою очередь ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов пояснил отсутствие информации о конкретном препарате.
«Президент для того и не стал говорить о том, какой вакциной будет вакцинироваться, чтобы не создавать никаких предпочтений. Он не стал, так сказать, лить воду на мельницу никого из производителей», – пояснил вирусолог.
Накануне в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции президент Владимир Путин сообщил, что намерен сделать прививку от COVID-19 во вторник, 23 марта. В Кремле воздержались от сообщения, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется глава государства.
Госдума приняла закон о праве Путина вновь баллотироваться в президенты
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Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к Конституции, который в том числе дает право действующему президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.
Согласно одному из новых положений Конституции, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента России, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, данная норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента еще два срока, передает ТАСС.
Также вводятся дополнительные требования к кандидатам на пост президента: главой государства может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что у него нет и никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом».
Законопроект о поправке к Конституции был внесен Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента 20 января, первое чтение документа прошло 23 января. 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию.
Сам Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что для себя еще не принял решение, пойдет ли он в качестве кандидата на выборы главы государства в 2024 году.
Песков ответил на вопрос о вакцине, которой привился Путин
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Какую вакцину от коронавируса выбрал президент Владимир Путин, знает он и его врач, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надёжны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, который делал ему эту прививку», – сказал Песков, отвечая на вопрос, по какому принципу президент выбирал вакцину, передает РИА «Новости».
Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс.
В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи.
Путин намерен во вторник сделать прививку от коронавируса
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Президент Владимир Путин сообщил, что намерен сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта.
«Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – заявил Путин в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя это заявление президента, заявил, что Путин использует одну из трех российских вакцин. «Это будет одна из трех наших вакцин. Все они хорошие и надежные», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
По словам Пескова, вакцинация российского лидера не будет публичной в отличие от вакцинаций руководителей других государств. «Нет, мы не ожидаем, что это будет публичное мероприятие», – сказал пресс-секретарь президента.
Ранее Путин заявил, что крайне важно продолжить наращивать темпы вакцинации от коронавируса, а весь процесс должен быть максимально доступным и удобным.
На прошлой неделе Путин заявил, что борьба с коронавирусом не закончена, и нужно продолжать соблюдать меры предосторожности.
Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дальнейшее ослабление ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, возможно к лету, если граждане продолжат соблюдать противоэпидемические меры.
Путин рассказал о запуске еще одной вакцины от коронавируса в гражданский оборот
Президент России Владимир Путин рассказал о том, что вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова РАН, готовится к запуску в гражданский оборот, первые партии препарата уже произведены.
«Еще одна вакцина – федерального Научного центра имени Чумакова – «КовиВак» готовится к вводу в гражданский оборот. Первые ее партии уже произведены», – рассказал Путин во время совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции. Об этом сообщает РИА «Новости».
В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».
Ранее стало известно, что холдинг Ростеха «Нацимбио» («Национальная иммунобиологическая компания») разрабатывает собственную вакцину от коронавируса.
Кремль не стал раскрывать название антиковидной вакцины для Путина
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Кремль не намерен сообщать, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется президент Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Все три российских препарата «подтвердили свою эффективность и надежность», напомнил он.
«Подтвердили практически свободный режим использования в соответствующих возрастных группах. И также подтвердили свою способность создавать устойчивый иммунитет», – сказал Песков.
«Мы не будем специально говорить, какую. Все три российские вакцины абсолютно надежные. Они очень хорошие, надежные и эффективные», – указал он.
«Вам придется верить на слово», – заявил Песков в ответ на вопрос, покажут ли, как прививается глава государства, передает РИА «Новости».
Он также затруднился ответить, станет ли президент прививаться на рабочем месте или в прививочном кабинете. «Как, собственно, врач посчитает необходимым, так все и будет сделано», – пояснил представитель Кремля.
Песков добавил, что процедуру проведут так, чтобы это минимально повлияло на рабочее время.
Также представитель Кремля отметил, что президент привьется до конца дня, в вечернее время, передает ТАСС.
Напомним, о намерении сделать прививку от коронавирусной инфекции глава государства сообщил в понедельник, 22 марта. «Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – сказал Путин.
В Кремле заявили о неготовности Байдена разговаривать с Путиным
Разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в понедельник не планируется: не было готовности со стороны Вашингтона, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, сегодня нет такого в планах. Собственно, насколько я понимаю, не было готовности американской стороны», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
В минувший четверг Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».
Путин отстранил Белозерцева от должности губернатора в связи с утратой доверия
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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.
«Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», – сказано в указе, передает РИА «Новости».
Напомним, в отношении Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Признать вину Белозерцев отказался. При обыске у губернатора Пензенской области обнаружили около 500 млн рублей. При этом официальный заработок Белозерцева за пять лет составил 26,4 млн рублей.
В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по его делу были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов. СК предъявил обвинения фигурантам дела в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ («Дача взятки», «Получение взятки», «Посредничество во взяточничестве»).
Следователи решили проверить Белозерцева на причастность к другим эпизодам преступной деятельности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Белозерцев может быть отправлен главой государства в отставку в связи с утратой доверия.
Путин о заявлениях ЕС по «Спутнику V»: Россия никому ничего не навязывает
Президент Владимир Путин, комментируя заявления Еврокомиссии о российских вакцинах от коронавируса, заявил, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
Так он прокомментировал заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретона о том, что Евросоюз не нуждается в российской вакцине от коронавируса «Спутник V».
«Странные заявления. Мы ничего никому не навязываем», – отреагировал Путин. Президент отметил, что в Европе сейчас многие не знают, что Россия еще в январе выставила официальную заявку на регистрацию в Европейское агентство по лекарственным средствам, и лишь 4 марта пришло решение о начале рассмотрения, передает РИА «Новости».
«В этой связи знаете, что хочется сказать? Мы никому, как я уже только что заметил, ничего не навязываем, но вот когда такие заявления от официальных лиц мы слышим, возникает вопрос – чьи интересы защищают и представляют такие люди? Интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейских стран? Чем они занимаются? Лоббированием? И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, еще санкции против нас какие-то вводят», – добавил Путин, подчеркнув, что это их собственный выбор.
«Пожалуйста, пусть делают так, как они считают нужным и целесообразным для того, чтобы реализовать стоящие перед ними задачи», – сказал российский лидер.
Президент также указал, что интерес к российской вакцине «Спутник V» проявляют все больше стран всему миру. «География использования российского «Спутника V» активно растет, даже несмотря на умышленную дискредитацию нашей вакцины, различные информационные вбросы, порой откровенные небылицы. Интерес к нашей вакцине проявляют все больше государств по всему миру», – сказал Путин.
Он напомнил, что разрешение на применение «Спутника V» на своей территории уже выдали 55 стран.
Президент также указал, что зарубежные вакцины не дают такой высокой защиты от коронавируса, как российские. «Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это неоспоримо подтверждает, что российские вакцины абсолютно надежны, безопасны. … Никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты», – сказал Путин.
Глава государства назвал такой результат «безусловным успехом отечественных ученых и специалистов, который признают за рубежом», передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что намерен сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта.
Путин заявил об отсутствии у «Спутник V» побочных эффектов
Российская вакцина «Спутника V» не имеет побочных эффектов, на это указывает анализ применения препарата в Мексике и Аргентине, заявил президент России Владимир Путин.
«Правительственные органы в таких странах, как Мексика, Аргентина, провели анализ применения на своей территории, в своих странах нашей вакцины и пришли к выводу, что побочных эффектов нет», – заявил Путин в ходе совещания по вопросам вакцинации, передает РИА «Новости».
Глава государства обратил внимание на то, что эти исследования являются независимой экспертизой.
Напомним, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Путин назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС в беседе с главой Евросовета
Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем дал оценку неудовлетворительному состоянию связей России и ЕС, сложившемуся из-за конфронтационной линии Евросоюза, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-есовских связей, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров. С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность», – говорится в сообщении.
Отмечается, что затрагивались также вопросы борьбы с пандемией коронавируса, в частности возможности использования российской вакцины «Спутник V», политическое урегулирование внутриукраинского конфликта, ситуация в Белоруссии и некоторые другие актуальные темы.
Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия и Евросоюз подошли к провалу в отношениях, поскольку Брюссель не готов к равноправному сотрудничеству с Москвой.
Напомним, Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих проблем.
Путин указал на важность контроля экологических проектов
Государство направит значительные средства на реализацию экологических проектов, поэтому очень важен контроль за их использованием, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.
Руководитель контрольного ведомства сообщил, что проводится большое количество проверок, связанных с качеством экологии и выполнением соответствующих проектов.
«Это очень важно, тем более что мы предполагаем направить туда значительные государственные финансы», – ответил на это глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля.
Кудрин, в частности, рассказал об итогах проведения Счетной палатой оценки федерального проекта оздоровления Волги и реабилитации водоемов. По его словам, в контрольном ведомстве обратили внимание, что в этой программе участвуют только 16 субъектов Федерации из 38, имеющих отношение к бассейну Волги, а из 78 прошедших реабилитацию водоемов «только семь отнесены к питьевым источникам, то есть не всегда удается восстановить полностью достаточно нужные источники». Кудрин проинформировал также о проверке более 1,8 тыс. очистных сооружений.
Путин поинтересовался, достаточна ли реакция на проверки Счетной палаты, на что ее руководитель ответил утвердительно. «Сейчас правительство реагирует достаточно активно, даже ввели в регламент более внимательное отношение к нашим проверкам. В этом смысле мы не можем пожаловаться, что внимания мало. Вице-премьеры проводят совещания, то есть результат есть», – сказал Кудрин.
Ранее он заявил, что Счетная палата за прошлый год выявила нарушения в Роскосмосе более чем на 30 млрд рублей.
Путин поручил Минздраву представить к госнаградам создателей вакцин от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко представить к государственным наградам всех причастных к разработке и производству вакцин от коронавируса.
«Некоторые сотрудники наших научных центров, которые работали в плане разработки этих вакцин, уже представлены к государственным наградам. Но мы услышали сегодня, что над этой проблемой трудились сотни людей, поэтому подумайте еще раз внимательно и представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам», – сказал Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса, передает ТАСС.
Заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой глава государства дал поручение проработать вопрос о материальном поощрении создателей вакцин. Президент от имени всех граждан России выразил благодарность сотрудникам научных центров, работавшим над разработкой препаратов от коронавируса, отметив смелость и самоотверженность ученых, которым ради получения живого вируса приходилось идти на риск, работая в госпиталях для больных COVID-19. «Я хочу и от своего имени, и от всех наших людей, от всех граждан поблагодарить всех сотрудников всех наших научных центров, которые работали над решением этой задачи и успешно ее решили», – сказал он.
Ранее Путин рассказал запуске еще одной российской вакцины от коронавируса в гражданский оборот. Кроме того, глава государства заявил об отсутствии у «Спутник V» побочных эффектов.
Климкин счел заявления Байдена в адрес Путина угрозой для Украины
Нынешнее обострение отношений России и США угрожает интересам Украины, заявил бывший глава украинского МИД Павел Климкин.
По его словам, заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина увеличивают вероятность перехода переговоров двух лидеров на неформальный уровень, передает «Украина 24».
«Своими словами Байден сильно сузил пространство для официальных переговоров и расширил пространство для неофициальных каналов коммуникации. Поэтому обсуждения будут в неофициальном формате. И в этих обсуждениях для нас (Украины) места с большой вероятностью не найдется», – сказал Климкин.
В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган отметил, что заявление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемо для главы государства. Он добавил, что глава российского государства дал достойный ответ.