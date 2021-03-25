ЦБ подсчитал случаи манипулирования и инсайдерской торговли за 10 лет

Банк России за последние 10 лет в ходе расследований выявил более 100 случаев манипулирования рынком и восемь случаев инсайдерской торговли, за последние четыре года наложил более 30 административных наказаний за манипулирование рынком, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«За последние 10 лет было проведено более 170 расследований по инсайду и манипулированию. Было выявлено более 100 случаев манипулирования рынком и восемь случаев инсайдерской торговли. Я хочу напомнить, что инсайдерскую торговлю формально регулятор начал расследовать только с 2013 года. И, на мой взгляд, научиться доказывать такие крайне сложные комбинации – это уже большое достижение», – передает РИА «Новости» слова Ляха.

«Иногда я встречаю комментарии, что случаев доказательства инсайда мало или их вообще нет. На это я могу сказать, что это ведь не ежедневное явление. Но такие случаи бывают, и инсайдерскую торговлю мы находим и доказываем успешно. Надо понимать, что для нас и для правоохранительных органов и судов такие дела – это сложная работа, их разбирательства требуют времени, опыта, специальных знаний», – добавил он.

Лях обратил внимание, что помимо уголовных мер (по двум кейсам уже вынесены приговоры), только за последние четыре года вынесено более 30 административных наказаний за манипулирование рынком. Существует еще и такая мера, как лишение лицензий, таких случаев немало – с 2017 года по итогам проверок отозвано почти 20 лицензий (у одной компании могло быть несколько лицензий).

По словам Ляха, Банк России ставит целью быстрее выявлять манипуляции на биржевом рынке, но такое расследование не может занимать лишь два-три месяца.

«Вопрос про сроки важный и острый. Мы сокращаем сроки расследования – это видно по тенденции нескольких последних лет. Мы ставим себе цель сокращать их в дальнейшем. Но в любом случае никакое расследование не может завершиться за пару-тройку месяцев», – отметил он.

«Обвинение в манипулировании и инсайде – слишком серьезное. Решение Банка России не может быть основано на подозрениях, оно всегда строится на фактах, которые проверяются много раз. Это связано в первую очередь с тем, что любое подобное обвинение обнуляет деловую репутацию участника рынка. Поэтому нам важно быть уверенными полностью, а не предполагать. Такие проверки и сбор подтверждающих материалов требуют времени», – пояснил глава департамента.

После того, как завершена работа по открытому расследованию, и если установлен факт манипулирования или инсайда, ЦБ публикует такую информацию, а материалы направляются в правоохранительные органы. Они их изучают на предмет наличия уже уголовного состава и оценки ущерба, собирают фактуру и на основании этого в случае возбуждения уголовного дела направляют материалы в суд, который и устанавливает степень виновности и наказание за вину.

«Поэтому процесс по определению не может быть быстрым, и такова же и мировая практика», – резюмировал Лях.

Ранее ЦБ предложил наказание для телефонных мошенников.