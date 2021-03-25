Лавров пригласил главу МИД Южной Кореи в Москву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил главу МИД Южной Кореи Чон Ый Ена в Москву на переговоры.

«Переговоры были весьма полезными и своевременными. Рассчитываю на продолжение наших контактов в рамках визита господина министра в Москву, я передал ему соответствующее приглашение», – передает ТАСС слова Лаврова на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой.

По словам Лаврова, Москва и Сеул обсуждают создание совместного инвестиционного фонда объемом до 1 млрд долларов.

«Осуществляются и готовятся к реализации масштабные проекты по инвестиционному сотрудничеству на Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской Федерации. Ведутся переговоры о создании российско-корейского инвестиционного фонда объемом до 1 млрд долларов», – сказал Лавров.

По словам министра, это станет темой обсуждения предстоящего в текущем году заседания российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. «Эти и другие вопросы составят повестку дня очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое должно состояться до конца этого года в Сеуле», – указал Лавров.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен сообщил, что Сеул и Москва приложат максимум усилий для скорейшего осуществления визита президента Владимира Путина в Республику Корея.

В свою очередь глава МИД России отметил, что на сегодняшних переговорах сторонами был подтвержден высокий уровень политического диалога, а также настрой на дальнейшее расширение и активизацию контактов, в том числе между президентами и по линии правительства. «Наши партнеры подтвердил переданное в прошлом году президенту Путину приглашение посетить Сеул с визитом. Условились, что как только позволит эпидемическая обстановка, мы вернемся к этому вопросу», – сказал он.

Принципиальная договоренность о визите лидера Рооссии в Республику Корея была достигнута в 2019 году, однако поездка была отложена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, во вторник Лавров сообщил, что обсудил на переговорах с главой МИД Китая Ван И вопросы подготовки двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.