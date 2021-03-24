РПП предложила свое решение жилищного вопроса для малообеспеченных

Государство должно субсидировать часть расходов малоимущих граждан на найм нового жилья, с тем чтобы они составляли не более 20-25% от совокупного дохода семьи, заявил заместитель председателя центрального совета Партии пенсионеров Андрей Широков.

По словам Широкова, сегодня каждый пятый нуждающийся в жилье готов к аренде, но не может себе этого позволить. Сейчас для решения жилищной проблемы предлагается взять в наем на льготных условиях квартиру в арендных домах. По словам Широкова, нужно уточнить разницу в понятиях социальный найм и социальная аренда. О социальном найме следует говорить в том случае, когда очередник получает квартиру, находящуюся в собственности муниципалитета. В этом случае наниматель оплачивает только жилищно-коммунальные услуги и освобожден от взносов на капитальный ремонт, поскольку право собственности на квадратные метры остается за муниципалитетом. А вот использование термина «социальная аренда» некорректно, поскольку на практике жилье арендуется на коммерческой основе. В этом случае собственник недвижимости – бизнес, а не муниципалитет. Как считает Широков, в этом случае правильнее говорить о коммерческой аренде, при которой часть средств оплачивает наниматель, а другую часть расходов несет муниципалитет, который будет субсидировать арендную ставку, сообщается на сайте партии.

Следует помнить, что 90% регионов страны дотационные и денег для строительства социального жилья или для его приобретения у бизнес-структур в бюджете нет. Так, на сегодняшний день из 1200 российских городов только в 300 ведется возводится новое жилье, заявил Широков.

По мнению политика, не следует надеяться, что ипотечное кредитование поможет решить эту вечную проблему. Если реально оценивать возможности граждан, то следует признать, что не более 40% населения страны сможет выдержать ипотечную нагрузку, считает Андрей Широков.

Даже в самых благополучных странах Европы количество собственников жилья не превышает 30-40% общего количества жителей стран. В связи с этим партия пенсионеров обращается к государству с требованием активнее развивать институты государственно-частного партнерства по строительству жилья для малоимущих граждан. Бизнес-структуры, построившие за свой счет новое жилье, смогут передавать его в аренду муниципальным образованиям. В свою очередь, муниципалитеты получат возможность обеспечивать граждан жилищем либо бесплатно, либо за доступную плату. Партия пенсионеров полагает, что расходы граждан на аренду нового жилья должны составлять не более 20-25% от совокупного дохода семьи, остальное должно субсидировать государство на период найма.

«Партия пенсионеров считает, что для запуска механизмов субсидируемой аренды жилья изначально следует рассчитать все параметры, необходимые для участия в программе, а затем зафиксировать положение об арендном субсидируемом жилье в Жилищном кодексе России. Если не заниматься поиском альтернативных вариантов решения жилищной проблемы, государство обречет большинство очередников на вечное проживание в ветхом и аварийном жилье. Нельзя допустить, чтобы оказалось так, что человек за всю свою жизнь вообще не увидит нового жилья», – убежден Андрей Широков.